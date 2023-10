“The Project” è il nuovo EP di SSD Project

Condividi

Dal 6 ottobre 2023 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “The Project” (Maqueta Records), il nuovo ep di SSD Project dal quale è estratto il singolo in radio “I can do it (tonight)” feat. Azzurra.

“I can do it (tonight)” è un brano che trasuda energia e trasgressione. Uno straordinario susseguirsi di movimenti sexy e intriganti. Un mix di sonorità house e techno e un’atmosfera urbana per gridare a chiare lettere “I CAN DO IT”, un’affermazione decisa e volitiva, un suggerimento a non reprimere passioni e desideri a causa di paure e pregiudizi.

Commenta l’artista a proposito del brano: “I want to hear more, I want to lose control”.

Il videoclip di “I can do it (tonight)”, diretto da Mario Spinocchio, è stato girato a Corviale, nella periferia di Roma. Azzurra è accompagnata da tre ballerini che, con la loro danza sensuale, rappresentano quella parte occultata e inconscia che lotta per emergere e prendere vita.

Guarda il videoclip: https://youtu.be/nKAWGIZyuLU

L’ep “The Project” soprattutto grazie al contributo del Nuovo Imaie: grazie al suo supporto l’artista ha deciso di unire i due brani ai quali stava lavorando da tempo, due lavori diversi, distinti, ma con lo stesso dna house pop dance. “Boogie night” con Jennie B. ha ha sonorità morbide, mentre “I can do it (tonight)” con Azzurra risulta più decisa e più incalzante anche nei bpm.

Biografia

SSD project è lo pseudonimo di Salvo Saverio D’Angelo, attore e producer musicale, catanese di origine e romano d’adozione. Ama i suoni del genere edm pop dance house con sonorità che ricordano gli anni 80-90. La sua musica da subito è stata molto apprezzata dai registi: Marco Simon Puccioni, Marianna Sciveres e Mario Spinocchio.

In poco tempo con i suoi pezzi ha totalizzato circa 250.000 streaming su Spotify.

Il primo singolo “Born” (ma anche il prossimo in uscita), fa parte della colonna sonora del film “Fuori scuola” del regista Mario Spinocchio attualmente in post produzione in uscita prevista autunno 2023. Il secondo “Beautiful life (love is around)” fa parte invece della colonna sonora del film “Il filo invisibile” del regista Marco Simon Puccioni prodotto da Netflix anno 2022.

Al momento sta lavorando a una nuova produzione con un altro grande artista di fama nazionale. La vita professionale di SSD project è molto frenetica in quanto l’artista si divide tra la sala di incisione e i set cinematografici come attore. Quest’anno ha ottenuto un ruolo in una serie che sarà trasmessa l’anno prossimo su Canale 5. Il prossimo autunno sarà impegnato su un altro set in Sicilia.

