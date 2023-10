Tragedia sul Lavoro a Napoli – Operaio Investito da Camion in Cantiere Metro

Condividi

A Napoli, si è verificato un tragico incidente sul luogo di lavoro, segnando un ennesimo evento mortale. Questa volta, l’incidente ha avuto luogo in un cantiere della linea metropolitana a Secondigliano, quartiere settentrionale di Napoli. Un operaio di 60 anni ha perso la vita quando è stato investito da un camion che stava facendo retromarcia.

Questo incidente rappresenta una dolorosa ripetizione delle circostanze di un tragico evento simile avvenuto appena un mese fa nello stesso contesto.

La polizia è stata chiamata immediatamente sul luogo dell’incidente per condurre indagini e ricostruire la dinamica dell’evento. L’incidente ha avuto luogo in via Giaime Pintor, e purtroppo l’uomo coinvolto è deceduto sul colpo. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118, non è stato possibile salvare la sua vita.