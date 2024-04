Tragedia nel Salernitano: incidente mortale coinvolge due Carabinieri

Una perdita immane per l'Arma dei Carabinieri in un drammatico scontro stradale

Pubblicità

Condividi

Un tragico incidente stradale sulla statale 91 nel Salernitano ha spezzato la vita di due giovani carabinieri, lasciando una profonda ferita nella comunità e nell’Arma. L’evento luttuoso ha visto coinvolti un maresciallo di 25 anni e un appuntato scelto di 27 anni, entrambi originari della Puglia, che hanno perso la vita in un devastante impatto frontale con un suv.

L’incidente, che ha avuto luogo lungo l’arteria che unisce Eboli a Campagna, ha coinvolto complessivamente tre autovetture. I due militari dell’Arma, in servizio e in viaggio per ragioni non ancora precisate, sono stati tragicamente sorpresi da un suv che procedeva in direzione opposta, con a bordo due donne che hanno riportato ferite nell’impatto.

Pubblicità

Un terzo carabiniere, compagno dei due sfortunati militari, è attualmente ricoverato in ospedale con prognosi riservata, segno della violenza dello scontro che ha coinvolto anche una terza auto, condotta da un uomo di 75 anni, ora anch’egli in prognosi riservata a seguito dell’incidente.

La comunità locale e l’intera nazione si stringono nel dolore attorno alle famiglie dei giovani carabinieri, la cui scomparsa rappresenta una perdita incommensurabile per l’Arma dei Carabinieri e per il Paese intero. La tragedia richiama l’attenzione sulla sicurezza stradale e sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione degli incidenti, per proteggere le vite di coloro che quotidianamente si mettono al servizio della collettività.