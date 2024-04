“Def al Buio” e voti comprati: Fiorello scherza su politica e astronomia

Pubblicità

Nella puntata del 9 aprile di VivaRai2!, lo showman Fiorello, affiancato da Biggio, Casciari e l’intero cast, ha offerto come di consueto una dose generosa di buon umore, musica e battute sagaci, spaziando dalla politica all’attualità con il suo stile inconfondibile.

Tra i temi caldi del giorno, l’osservazione di Giancarlo Giorgetti sul “Def al buio”, commentata con tipica verve da Fiorello: “Giorgetti ci dice del ‘Def al buio’ ma non è mica colpa sua, siamo stati tutti distratti dall’eclissi solare!” scherza il presentatore, paragonando l’evento astronomico a un festival di Sanremo celeste che ha catturato l’attenzione di mezzo miliardo di persone.

L’argomento politica ha offerto spunti per riflessioni ironiche anche sul delicato tema dei voti comprati: “Ecco una nuova regola del PD, ‘obbligo di denuncia sul voto di scambio’. Semplice, basta allegare lo scontrino! È una satira, ovviamente, ma riflette una realtà politica italiana che continua a suscitare dibattiti.” commenta con una punta di serietà lo showman.

In un’altalena tra risate e critiche velate, Fiorello non risparmia nessuno, nemmeno il sindaco di Milano e il ministro della Cultura, sottolineando con una battuta l’equivoco geografico: “La confusione di Sangiuliano tra la Scala e il Bolshoi di Milano dimostra che forse pensava di essere a Torino. Un piccolo lapsus geografico che non passa inosservato!”

Infine, una chiosa sull’attuale ossessione per il sesso rivelata da Alessandro Borghi, che Fiorello immagina con un cambio di ruoli proposto da Netflix: “Immaginate Siffredi che interpreta Borghi! Alessandro, ti aspettiamo, ma solo per 45 minuti.”

L’appuntamento con VivaRai2! è un’occasione per iniziare la giornata con leggerezza, pur non dimenticando di lanciare un occhio critico sulla società e i suoi paradossi.

