“Mille Passi”, il nuovo singolo di Andrea Costa. Online il video

Pubblicità

Condividi

“Mille Passi” è un brano pop dalle tonalità sonore nostalgiche degli anni 80 e 90, scritto da Andrea Costa. E’ racchiuso proprio nel titolo stesso del brano il sunto di questa canzone: l’insieme di sveglie, giornate, persone conosciute, avventure vissute nella storia della vita di un ogni uomo adulto. Le esperienze di vita in ogni campo fanno trasformare un uomo in ciò che effettivamente è. Ogni accaduto, ogni persona e ogni rapporto umano-interpersonale fanno parte di “quei” passi che sono poi la VITA.

Guarda il video

Pubblicità

BIOGRAFIA

Andrea Costa nasce a Lucca e da sempre ha due passioni: la gioia di vivere e la musica. In entrambi i settori, si impegna, studia e da vita al percorso artistico della sua carriera. Si caratterizza per una grandissima facilità nello scrivere canzoni, e lo fa per se e per artisti con i quali stringe collaborazioni. Partecipa come cantante e come autore a vari talent e realizza diverse produzioni di suoi brani con etichette dance che si avvalgono di distribuzione mondiale. La scrittura di Costa si contraddistingue sempre e comunque perchè pervade l’atmosfera musicale di positiva e rassicurante serenità, portatrice di emozioni legate a un periodo nostalgico in cui la socialità e i rapporti interpersonali erano al centro della vita di tutti.

Il suo primo singolo come cantante e autore viene realizzato dalla discografica EDEN con il titolo “Dire, fare” e in breve raggiunge posizioni interessanti nelle classifiche e sulla base di questo successo le Edizioni Bixio gli commissionano la colonna sonora della fiction “Compagni di scuola” interpretata dagli attori Lopez, Chiatti e Scamarcio.

Forma la sua banda “Costaband” e con essa si esibisce in giro per l’Italia ma soprattutto nel suo territorio- la Versilia. In una di queste serate conoscerà un amico speciale: il russo Sergey Mazaev (frontman dei Moral Codex- celeberrima rock band Russa) che apprezza il suo genere e il suo stile. Nasce subito un feeling artistico e a fine serata, passano la notte a suonare insieme. Andrea al piano e Sergey al sax, strumento che lo annovera tra i più apprezzati solisti dell’est.

Da quel momento è un susseguire di eventi. Sergey gli chiede di scrivere un testo in italiano per una sua canzone russa e di comporre una serie di canzoni adatte al pubblico dell’est Europa, notoriamente appassionato del nostro genere musicale. Andrea compone 10 canzoni che realizzerà poi a Mosca con una grande orchestra diretta da Sergery, brani che presenterà poi sempre in un grande teatro di Mosca nel dicembre 2018 a un pubblico di tremila persone. Nel 2019, nonostante diversi importanti impegni, Andrea torna a cantare a Mosca e poi Sergey organizzerà per lui, con la sua partecipazione come solista e direttore d’orchestra, un tour in teatri importanti russi prima del dilagare dell’epidemia di Covid, che li costringerà, dopo altri due concerti, ad annullare molte date già impegnate. Nell’estate 2021 Sergey torna in Italia nella sua casa di Forte dei Marmi per ricominciare l’attività discografica con Andrea. Cominciano a registrare in studio le prime tracce di voce fino a febbraio 2022 tra studi in Italia e Russia- poi la guerra e l’interruzione di una appassionante collaborazione artistica che però non ne vuole sapere di soccombere difronte ai fatti. La dove c’è incomunicabilità, follia e disperazione, gli artisti rispondo nell’unica lingua universale, amichevole e democratica che conoscono: la fratellanza musicale. Unica espressione di lingua internazionale che coltiva e incoraggia la convivenza, il rispetto e la stima per ogni tratto personale.

Il progetto si consolida nonostante tutto, e viene alla vita l’album intitolato “18+” titolo che con estrema chiarezza indica la maturità con cui l’artista affronta degli argomenti, temi e situazioni celebrati nei brani. Questo mini album raccoglie otto brani per 32 minuti di musica che sono un inno alla vita e alle atmosfere che l’artista vuole e cerca nei rapporti che ha con chi lo circonda. In ogni brano cè un po di lui e del suo vissuto: “Solo -Donna Perche – Leggera avidità – Musica é – Mille Passi – Sei uno shock – Brivido disperso – Appoggiando le mani”, dalle donne, all’amore, l’amicizia folle, la solitudine di ogni individuo, e infine l’avidità umana sono alcuni spaccati cantati in questo album.

Segui Andrea Costa su: Facebook | Instagram