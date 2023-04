Programmi TV stasera mercoledì 19 aprile 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Stasera in TV – scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi mercoledì 19 aprile 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.30 – FILM PRIMA TV Wonder – Drammatico 2017

Regia: Stephen Chbosky

Cast: Jacob Tremblay, Julia Roberts, Owen Wilson

Auggie Pullman ha dieci anni, vuole diventare un astronauta e andare nello Spazio perché è convinto che lassù nessuno potrà obiettare sul suo aspetto; infatti a causa di una rara sindrome ha un aspetto molto “diverso”. La sua famiglia è amorevole e lo coccola, ma per lui arriva il momento di frequentare la scuola media: niente sarà semplice.

23.35 ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

23.50 – INFORMAZIONE Tg1

23.54 ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

RAI 2 (2)

21.20 SERIE TV PRIMA TV – Rocco Schiavone S5E4 – Serie TV con Marco Giallini

Rocco aiuta Sebastiano a passare il confine con la Svizzera, a caccia di Baiocchi, il quale contatta il PM Baldi. Schiavone va all’incontro con il PM, ma le cose non vanno come previsto.

23.15 SHOW – Stasera c’è Cattelan su Rai2 – Un Late Show dalla forte identità, con interviste sorprendenti, ospiti che si mettono alla prova ed affrontano le sfide più improbabili, monologhi, musica e la capacità di non prendersi mai sul serio fino in fondo.

RAI 3 (3)

21.25 – ATTUALITA’ Chi l’ha visto? condotto da Federica Sciarelli

Il mistero di Emanuela Orlandi: ospite di Federica Sciarelli, in studio, la sorella Natalina. E poi la storia Gisella Cardia, la presunta veggente della Madonna di Trevignano. Nel corso della trasmissione saranno mostrate foto e documenti sulle ipotizzate apparizioni, lacrimazioni, stigmate e altri fenomeni mistici della veggente. Intanto la procura di Civitavecchia ha aperto un’indagine contro ignoti per abuso di credulità popolare. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Controcorrente – Programma di approfondimento giornalistico targato Videonews condotto da Veronica Gentili.

CANALE 5 (5)

21.47 – SERIE TV PRIMA TV Luce dei tuoi occhi S2 Ep1- Serie TV con Anna Valle e Giuseppe Zeno.

Diana e’ sconvolta dalla scoperta della sua vera identita’, ed assume delle droghe che la mettono in pericolo: grazie ad Emma ed Enrico si salva. VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO.

23.50 – INFORMAZIONE Tg5

ITALIA 1 (6)

21:18 FILM Doctor Strange – Fantascienza 2016

Regia: Scott Derrickson

Cast: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams

Puo’ il pensiero plasmare la realta’? Recatosi a Katmandu in cerca di una cura dopo un incidente, il dottor Strange viene iniziato alla magia. Dai fumetti Marvel.

23:38 FILM Hulk – Fantascienza 2003

Regia: Ang Lee

Cast: Eric Bana, Nick Nolte, Cara Buono, Celia Weston, Lou Ferrigno, Jennifer Connelly, Sam Elliott, Josh Lucas

Eric Bana veste i panni di uno dei miti della Marvel. Durante un esperimento, lo scienziato Bruce Banner viene colpito da raggi gamma con inquietanti effetti collaterali.

LA 7 (7)

21:15 DOCUMENTARIO Atlantide – Storie di uomini e di mondi – Emanuela, Mirella, Simonetta. L’ora della verità

TV 8 (8)

21:30 FILM Way Down – Rapina alla Banca di Spagna – Thriller 2021

Regia: Jaume Balagueró

Cast: Freddie Highmore, Astrid Bergès-Frisbey, Famke Jansse

La Banca di Spagna custodirà un leggendario tesoro per dieci giorni all’interno della cassaforte, costruita da oltre cent’anni, che non è mai stata violata ed è protetta da un sistema di sicurezza senza paragoni al mondo..Motivo che induce Thom, geniale studente di ingegneria, ad escogitare un piano meticoloso per accedere alla banca e mettere a segno il colpo del secolo. Per farlo però ha bisogno del carismatico commerciante d’arte Walter Moreland. Insieme dovranno farcela in un tempo preciso,105 minuti.

23.40 SERIE TV A casa tutti bene S1 E3 – Serie TV tratta dall’omonimo film di Gabriele Muccino. La famiglia Ristuccia, da 40 anni, è la proprietaria del ristorante San Pietro, a Roma. Carlo, la nuova compagna Ginevra e la sorella Sara aiutano i genitori, Pietro e Alba, nella gestione dell`attività. Il fratello Paolo, invece, ha scelto di andare in Francia per inseguire il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo, ma reduce da un divorzio, torna a casa dei genitori, senza soldi, con la speranza di riuscire a crescere suo figlio di 11 anni..

NOVE (9)

21.25 FILM Mai stati uniti – Commedia 2013

Regia: Carlo Vanzina

Cast: Ambra Angiolini, Giovanni Vernia, Maurizio Mattioli, Andrea Pittorino, Paolo Bessegato, Daniela Piperno, Anna Foglietta, Ricky Memphis, Vincenzo Salemme

Angela, Carmen, Nino, Dario e Michele – cinque persone diverse tra loro, nevrotiche, complessate, fallite e apparentemente con niente in comune – scoprono casualmente di essere figli dello stesso padre, un certo Vanni Galvani. Appena morto, lo sconosciuto genitore ha lasciato loro una cospicua eredità che potranno incassare solo dopo aver portato a termine il suo ultimo desiderio: cospargerne le ceneri in un lago dell’Arizona, luogo da lui particolarmente amato. In viaggio negli Stati Uniti, i cinque saranno costretti a una convivenza forzata, grazie alla quale impareranno a mettere da parte l’iniziale diffidenza per conoscersi e amarsi come una vera famiglia.

23.30 FILM La rapina perfetta – Thriller 2008

Regia: Roger Donaldson

Cast: Jason Statham, Saffron Burrows, Stephen Campbell Moore, Daniel Mays

Londra, 1971: Terry, un venditore di automobili con problemi economici e dedito alla piccola criminalità, viene contattato dalla sua vecchia fiamma Martine, per un colpo alla banca di Baker Street. Per Terry è l’occasione che aspettava da tempo: mollare tutto, saldare i debiti e ricominciare una nuova vita con sua moglie e le due figlie. La donna gli ha però nascosto i suoi reali moventi…Il film è tratto da un fatto reale: una grandiosa rapina ad una banca di Londra, nel 1971, su cui ci furono illazioni.

VENTI (20)

21.12 FILM Doom – Fantascienza 2005

Regia: Andrzej Bartkowiak

Cast: Dwayne “The Rock” Johnson, Karl Urban, Rosamund Pike, DeObia Oparei

Film con Dwayne Johnson basato sull’omonima serie di videogiochi. Un gruppo di Marines deve salvare una base spaziale su Marte.

23.14 FILM True Legend – Azione 2010

Regia: Woo-ping Yuen

Cast: Wenzhuo Zhao, Xiaodong Guo, Jay Chou, Michelle Yeoh, Xun Zhou, Andy On

L’eroe di guerra Su Can, conduce una vita ritirata con la famiglia. Un giorno suo fratello, dato per disperso, ritorna sotto sembianze mostruose per vendicarsi.

RAI 4 (21)

21.18 SERIE TV Chapelwaite-S1E9 – The Gathering Dark

Charles e i suoi alleati cercano di arruolare uomini in città per combattere l’orda di vampiri e tornare in possesso del prezioso libro.

22.05 SERIE TV Chapelwaite S1E10 – The Keeper

Jakub e il suo esercito escono dall’oscurità e attaccano Charles e i suoi guerrieri. Charles deve prendere una decisione per liberare la sua famiglia dalla maledizione dell’antico libro.

23.01 FILM La casa delle bambole – Ghostland – Horror 2018

Regia: Pascal Laugier

Cast: Crystal Reed, Mylène Farmer, Anastasia Phillips

Pauline e le figlie Vera e Beth si trasferiscono nella villa avuta in eredità da un’anziana zia. Durante la prima notte saranno vittime di due intrusi che trasformeranno la loro permanenza in un vero incubo.

IRIS (22)

21.10 FILM L’avvocato del diavolo – Thriller 1997

Regia: Taylor Hackford

Cast: Keanu Reeves, Al Pacino, Charlize Theron, Jeffrey Jones

Per il ciclo: OLTRE L’IGNOTO. Thriller giudiziario e parabola faustiana. Un brillante avvocato, Keanu Reeves, la sua bella moglie, Charlize Theron e il Grande Tentatore,

23.52 FILM Dune – Fantascienza 1990

Regia: Paul Verhoeven

Cast: Arnold Schwarzenegger, Rachel Ticotin, Sharon Stone, Ronny Cox

Per il ciclo: OLTRE L’IGNOTO. Premio Oscar negli effetti speciali, con A. Schwarzenegger. Nell’anno 2100, una societa’ organizza simulazioni di viaggio su Marte, ma non sempre tutt…

RAI 5 (23)

21.14 CULTURA Art Night Puntata 19 – Storia di una collezione. L’arte in Banca d’Italia

Economia, finanza, mecenatismo e arte. Scopriamo insieme l’affascinante storia della Collezione d’arte della Banca d’Italia.

22.15 DOCUMENTARIO James Cameron, Viaggio nella fantascienza – S1E2

L’esplorazione dello spazio profondo e l’incontro con altre forme di vita ha sempre esercitato un grande fascino sull’immaginario collettivo e sul cinema. Insieme a George Lucas, creatore di “Guerre Stellari” e altri ospiti d’eccezione esploriamo la rappresentazione degli alieni nella fantascienza.

22.58 DOCUMENTARIO Bee Gees: in our own time

La straordinaria storia dei tre fratelli Gibb, dalle prime esibizioni in Australia al successo planetario di Saturday Night Fever alla prematura scomparsa di Maurice e Robin. La leggenda e i capolavori dei Bee Gees in un imperdibile documentario in due parti.

23.59 DOCUMENTARIO Devolution, una teoria Devo

Quarant’anni fa, cinque studenti della Kent State University decisero di mettere in musica le loro osservazioni sul costume e la società; il mondo era in balìa di una spirale discendente e l’uomo aveva smesso di evolversi. Un fenomeno che decisero di chiamare “Devolution”, termine da cui nacquero i Devo, oggi considerati dalla critica un gruppo fondamentale per l’evoluzione del rock contemporaneo.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Il favoloso mondo di Amélie – Commedia 2001

Regia: Jean-Pierre Jeunet

Cast: Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus, Yolande Moreau

Dopo un’infanzia problematica in provincia, Amélie Poulain vive a Parigi e lavora come cameriera al “Cafè des 2 Moulins” a Montmartre. Affascinata dalle piccole cose, dopo il ritrovamento casuale di una scatola nel suo appartamento, decide di dedicarsi agli altri, rimettendo a posto le cose che non vanno nella vita delle persone a lei vicine. Riuscirà a trovare il tempo e l’occasione di fare del bene anche a se stessa trovando l’amore? Quattro César e cinque candidature agli Oscar 2002.

23.15 MAGAZINE Movie Mag – È Lucia Borgonzoni, sottosegretario di Stato per la Cultura con delega al Cinema, l’ospite di Federico Pontiggia nella puntata di “Movie Mag”. Nell’intervista, il Sottosegretario presenta le iniziative del Ministero sul tax credit, sulle strategie per la difesa dell’esercizio cinematografico e rivela da dove nasce la sua passione per il cinema. Poi, il nuovo film di Nanni Moretti” Il sol dell’avvenire” nelle sale dal 20 aprile e in concorso al prossimo Festival di Cannes. I temi sono quelli da sempre cari al regista: l’amore per il cinema, i rapporti di coppia e la politica. Alberto Farina racconta la passione e l’impegno di Moretti, che è anche attore, produttore, distributore, esercente e, soprattutto, insaziabile spettatore. E a proposito di grandi cineasti italiani, in questi giorni esce in libreria “Il Novecento secondo Carlo Lizzani”: “Movie Mag” ricorda con Alberto Anile il grande intellettuale, sceneggiatore, documentarista, regista e indimenticato Direttore della Mostra del Cinema di Venezia, che sotto la sua guida tornò ad essere una delle rassegne cinematografiche più importanti al mondo. Questa settimana arriva al cinema anche uno spy-thriller ad alta tensione che racconta uno dei fatti di cronaca più terribili degli ultimi anni: “November – I cinque giorni dopo il Bataclan” con Jean Dujardin e Anaïs Demoustier. E ancora, “Cocainorso”, film ispirato a fatti realmente accaduti negli Stati Uniti nel 1985, quando un orso ingerì quantità massicce di cocaina. Nel film, anche Ray Liotta alla sua ultima apparizione. “Oggi per me e per altri colleghi fotografi muore l’ambizione di fare questo mestiere”. Così l’8 marzo 1966 il fotografo Paolo Di Paolo scrisse a Mario Pannunzio in occasione della chiusura della rivista Il mondo. E per più di cinquant’anni ha nascosto “in cantina” la sua passione per la Leica e i suoi meravigliosi scatti. Silvia Di Paolo, la figlia, racconta questa storia straordinaria.

23.45 FILM The Way Back – Avventura 2010

Regia: Peter Weir

Cast: Jim Sturgess, Dragos Bucur, Colin Farrell, Ed Harris, Saoirse Ronan, Mark Strong, Alexandru Potocean

Nella Polonia occupata dalle truppe sovietiche, il soldato Janusz viene denunciato come spia dalla moglie sottoposta a tortura. Spedito in un gulag in Siberia. Qui, insieme ll’attore Khabarov, all’americano Mr.Smith, e al criminale comune Valka inizia a pensare a un piano di fuga che riuscirà ad attuare insieme ad altri detenuti. Ciò che li attende fuori dal campo di prigionia è l’inverno siberiano. La loro prima meta è costituita dal lago Baikal e dai confini con la Mongolia. Il loro viaggio è però destinato ad essere molto più lungo e, conseguentemente, molto più tormentato. Sono trascorsi nove anni da quando un film di Peter Weir è comparso sui nostri schermi ed ora possiamo finalmente vedere l’ultima sua fatica che risale al 2010. Non si tratta di una delle sue opere più originali ma si rivela comunque interessante. A partire dalle sue origini, il romanzo “The Long Walk” di Slavomir Rawicz, il cui autore affermò di essersi ispirato a fatti realmente accadutigli, salvo poi essere smentito da documentazioni emerse negli anni recenti. Weir quindi ha ribaltato la dimensione del suo The Truman Show. Là il suo protagonista viveva come realtà ciò che era finzione. Qui ci si ispira a una finzione che ha voluto proporsi come realtà per fare un film che rispetta i canoni …della finzione. Con una differenza di fondo però. I gulag staliniani sono stati una aberrante fatto reale e hanno ispirato tentativi di fuga da un inferno fuori dal quale ce n’era un altro ad attendere gli evasi. Deve essere questo che ha attratto Weir: raccontare le vicende di un gruppo di uomini che trovano nella Natura, come afferma uno dei comandanti del gulag, il loro vero carnefice. Il suo cinema è spesso andato alla ricerca di storie in cui i protagonisti lottavano contro i pregiudizi e, in fondo, anche contro se stessi per raggiungere la meta che si erano prefissi. Che fossero professori (L’attimo fuggente) o al comando di una nave (Master & Commander) poco importava. Qui si misura con un gruppo di individui che restano tali anche quando sono costretti dagli eventi a diventare un gruppo. Ognuno si porta dietro il bagaglio delle proprie diffidenze nei confronti della diversità (di nazionalità, d’età, di vissuto personale) altrui. Ma tutti hanno una meta che inizialmente risulta essere comune. Se Colin Farrell è, come al solito, a suo agio nei laceri panni del cupo criminale Valka, è un sempre superlativo Ed Harris ad offrire una prova che lascia ancora una volta il segno nei panni del volutamente anonimo Mr. Smith. Su tutto il cast finisce però con il dominare l’ambiente naturale che la fotografia di Russell Boyd esalta in particolare quando gli mette a disposizione l’intero schermo riducendo gli esseri umani a poco più che nullità. Nullità che, a tratti, rischiano di perdere la propria umanità per poi ritrovarla, nonostante tutto, magari disputando, ridotti alla fame, su una ricetta in cui mettere più o meno sale.

RAI PREMIUM (25)

21.20 SHOW Il cantante mascherato – puntata del 15/04/23

CIELO (26)

21.25 FILM The Core – Fantascienza 2003

Regia: Jon Amiel

Cast: Aaron Eckhart, Hilary Swank, Stanley Tucci, Delroy Lindo

La Terra ha smesso di girare e riattivarne il nucleo e’ l’unico modo per rimetterla in moto. La missione viene affidata a due astronauti.

23.55 FILM Malizia – Commedia 1972

Regia: S. Samperi

Cast: L. Antonelli, L. Brignone

Una procace governante diventa il sogno proibito di un uomo rimasto vedovo e dei suoi figli piu’ grandi. Il film segno’ il successo di Laura Antonelli.

TWENTY SEVEN (27)

21.07 FILM Giù al nord – Commedia 2008

Regia: Dany Boon

Cast: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix, Lorenzo Ausilia-Foret, Michel Galabru, Line Renaud

Il film che ha ispirato il remake italiano Benvenuti al Sud. Una commedia divertente sulla possibilita’ di andar oltre il pregiudizio. Con K. Merad, D. Boon.

23.10 FILM The Millionaire – Drammatico 2008

Regia: Danny Boyle

Cast: Dev Patel, Anil Kapoor, Saurabh Shukla, Rajendranath Zutshi, Jeneva Talwar, Ayush Mahesh Khedekar, Jira Banjara, Mahesh Manjrekar, Freida Pinto, Sharib Hashmi, Salim Chaus, Narendra Singh Bhati, Ashutosh Lobo Gajiwala, Janet de Vigne, David Gilliam, Abdul Hamid Sheikh, Dheeraj Waghela, Shruti Seth, Arfi Lamba

Jamal e’ un giovane, vissuto per le strade di Bombay, in cerca di una rivalsa sociale. Trovera’ riscatto grazie al famoso programma televisivo “Chi vuol esser milionario?”

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Dieci piccoli indiani – Drammatico

Cast: Sam Neil, Douglas Booth, Toby Stephens

Otto sconosciuti vengono invitati in una dimora i cui proprietari sono misteriosamente assenti e, sia gli ospiti sia i due domestici vengono incolpati di aver commesso un omicidio da una voce proveniente da un grammofono.

LA5 (30)

21.10 FILM Something Borrowed – Commedia 2011

Regia: Luke Greenfield

Cast: Ginnifer Goodwin, Kate Hudson, Colin Egglesfield

Commedia romantica con Kate Hudson e G. Goodwin (Biancaneve in “C’era una volta”). Due amiche divise dall’amore per lo stesso uomo.

23:18 INTRATTENIMENTO Uomini e Donne – La nuova edizione del programma di Maria De Filippi: l’appuntamento quotidiano con il talk show dei sentimenti.

REAL TIME (31)

21:20 REALITY Matrimonio a prima vista Italia – Ep.8

È tempo di bilanci e le coppie devono decidere se rimanere insieme.

22:35 REALITY Ti spedisco in convento – Ep.2

La vita in convento è faticosa. Le ragazze cercano una via di fuga…

CINE34 (34)

21:05 FILM Una piccola impresa meridionale – Commedia 2012

Regia: Rocco Papaleo

Cast: Rocco Papaleo, Barbora Bobulova, Riccardo Scamarcio, Giuliana Lojodice

Frizzante commedia con Rocco Papaleo e Riccardo Scamarcio. Un vecchio faro diventa il refugium peccatorum di un gruppo di sventurati in cerca di una nuova vita.

23:09 FILM Basilicata Coast to Coast – Commedia 2010

Regia: Rocco Papaleo

Cast: Rocco Papaleo, Alessandro Gassman, Paolo Briguglia, Max Gazzè, Giovanna Mezzogiorno, Claudia Potenza, Michela Andreozzi

Pluripremiato road movie con un ricco cast, debutto alla regia di Rocco Papaleo. L’indimenticabile viaggio di un gruppo di musicisti.