Trani celebra la bellezza con Ludovica Lenoci, nuova Miss Donna Lavinia (foto)

Venerdì 5 aprile, Trani è stata teatro di uno degli appuntamenti più attesi del tour pugliese di Miss Italia 2024, dove Ludovica Lenoci, 18 anni, ha conquistato il titolo di Miss Tenuta Donna Lavinia. L’evento, ospitato dal Giardino di Cristallo di Lavinia Bianchi Ricevimenti, si è distinto per la sua capacità di fondere modernità e raffinatezza, sotto l’organizzazione di Carmen Martorana Eventi e la collaborazione con la Lega Italiana Lotta ai Tumori sez. Bat.

Christian Binetti, conosciuto per il suo impegno televisivo e teatrale, ha guidato la serata con il supporto di Irene Sabelli, Miss Faraglioni di Puglia – Mattinata 2023. L’evento ha offerto una piattaforma per trattare temi di stringente attualità, come il femminicidio, attraverso un monologo di Binetti, e ha visto la partecipazione di talenti emergenti e storie ispiratrici.

Ludovica Lenoci, vincitrice della serata, si è distinta per il suo sogno di intraprendere la carriera medica, simbolo della sua aspirazione a conciliare bellezza e impegno sociale. Tra le finaliste si sono distinte anche Fabiana Leuci, con l’obiettivo di entrare nella Polizia di Stato, e Claudia Paradiso, appassionata di nuoto e fitness.

Il comitato giudicante, guidato da Maria Mazzilli di LILT Trani, ha selezionato le vincitrici valutando non solo la bellezza, ma anche la passione e l’impegno verso cause sociali importanti. Questo concorso ha offerto alle partecipanti e al pubblico l’opportunità di riflettere sull’importanza della prevenzione oncologica, in una serata che ha saputo unire il glamour alla sensibilizzazione su tematiche di grande rilievo.

Con questa nuova tappa, Miss Italia 2024 continua a rivelarsi non solo un evento di bellezza, ma anche un’occasione per promuovere valori profondi e responsabilità sociale, confermando l’importanza di sostenere iniziative di prevenzione e di dare voce alle storie di coraggio e speranza.