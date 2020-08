Cura del viso con il concentrato energizzante Shiseido Ultimune

La salute della nostra pelle è un aspetto da non sottovalutare mai. La pelle, infatti, è l’organo più esteso del nostro corpo, la sua superficie è di circa 2 metri quadrati in un adulto, ed assolve importanti funzioni. Funge da barriera evitando la perdita d’acqua per mantenere la giusta idratazione, produce vitamina D grazie all’esposizione solare, ci difende da tossine, agenti chimici, batteri e microrganismi pericolosi, ci libera da scorie, ci protegge dai raggi UV, regola la temperatura corporea, ed ha un’importante funzione sensoriale registrando e trasmettendo stimoli tattili, dolorifici e termici.

Avere una pelle in salute è fondamentale per il nostro benessere psicofisico. E’ accertata infatti la relazione tra malattie cutanee quali acne, alopecia, psoriasi, dermatiti etc. con aspetti emotivi e condizioni di stress, che se non curati creano un circolo vizioso con ulteriore stress e peggioramento della patologia.

Soprattutto per quanto riguarda la pelle del viso, troppo spesso esposta ad agenti aggressivi e che ha bisogno di coccole particolari per essere sempre in forma ed in salute. Ecco perché, per la cura della pelle del viso, è importante affidarsi a marchi di primissimo ordine come Shiseido , da anni leader nella realizzazione di prodotti di alta qualità.

Shiseido Ultimune

Uno dei prodotti più importanti ed utilizzati del noto marchio giapponese è la crema Shiseido Ultimune. Si tratta di un siero energizzante grazie al quale la pelle riscopre il suo funzionamento ottimale e appare radiosa, levigata, elastica e più giovane. Oggi Shiseido ha dimostrato il rapporto costante fra fattori negativi quali invecchiamento, stress, agenti esterni, raggi UV e inquinamento atmosferico e l’indebolimento dell’attività delle cellule di Langerhans.

Per questo è stato creato Ultimune, un innovativo trattamento che vanta 31 brevetti internazionali, che rivitalizza le cellule di Langerhans che regolano l’immunità cutanea, il segreto di una pelle bella e dall’aspetto sano.

In condizioni ottimali d’immunità infatti, la pelle esercita al meglio le sue quattro naturali funzioni difensive: resistenza, protezione, rigenerazione e rafforzamento, andando a letteralmente a ‘trasformarsi’.

La crema energizzante Shiseido Ultimune si basa su un complesso botanico unico, a base di Gingko, Shiso giapponese e Timo aromatico per proteggere e rafforzare la pelle, oltre che per favorirne l’aspetto sano. Applicandolo si nota subito che la texture è leggera e fondente, il profumo piacevole e delicato. Shiseido Ultimune si assorbe velocemente lasciando sulla pelle un effetto vellutato. Come appare la pelle dopo la prima applicazione? Diventa più elastica e visivamente più luminosa. La pelle non resta appiccicosa, anzi risulta molto liscia e morbida al tatto.

Dopo un paio di settimane di utilizzo l’incarnato diventa leggermente più chiaro e il tessuto cutaneo più compatto. La pelle appare liscia e tonica, e i piccoli segni del tempo vengono attenuati. Un siero che va utilizzato sia alla mattina che alla sera sulla pelle detersa, per poi completare la propria routine con l’abituale crema idratante.