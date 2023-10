Terremoto di magnitudo 4.2 in mare al largo della Campania

Condividi

Un terremoto di magnitudo 4.2 è avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 ottobre 2023, alle ore 00:22:45 italiane, in mare al largo della Campania.

L’epicentro è stato localizzato a 40.3520, 14.0780 ad una profondità di 456 km. Il terremoto ha avuto epicentro ad una cinquantina di chilometrida Castellammare di Stabia, Torre del Greco e Pozzuoli.

Al momento non si registrano danni a persone o cose.

Il terremoto si è verificato in una zona ad alta sismicità

La zona in cui si è verificato il terremoto è caratterizzata da una sismicità moderata. In questa zona si sono verificati in passato diversi terremoti, tra cui un terremoto di magnitudo 5.0 nel 1970 e un terremoto di magnitudo 4.8 nel 2009.

L’Ingv invita a prestare attenzione

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) invita la popolazione a prestare attenzione ai terremoti, anche di magnitudo inferiore a 5.0. In caso di terremoto, è importante seguire le indicazioni delle autorità locali.

Come comportarsi in caso di terremoto

In caso di terremoto, è importante seguire le seguenti indicazioni:

Cercare riparo sotto un tavolo o un mobile robusto.

Allontanarsi da porte e finestre.

Evitare di stare sotto i ponti o gli alberi.

Non usare l’ascensore.

Se si è in macchina, fermarsi in un luogo sicuro e lontano da edifici.

Dopo il terremoto, è importante verificare che non vi siano danni alla propria abitazione o al proprio ambiente circostante.