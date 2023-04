Programmi TV stasera venerdì 28 aprile 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Programmi tv prima serata 28 aprile 2023 – Scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi venerdì 28 4 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

Stai cercando i programmi tv di un altro giorno? Cl icc a qui

RAI 1 (1)

21.30 SHOW I migliori anni – condotto da Francesco Gabbani

Riparte, con un progetto rinnovato, il programma condotto da Carlo Conti incentrato sulla memoria dei decenni passati. Ospiti e super ospiti, orchestra, balletti, comici per rivivere i nostri migliori anni.

leggi anche

23.55 – INFORMAZIONE Tg1

RAI 2 (2)

21.20 SERIE TV – The Good Doctor S6E3 – Cemento fresco

A casa dei novelli sposi, le manie di Shaun creano qualche tensione con Lea. La dottoressa Lim vuole revisionare il rapporto sul suo intervento eseguito da Shaun.

21.10 SERIE TV – The Good Doctor S6E4 – Scheggia impazzita

Shaun è alle prese con un paziente con una scheggia inesplosa nel braccio. Nel frattempo ha una discussione con Glassman, che lo accusa di aver paralizzato la Lim. Dopo aver salvato il braccio del paziente, Shaun ha una visione e si reca a casa di Glassman per dirgli che ha trovato un modo per curare la Lim.

23.00 MAGAZINE – ATuttoCalcio

Uno sguardo sul mondo del calcio ma non solo, con ospiti in studio, collegamenti con gli inviati, servizi speciali ed una nota di amarcord.

RAI 3 (3)

21.20 – FILM PRIMA TV Villetta con ospiti – Drammatico 2020

Regia: Ivano De Matteo

Cast: Marco Giallini, Michela Cescon, Massimiliano Gallo

In un paese non meglio identificato del Nordest italiano una famiglia altoborghese fa il bello e il cattivo tempo. L’erede della fortuna famigliare, Diletta, è una donna fragile che cerca di dare un senso alla sua vita impegnandosi in cause che vedono protagonista don Carlo, il prete con un debole per le parrocchiane. Suo marito Giorgio, romano, le è infedele e approfitta delle ricchezze della moglie a scapito dell’azienda di famiglia. La figlia Beatrice è un’adolescente arrabbiata, e la nonna è severa e taccagna. Intorno a loro si aggirano un poliziotto napoletano corrotto, un medico venduto e una famiglia di immigrati rumeni.

23.05 – ATTUALITA’ CinAmerica – conducono Giada Messetti e Francesco Costa

Il nuovo ordine mondiale e la geopolitica: temi al centro del terzo appuntamento con “CinAmerica. La Sfida”. In primo piano la situazione globale contemporanea,nella quale tutti gli stati del mondo sono coinvolti e della quale possono diventare pedine importanti nella definizione di alleanze o di scontri: da Taiwan all’Africa, dall’Europa alla guerra tra Ucraina e Russia. In studio intervengono il giornalista Lorenzo Lamperti, esperto di relazioni internazionali e Alessandra Colarizi, autrice di “China files”. Dall’ inviato negli Stati Uniti Daniele Compatangelo, inoltre, un servizio sull’impatto dell’auto elettrica con tecnologia cinese sul mercato statunitense.

RETE 4 (4)

21.24 – ATTUALITA’ Quarto Grado – Approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca piu’ recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

CANALE 5 (5)

21.45 – SERIE TV PRIMA TV Il Patriarca – S1 Ep3 con Claudio Amendola

Lara trova lavoro in una fabbrica che poco dopo viene chiusa da Mario a causa della crisi della Deep Sea. Per salvare l’azienda, Nemo decide di far arrivare un ultimo carico di droga.

ITALIA 1 (6)

21:14 FILM Taken – La vendetta – Azione 2012

Regia: Olivier Megaton

Cast: Liam Neeson, Rade Sherbedgia, Luke Grimes, Leland Orser, Jon Gries, D.B. Sweeney, Kevork Malikyan, Alain Figlarz, Ali Yildirim, Ergun Kuyucu, Maggie Grace, Famke Janssen

Sequel di “Io vi trovero’”, con Liam Neeson. Per Bryan, quella che doveva essere una vacanza a Istanbul, si trasforma in una lotta per salvare la propria famiglia.

23:02 FILM PRIMA TV Doctor Sleep – Drammatico 2019

Regia: Mike Flanagan

Cast: Ewan Mc Gregor, Rebecca Ferguson

Dal romanzo horror di Stephen King, il sequel di “The Shining”. Ewan McGregor e’ Dan Torrance il bambino di Shining che, ormai uomo, lotta con i fantasmi del passato.

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Propaganda Live – Diario di Guerra – conduce Diego Bianchi

TV 8 (8)

21.30 FORMULA 1 Paddock Live GP Azerbaijan

21.55 FORMULA 1 GP Azerbaijan prove

23.35 SHOW Bruno Barbieri – 4 Hotel – Lecce

NOVE (9)

21.25 SHOW Fratelli di Crozza (live) con Maurizio Crozza

22.50 ATTUALITA’ Accordi & Disaccordi (live) – Luca Sommi torna a condurre il talk show di informazione e attualità. In ogni puntata intervengono i giornalisti Andrea Scanzi e Marco Travaglio, insieme a numerosi ospiti.

23.55 SHOW Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza

VENTI (20)

21.12 FILM Lanterna Verde – Azione 2011

Regia: Martin Campbell

Cast: Ryan Reynolds, Tim Robbins, Angela Bassett, Mark Strong, Temuera Morrison, Taika Waititi, Blake Lively, Peter Sarsgaard

Dai fumetti DC Comics. Il temuto Parallax minaccia di distruggere l’Universo: la salvezza e’ nelle mani di Lanterna Verde. Con Ryan Reynolds e Blake Lively

23.21 FILM Constantine – Fantasy/Horror 2005

Regia: Francis Lawrence

Cast: Keanu Reeves, Rachel Weisz, Tilda Swinton, Peter Stormare

Dai fumetti “Hellblazer”. L’esorcista Constantine affianca una detective per indagare sul suicidio della sorella gemella di quest’ultima.

RAI 4 (21)

21.22 FILM John Wick 3 – Parabellum – Azione 2019

Regia: Chad Stahelski

Cast: Keanu Reeves, Halle Berry, Asia Kate Dillon

La Gran Tavola degli assassini lo ha condannato a morte e sulla sua testa pende una taglia di 14 milioni di dollari. All’ex sicario John Wick, braccato dai killer, non resta che fuggire e andare a Casablanca per incontrare il Reggente e chiedere un’amnistia. Ma per riuscire nell’impresa dovrà recarsi nel deserto e promettere che tornerà ad uccidere.

23.27 FILM Tomb Raider – Azione 2018

Regia: Roar Uthaug

Cast: Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins

La giovane Lara Croft si mette sulle tracce del padre archeologo Richard, creduto morto durante una spedizione nel Mare del Diavolo. Tra maledizioni millenarie, inseguimenti e la ricerca della leggendaria tomba della regina Himiko, la ragazza scopre la verità sul genitore e vive un’epica avventura che segna il suo futuro.

IRIS (22)

21.12 FILM Collateral Beauty – Drammatico 2016

Regia: David Frankel

Cast: Will Smith (1968), Keira Knightley, Kate Winslet, Edward Norton

Per il ciclo: VISIONI D’AUTORE. Un film toccante con Will Smith, Edward Norton e Keira Knightley. Howard e’ sconvolto per la perdita della figlia, e i colleghi cercano di aiutarlo ed…

23.06 FILM Steve Jobs – Biografico 2015

Regia: Danny Boyle

Cast: Michael Fassbender, Jeff Daniels, Michael Stuhlbarg, Katherine Waterston, Kate Winslet, Seth Rogen

Per il ciclo: VISIONI D’AUTORE. Diretto e coprodotto dal premio Oscar D. Boyle (“The Millionaire”), con M. Fassbender e K. Winslet. Il ritratto di una delle menti piu’ brillanti del …

RAI 5 (23) – musica classica con Mendelssohn

21.14 MUSICA OSN: Daniele Gatti completa il ciclo delle sinfonie di Mendelssohn – versione postprodotta

Dall’Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Daniele Gatti esegue la Sinfonia n. 4 in La maggiore, op. 90 “Italiana” e Sinfonia n. – 5 in re minore, op. 107 “La Riforma” di Felix Mendelssohn-Bartholdy. Introduzione sinfonie del M° Gatti. – di Rossella De Bonis 2023 ITA

22.25 MAGAZINE Save the date – Sei personaggi in cerca di autore, con la regia di Valerio Binasco; l’opera Orfeo ed Euridice alla Fenice; il Torino Jazz Festival, con Peppe Servillo & TJF All Stars; la mostra Il meglio maestro d’Italia. Perugino nel suo tempo a Perugia; per la musica Vinicio Capossela. Beatrice Mariani presenta Amiche di una vita.

22.56 DOCUMENTARIO Rock Legends: Eagles

Gli Eagles sono protagonisti del format che celebra le pietre miliari del rock e del pop. Attraverso interviste, aneddoti, esibizioni live e videoclip, ripercorriamo la carriera e la vita personale della band che ha incarnato il country-rock- californiano.

23.19 DOCUMENTARIO Classic Albums: Gil Scott-Heron – Pieces of a Man

Universalmente considerato il manifesto poetico e musicale di una rivoluzione sociale sempre attuale, il messaggio di Scott-Heron è originale e incisivo. Scrittore, poeta, musicista, militante politico e sociale, antesignano del rap e fautore di un sound sfuggevole a ogni definizione.

RAI MOVIE (24) – Freddie Mercury

21.10 FILM Bohemian Rhapsody – Biografico 2018

Regia: Bryan Singer

Cast: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee

Freddie Mercury, il celeberrimo frontman dei Queen, sin da giovane capì di essere portato per la musica, sfidando stereotipi e convenzioni, riuscendo ad imporsi e a diventare la stella del rock che tutto il mondo ammirò. Il film ricostruisce l’ascesa della band nata nel 1970 a Londra, i grandi successi e la sua crisi, parallela a quella vissuta da Freddie per la sua vita sempre più sregolata, per poi concentrarsi sulla storica ed epica reunion per il Live Aid del luglio 1985.

23.25 FILM Millennium – Uomini che odiano le donne – Thriller 2011

Regia: David Fincher

Cast: Daniel Craig, Rooney Mara, Christopher Plummer,

Il giornalista Mikael Blomkvist e Lisbeth Salander, investigatrice e hacker selvatica e bellicosa, vengono assoldati da Henrik Vanger, potente industriale svedese, che da quarant’anni cerca la verità sull’omicidio della della giovane nipote, forse vittima di un membro della sua stessa famiglia. Dal best seller di Stieg Larsson. Vincitore di un Oscar per il montaggio.

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia – S1 Ep3

22.15 SERIE TV Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia – S1 Ep4

23.10 SERIE TV Un passo dal cielo – St7 Ep7 Solo per amore parte 1

CIELO (26) – Commedia ed Eros

21.15 FILM Per sesso o per amore? – Commedia 2005

Regia: Bertrand Blier

Cast: Monica Bellucci, Jean-Pierre Darroussin, Bernard Campan, Gérard Depardieu

Una squillo accetta di diventare la moglie di un cliente, ma e’ difficile sfuggire al suo protettore e lasciare quella vita.

23.05 FILM Private collections – Erotico 1987

Regia: Just Jaeckin, Shuji Terayama

Cast: Roland Blanche, Marie-Catherine Conti, Laura Gemser, Juzo Itami

Tre maestri del cinema erotico per un’antologia di episodi d’ispirazione letteraria: ‘L’isola delle sirene’, ‘Il labirinto di vetro’ e ‘La credenza’.

TWENTY SEVEN (27) – Yabadabadooo

21.06 FILM I Flintstones – Commedia 1994

Regia: Brian Levant

Cast: John Goodman, Elizabeth Taylor, Rick Moranis, Rosie O’Donnell

L’amicizia tra Fred e Barney viene messa a dura prova dopo che Fred diventa dirigente della cava di pietra in cui lavora, dimenticandosi del vecchio amico.

22.44 FILM C’è [email protected] per te – Commedia 1998

Regia: Nora Ephron

Cast: Tom Hanks, Meg Ryan, Jean Stapleton, David Chappelle, Bruce Jay Friedman, John Randolph, Parker Posey, Greg Kinnear

Tom Hanks e Meg Ryan insieme in una commedia ormai divenuta un cult. Kathleen e Joe sono rivali in affari, ma un giorno, tutto cambia.

TV 2000 (28)

21.45 FILM Survival Family – Commedia 2017

Regia: Shinobu Yaguchi

Cast: Fumiyo Kohinata, Eri Fukatsu

Quando l’elettricità scompare improvvisamente dal mondo, la famiglia Suzuki, residente a Tokyo, lotta per la sopravvivenza.

Survival family di Shinobu Yaguchi, venerdì 28 aprile ore 21.10 su TV2000 Guarda questo video su YouTube.

23.49 INFORMAZIONE Effetto Notte – TV2000

LA7D (29) – serata Joséphine

21.30 SERIE TV Joséphine, Ange Gardien S24 E2

23.20 SERIE TV Joséphine, Ange Gardien S24 E1

LA5 (30)

21:10 FILM Something New – Drammatico 2006

Regia: Sanaa Hamri

Cast: Sanaa Lathan, Simon Baker, Golden Brooks, Mike Epps, Fuzzy Fantabulous, Katharine Towne, Stanley DeSantis

La bella e ambiziosa Kenya e’ una donna di successo. L’amore non ha ancora bussato alla sua porta, e cosi’ accetta un blind date. Con Simon Baker (“The Mentalist”).

23:03 INTRATTENIMENTO Uomini e donne – programma di Maria De Filippi: l’appuntamento quotidiano con il talk show dei sentimenti.

REAL TIME (31)

21:20 DOCUMENTARIO Pensavo fosse amore – La seconda moglie

Da 15 anni Marzia è l’amante di un uomo sposato. Tutto cambia quando conosce online Vincenzo e Marzia perde la testa. Ma la verità è ben diversa.

22:50 LIFESTYLE Body Bizarre – Senza arti

Ana, 3 anni, soffre di una terribile patologia al cranio, che si è fuso in maniera prematura. Alex ha la setticemia e rischia di restare senza tutti e quattro gli arti.

23:50 LIFESTYLE Body Bizarre – Voglio la mia voce

Rebecca vomita anche 12 volte in un’ora e spesso viene ricoverata in ospedale. Jacque ha una malformazione linfatica in viso. A causa di questa patologia, non ha mai parlato.

CINE34 (34) – Serata Edwige Fenech

21:05 FILM La soldatessa alla visita militare – Commedia 1977

Regia: Nando Cicero

Cast: Edwige Fenech, Fiorenzo Fiorentini, Renzo Montagnani, Alvaro Vitali, Michele Gammino

L’arrivo di un sottufficiale medico in gonnella turba gli animi di un campo militare. Commedia del filone sexy-militare con Edwige Fenech.

22:51 FILM La vergine, il toro e il capricorno – Commedia 1977

Regia: Luciano Martino

Cast: Edwige Fenech, Alberto Lionello, Aldo Maccione, Alvaro Vitali

Un architetto fa di tutto per non far scoprire alla moglie i suoi tradimenti. Ma quando questo accade, lei lo ripaga con la stessa moneta. Con E. Fenech.