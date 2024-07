Scontro tra moto a Cori (Latina): tre morti, due adolescenti tra le vittime

Pubblicità

Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Cori, in provincia di Latina. Nella serata di ieri, due moto sono rimaste coinvolte in un violento scontro frontale, causando la morte di tre persone. Le vittime sono un uomo di 46 anni e due adolescenti, un ragazzo di 16 anni e una ragazza di 14 anni. Tutti e tre sono deceduti sul colpo a causa dell’impatto.

I dettagli dell’incidente

L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale, in una zona rurale di Cori. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista di 46 anni avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a scontrarsi frontalmente con il motorino su cui viaggiavano i due adolescenti. La violenza dell’impatto non ha lasciato scampo alle vittime, che sono morte sul colpo.

La dinamica dello scontro

Le autorità locali stanno indagando per chiarire le cause dell’incidente. Al momento, si ipotizza che una distrazione o un malore possano aver causato la perdita di controllo della moto da parte dell’uomo. Tuttavia, non si escludono altre possibili cause che verranno approfondite nei prossimi giorni.

La reazione della comunità

La comunità di Cori è profondamente scossa dalla tragedia. Molti cittadini hanno espresso il loro cordoglio e la loro vicinanza alle famiglie delle vittime. Il sindaco ha dichiarato che il comune farà tutto il possibile per supportare i parenti dei defunti in questo momento di grande dolore.

Le misure di sicurezza stradale

Questo tragico incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale nelle zone rurali. Le autorità locali hanno annunciato l’intenzione di intensificare i controlli e migliorare la segnaletica stradale per prevenire ulteriori tragedie.

