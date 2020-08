“Scopriamo come funzionano i bonus dei siti di scommesse stranieri”

I siti stranieri di scommesse stanno prendendo sempre più piede tra gli appassionati di scommesse e di giochi online. Le motivazioni che spingono i giocatori italiani a rivolgersi sempre più spesso a queste alternative sono le più varie. Innanzitutto, bookmaker .com presentano delle caratteristiche spesso migliori rispetto ai siti di scommesse italiani.

In primis, i requisiti di scommessa che vengono richiesti sono generalmente più bassi. In secondo luogo, i bonus offerti dai siti scommesse stranieri sono in genere più alti così come i bonus sulle giocate multiple. Infine, ci sono una serie di altri vantaggi che andremo ad approfondire nel proseguo di questo articolo.

Requisiti di scommessa più abbordabili

I requisiti di scommessa sono quegli elementi che ti consentono di godere di bonus nella sua interezza e sotto diversi punti di vista. Generalmente, il rollover, il volume di giocata, di questi bookmaker è più basso rispetto ai siti italiani che sono regolamentati dall’AAMS.

Ciò significa che dovrai spendere meno soldi e tempo per poter essere autorizzato a prelevare le vincite dal tuo conto di gioco. Infatti, il rollover non è altro che il numero delle volte in cui devi scommettere il valore del bonus e del deposito per poter prelevare le vincite da essi derivanti.

Un altro elemento assolutamente fondamentale è la scadenza prolungata della disponibilità del bonus. In Italia, è raro trovare bonus che durino più di 7 giorni. Nei bookmaker .com, invece, le scadenze sono a lungo periodo e arrivano anche a 30 giorni. In poche parole, hai più tempo per sfruttare il bonus e raggiungere il rollover che è più basso dei corrispettivi nazionali.

Infine, il deposito minimo richiesto dai siti di scommesse stranieri è più basso. Pertanto, l’accesso ai bonus non presenta quasi barriere all’ingresso e anche con 10 € potrai sfruttare incredibili bonus di benvenuto difficilmente proposti sul mercato nazionale.

Bonus Cashback: come funzionano

Il bonus cashback è un’altra delle promozioni che vengono offerte tutte le settimane da parte dei siti stranieri di scommesse. In cosa consiste questo particolare bonus? A meno che tu non sia davvero bravo nelle scommesse online, saprai di certo che le perdite durante la settimana sono consistenti, talvolta anche superiori alle vincite.

Ecco perché questi siti hanno deciso di mettere a disposizione questa particolare promozione che consente di ottenere indietro una certa somma di denaro in base alle perdite che come utente hai ottenuto durante un intervallo di tempo di 7 giorni.

Il bonus cashback è variabile ma le percentuali più frequenti oscillano tra 5%, 10%, 15% e 20%.

Bonus multipla: come funziona

Il terzo vantaggio nel rivolgersi ad un sito scommesse straniero è l’opportunità di sfruttare i consistenti bonus multipla offerti dagli operatori. Partiamo con il dire che il bonus multipla consente di aumentare le tue vincite man mano che aggiungi eventi alla tua multipla. Ovviamente, più eventi aggiungi maggiore sarà la difficoltà che tu riesca a pronosticare tutti i risultati. Nonostante ciò, le promozioni multipla sono molto apprezzate perché amplificano in maniera esponenziale la tua vincita finale.

Altri vantaggi dei siti di scommesse stranieri

Le promozioni e i bonus non sono i soli aspetti che rendono unici i siti di scommesse stranieri. Ad esempio, la procedura di registrazione è molto più snella. Forse non ci crederai, ma in questo tipo di bookmaker vengono richiesti pochissimi dati. Talvolta, sarà sufficiente digitare il tuo indirizzo email (o numero di cellulare) e password e verrai catapultato in ricchi palinsesti e bonus da urlo.

Anche la puntata minima differisce tra i .com e siti di scommesse italiani. Nel primo caso, infatti, la puntata minima può partire anche da un centesimo di euro.

I siti stranieri sono molto più all’avanguardia anche in termini di valute accettate e di metodi di pagamento. Infatti, con la diffusione sempre più pressante delle criptovalute, queste piattaforme hanno deciso di accoglierle all’interno delle valute disponibili. Sono presenti alcuni operatori che offrono bonus esclusivamente con criptovalute e in cui si può depositare solo con valute digitali.

Anche i metodi di pagamento sono nettamente inferiori. Se nei siti di scommesse italiani ci si limita ad avere a disposizione il classico bonifico bancario, Postepay e le carte di credito, nei siti di gioco d’azzardo stranieri le opzioni includono anche aziende come Neteller e Skrill.

Infine, sebbene questo aspetto possa sorprenderti, gli operatori stranieri utilizzano protocolli di sicurezza di alto livello che non consentono a nessun hacker di accedere ai dati personali degli utenti oppure entrare nelle transazioni.