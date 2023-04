Programmi TV stasera sabato 8 aprile 2023. Programmi TV e film in prima serata Sabato Santo

Condividi

Scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi sabato 8 aprile 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – SHOW Il Cantante mascherato – conduce Milly Carlucci

Continuano le ricerche investigative delle identità celate sotto le maschere. Il pubblico, nel ruolo di Sherlock Holmes, è pronto a lasciarsi guidare per un’altra serata alla scoperta degli indizi da Milly Carlucci. Al suo fianco, come sempre, cinque investigatori d’eccezione: Flavio Insinna, Christian De Sica, Francesco Facchinetti, Iva Zanicchi e Serena Bortone. Quarta puntata ricca di ospiti come Nathalie Guetta, Francesco Paolantoni, Nino Frassica e Tullio Solenghi. Torna anche la maschera del Cuore, cioè “Il Cantante Mascherato per una notte”, che questa settimana celerà uno tra: Claudio Baglioni, Gigi D’Alessio, Nek, Umberto Tozzi e Renato Zero.

23.55 – INFORMAZIONE Tg1

RAI 2 (2)

21.00 SERIE TV – F.B.I. S5E8 – Confraternita

Due uomini rapinano un camion pieno di nitrato d’ammonio, ingrediente principale per la costruzione di grandi bombe. La squadra scopre che la rapina è collegata ad un gruppo di terroristi.

21.50 SERIE TV – F.B.I. International S2E7 – Un bugiardo patentato

In seguito al rapimento di una donna, la squadra scopre che il suo nuovo fidanzato è un incallito bugiardo e truffatore seriale, ricercato per aver raggirato molte donne conosciute su app di incontri.

22.40 INFORMAZIONE SPORTIVA – La Domenica Sportiva

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana per raccontare l’attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti ci raccontano i loro successi sportivi e personali.

RAI 3 (3)

21.45 – FILM PRIMA TV Le cose che non ti ho detto – Drammatico 2019

Regia: William Nicholson

Cast: Annette Bening, Josh O’Connor, Bill Nighy

Edward e Grace sono sposati da quasi trent’anni e vivono nella cittadina costiera di Seaford, nel sud dell’Inghilterra, tirando avanti tra silenzi e vecchie abitudini. Loro figlio Jamie li va trovare raramente, ma durante una sua visita il padre annuncia di voler divorziare. L’equilibrio familiare va in frantumi e ognuno di loro dovrà ripartire da zero.

23.05 – INFORMAZIONE Tg3 Mondo

23.30 – MAGAZINE Tg3 Agenda del Mondo A cura di Roberto Balducci

23.35 – INFORMAZIONE Meteo 3

23.40 – INTRATTENIMENTO Il posto giusto – conduce Gianpiero Marrazzo

Come affrontare un selezionatore? E cosa serve maggiormente al mondo della moda? Sono alcune delle domande alle quali risponde “Il posto giusto”



RETE 4 (4)

21.30 FILM Il re dei re – Storico 1961

Regia: Nicholas Ray

Cast: Jeffrey Hunter, Robert Ryan, Siobhan McKenna, Viveca Lindfors

Un kolossal religioso, tra spettacolo hollywoodiano e ricostruzione storica fantasiosa che si sofferma sull’occupazione romana in Giudea.

CANALE 5 (5)

21.29 – SHOW Amici – L’appuntamento serale con i ragazzi della scuola di Amici

ITALIA 1 (6)

21:14 FILM Jurassic Park – Fantascienza 1993

Regia: Steven Spielberg

Cast: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough

Primo film della saga, vincitore di 3 Premi Oscar. I dinosauri sono l’attrazione di un parco, ma qualcosa non va come previsto. Con J. Goldblum e R. Attenborough.

23:40 INFORMAZIONE SPORTIVA Pressing

Regia: Dean Deblois

Massimo Callegari e Monica Bertini conducono il programma con highlights, gol, immagini e commenti della giornata di calcio di Serie A.

LA 7 (7)

21:15 DOCUMENTARIO Eden – Un Pianeta da Salvare – Conduce Licia Colò

TV 8 (8)

21.30 SHOW Bruno Barbieri – 4 Hotel – Abruzzo

22.50 SHOW Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Castelli Romani

NOVE (9)

19.45 SHOW Fratelli di Crozza – Conduce Maurizio Crozza

VENTI (20)

21.12 FILM Into the Sun – Azione 2005

Regia: Mink

Cast: Steven Seagal, Matthew Davis, Takao Osawa, Eddie George

Il governatore di Tokyo viene assassinato e per scoprire i moventi e i mandanti dell’omicidio viene incaricato l’agente della CIA Travis Hunter. Con Steven Seagal.

23.04 FILM Warcraft – L’Inizio – Fantasy 2016

Regia: Duncan Jones

Cast: Travis Fimmel, Paula Patton, Ben Foster

Primo capitolo di un’avventura fantasy ispirato all’omonimo videogioco. Un re, un guerriero e un mago devono affrontare un pericoloso esercito di orchi invasori.

RAI 4 (21)

21.20 FILM 211 – Rapina in corso Azione 2018

Regia: York Alec Shackleton

Cast: Nicolas Cage, Sophie Skelton, Michael Rainey Jr.

Mike Chandler e Steve MacAvoy sono di pattuglia con Kenny, un ragazzino di 15 anni che deve scontare una punizione scolastica, quando si trovano improvvisamente coinvolti in una rapina in banca.

22.52 FILM Red Lights Thriller 2012

Regia: Rodrigo Cortés

Cast: Cillian Murphy, Craig Roberts, Leonardo Sbaraglia, Karen David, Sigourney Weaver, Robert De Niro, Elizabeth Olsen, Toby Jones, Joely Richardson, Burn Gorman, Garrick Hagon

Due importanti ricercatori di fenomeni paranormali cercano di mettere in dubbio la reputazione di un potente e misterioso sensitivo. La dottoressa Margaret Matheson (Sigourney Weaver) e il suo collaboratore, Tom Buckley (Cillian Murphy) sono i più famosi investigatori di fenomeni paranormali. Scettici per professione, hanno smascherato decine di falsi lettori del pensiero, di cacciatori di fantasmi, e di guaritori. Ma quando il leggendario sensitivo non vedente Simon Silver (Robert De Niro) riappare dopo un’assenza di 30 anni, Matheson, sua impavida avversaria di un tempo ha paura e consiglia a Buckley di farsi da parte. Buckley invece è deciso a smascherare Silver.

IRIS (22)

21.11 FILM La regola del sospetto – Thriller 2003

Regia: Roger Donaldson

Cast: Al Pacino, Colin Farrell, Bridget Moynahan, Gabriel Macht

Per il ciclo: SERIAL THRILLER. Thriller con il premio Oscar Al Pacino e Colin Farrell. Le regole del mestiere sono: niente e’ cio’ che sembra e non fidarsi mai di nessuno.

23.25 FILM Delitto perfetto – Thriller 1998

Regia: Andrew Davis

Cast: Michael Douglas, Viggo Morgensen, Gwyneth Paltrow, Viggo Mortensen, David Suchet

Per il ciclo: SERIAL THRILLER. Remake del quasi omonimo film di Hitchcock. Emily ed il ricco marito sono in crisi e lei avvia una relazione con un pittore squattrinato.

RAI 5 (23)

21.17 TEATRO Omero non piange mai – E2

In questa Piccola Odissea, Andrea Pennacchi ha pensato di restituirne al capolavoro omerico il sapore di racconto orale proponendone una versione a più voci, che potesse dare il giusto peso anche alla ricca componente femminile e al ritorno vero e proprio.

22.38 DOCUMENTARIO Personaggi in cerca di attore S4E8 – Luca Grispini

Luca Grispini, 29 anni, nato a Roma, anche se laureato in medicina preferisce proseguire nella sua carriera d’attore già ben avviata. È un volto noto per i giovani soprattutto per il ruolo di Federico nelle prime tre stagioni di “Skam Italia”.

23.05 OPERA Sinfonia delle Stagioni – Nicola Piovani dirige la Sinfonia delle Stagioni per soli, coro di voci bianche, voce recitante e orchestra.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Ti sposo ma non troppo- Commedia 2014

Regia: Gabriele Pignotta

Cast: Michela Andreozzi, Vanessa Incontrada, Gabriele Pignotta, Paola Tiziana Cruciani, Paolo Triestino, Catherine Spaak, Fabio Avaro, Chiara Francini

Il film racconta la storia di Andrea, una giovane e affascinante donna delusa dall’amore, Luca, un fisioterapista single che si finge psicologo per sedurla e di una coppia, Carlotta e Andrea, che entra in crisi alla vigilia del matrimonio. Per un casuale doppio scambio di identità, le vite dei quattro personaggi finiranno per intrecciarsi ed essere travolte dall’eterna ricerca dell’amore perfetto. Una moderna commedia degli equivoci in cui nessuno è quello che sembra e nessuno può scegliere di non amare.

22.50 FILM A Tor Bella Monaca non piove mai – Drammatico 2019

Regia: Marco Bocci

Cast: Antonia Liskova, Giorgio Colangeli, Carlo D’Ursi, Libero De Rienzo, Andrea Sartoretti

Nel quartiere di Tor Bella Monaca vivono da sempre due fratelli: Romolo che è stato in galera, ma una volta uscito ha deciso di rigare dritto e ora lavora in fabbrica, mantenendo la sua famiglia e Mauro, un diplomato geometra che spera di ottenere un incarico pubblico dal Comune, e intanto campa di lavoretti occasionali. Entrambi squattrinati vivono ancora sotto il tetto dei genitori. Le cose vanno di male in peggio e Mauro si fa coinvolgere da alcuni amici in una truffa in cui lui dovrà vestire i panni del cattivo…

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Un passo dal cielo St7 Ep3 – Altezze diverse parte 1

22.15 SERIE TV Un passo dal cielo St7 Ep4 – Altezze diverse parte 2

23.10 SERIE TV Resta con me St1 Ep13

CIELO (26)

21.20 FILM La signora del gioco – Drammatico 1998

Regia: Anna Brasi

Cast: Jean Yanne, Francesco Casale, Noémie Kocher

Venezia, fine del XVI secolo. Tra intrighi, finzione e seduzione si dipana l’amore di tre uomini per una nota cortigiana.

23.05 DOCUMENTARIO Prostituzione in Corea – Una realtà nascosta – Grazie al supporto di telecamere nascoste e a contatti diretti, due fratelli coreano-americani indagano sulla prostituzione e il traffico sessuale a Seul, nella Corea del Sud.

TWENTY SEVEN (27)

21.05 FILM Highlander-L’Ultimo Immortale – Avventura 1986

Regia: Russell Mulcahy

Cast: Christopher Lambert, Roxanne Hart, Sean Connery, Clancy Brown

Secondo una leggenda, il guerriero Connor fa parte di un gruppo di persone che sfidano il tempo, gli “immortali”. Con il Premio Oscar Sean Connery.

23.14 FILM Richie Rich – Il più ricco del mondo – Commedia 1994

Regia: Donald Petrie

Cast: Macaulay Culkin, John Larroquette, Edward Herrmann, Christine Ebersole

Basato sull’omonima serie di fumetti, con Macaulay Culkin. Il dodicenne multimiliardario Richie e’ alla ricerca dei suoi genitori, da poco scomparsi.

LA7D (29)

21.20 SERIE TV Miss Marple – St4 Ep3

23.10 SERIE TV Miss Marple – St5 Ep4

LA5 (30)

21.10 FILM Rosamunde Pilcher: Una Vita In Discussione – Drammatico 2017

Regia: Stefan Bartmann

Cast: Friederike Ott, Ben Blaskovic, Jurgen Heinrich, Gundi Ellert

Il prestigioso studio legale dove lavora Liz le pone dinanzi una scelta impegnativa. Per lei e’ il momento di mettere la sua vita in discussione.

22:57 FILM City of Angels – La città degli angeli – Drammatico 1998

Regia: Brad Silberling

Cast: Nicolas Cage, Meg Ryan, Andre Braugher, Colm Feore

Remake de “Il cielo sopra Berlino” di Wim Wenders, con Meg Ryan e Nicolas Cage. Un angelo, per amore, e’ disposto ad una grande rinuncia. Regia di B. Silberling;

REAL TIME (31)

21:35 LIFESTYLE Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Segreti

Margarita ha nascosto alla famiglia di avere un bozzolo sotto l’ascella. Bradley ha una sconcertante e brutta escrescenza sulla gamba.

22:35 LIFESTYLE Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Escrescenze

Jeremy ha una fastidiosa escrescenza in una parte del corpo alquanto imbarazzante. Todd ha un bozzolo sulla testa che è molto doloroso.

23:25 LIFESTYLE Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Crescite sospette

David è tornato poiché ha uno strano bozzo che cresce sull’occhio. Alan ha una protuberanza su un bicipite ma è terrorizzato dai dottori.

CINE34 (34)

21:15 FILM Un sacco bello – Commedia 1980

Regia: Carlo Verdone

Cast: Carlo Verdone, Mario Brega, Renato Scarpa, Veronica Miriel

Un bullo, un hippy e un mammone a Roma ad agosto. Tre personaggi tipo dellItalia fine anni 70.

23:05 FILM Maledetto il giorno che t’ho incontrato – Commedia 1992

Regia: Carlo Verdone

Cast: Carlo Verdone, Margherita Buy, Elisabetta Pozzi, Giancarlo Dettori

Il rapporto nevrotico tra un critico musicale e un’attrice. 5 David di Donatello per questa commedia diretta ed interpretata da C. Verdone, con M. Buy.