Teatro Roma – Dal 3 dicembre torna la rassegna “Infanzie e adolescenze in gioco” a Centrale Preneste

Dal 3 dicembre 2023 al 5 maggio 2024 – Centrale Preneste Teatro – Via Alberto da Giussano, 58 – Roma presenta

INFANZIE IN GIOCO 2023-24

Teatro, musica, danza, circo sociale

Compie 13 anni la Rassegna Infanzie in gioco con spettacoli di teatro, musica, danza e circo sociale adatti a tutta la famiglia organizzata da Ruotalibera/Centrale Preneste Teatro per le nuove generazioni. Dal 3 dicembre torna ad animare il palco di Centrale Preneste Teatro in Via Alberto da Giussano, 58 (zona Pigneto-Malatesta) ogni domenica alle ore 16.30, fino a inizio maggio. Diventato un appuntamento fisso per i bambini e le famiglie romane, il cartellone, oltre alla Compagnia residente – Ruotalibera Teatro – ospita alcune delle più importanti realtà di teatro per l’infanzia provenienti da tutta Italia. Sono in programma: Teatro Libero di Palermo (3 dicembre), Pandemonium Teatro in arrivo da Bergamo (21 gennaio), Fontemaggiore Centro Produzione Teatrale da Perugia (28 gennaio), Fratelli di Taglia da Riccione (4 febbraio), Giallo Mare Minimal Teatro da Empoli (11 febbraio), Compagnia Orma del Leone da Montopoli di Sabina (25 febbraio), Teatro di Carta/Ombre Bianche Teatro da Civitavecchia(24 marzo) e Teatro dei Colori da Avezzano (7 aprile).

Si comincia domenica 3 dicembre alle ore 16.30 con “Gilda e Fido. La bambina e il cane” di Teatro Libero di Palermo da un progetto di Beno Mazzone, di e con Giada Costa e Giuseppe Vignieri. Le luci sono di Fiorenza Dado e/o Michele Ambrose.

I cani sono i migliori amici degli uomini, ma gli uomini sono i migliori amici dei cani? Gilda, una bambina di dieci anni, incontra Fido, un cane randagio con un passato turbolento alle spalle. Da questo pretesto narrativo, si sviluppa una riflessione attorno a diverse tematiche inerenti l’adozione dei cani, l’importanza che hanno nella crescita di un bambino, ma anche le problematiche che sempre più spesso inducono al loro abbandono, con gravissime conseguenze. L’incontro tra un essere umano e un animale, non meno che quello tra due uomini, determina una esperienza di vita. Pertanto, come ogni relazione, richiede che si impari a tenere conto dell’altro e ci si rivolga a lui con delicatezza e responsabilità: un cane non è un giocattolo da smontare o distruggere a proprio piacimento, ma un essere vivente con una propria sensibilità. È utile imparare ad osservarlo per conoscerlo e costruire con lui una relazione basata su tre valori fondamentali: rispetto, fiducia e libertà. Adatto dai 6 ai 12 anni.

Il trailer: https://vimeo.com/805465197

Il costo del biglietto è per tutti di 7 euro.

Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.