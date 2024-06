Tragici incidenti stradali nel Parmense e nel Ferrarese

Pubblicità

Condividi

Terenzo: 83enne disabile investito da una moto

A Terenzo, in provincia di Parma, un uomo di 83 anni, disabile e su una carrozzina, è stato tragicamente investito da una moto. L’anziano è deceduto a causa dell’impatto, mentre il motociclista è stato ricoverato in ospedale con gravi ferite. Le dinamiche dell’incidente sono ancora sotto indagine, ma sembra che l’anziano fosse sul bordo della strada quando è stato colpito.

Bondeno-Scortichino: 19enne in bici travolto da un’auto

Un altro tragico incidente si è verificato sulla strada tra Bondeno e Scortichino, in provincia di Ferrara. Un giovane di 19 anni, originario del Marocco, è stato investito e ucciso da un’auto mentre era in bicicletta con degli amici. Il corpo del ragazzo è stato trascinato per diversi metri prima che l’auto uscisse di strada e si ribaltasse più volte. L’autista del veicolo è in condizioni gravissime e attualmente ricoverato.

Pubblicità

La sicurezza stradale sotto i riflettori

Questi incidenti mettono in luce, ancora una volta, la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale. Gli utenti della strada sono invitati a mantenere sempre alta la prudenza e a rispettare le norme di circolazione per evitare ulteriori tragedie.