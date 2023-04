Condividi

Un nuovo programma di visite speciali consentirà al pubblico di riscoprire il patrimonio custodito nei depositi sulla via Nova e finalmente esposti al pubblico

Roma, 19 aprile 2023. Il Parco archeologico del Colosseo presenta “Depositi in mostra” un nuovo programma di visite guidate che, ogni venerdì fino al mese di luglio, consentirà al pubblico di scoprire il prezioso patrimonio custodito nei depositi sulla via Nova, eccezionalmente aperti per l’occasione, con reperti che non erano esposti da oltre 30 anni.

“Abbiamo fortemente voluto lanciare questo programma nella convinzione che l’inestimabile ricchezza di beni culturali presenti nel Parco archeologico del Colosseo debba essere condivisa quanto più possibile. Non volevamo lasciare invisibili reperti di grande valore e per questo abbiamo ideato un nuovo allestimento e aperto al pubblico dei luoghi prima inaccessibili. La nostra missione è tutelare e valorizzare questo immenso patrimonio e lo facciamo incessantemente, consapevoli dell’alto valore storico, culturale e identitario che appartiene a tutti e di cui noi siamo custodi temporanei a beneficio delle prossime generazioni” ha dichiarato Alfonsina Russo, Direttrice del Parco archeologico del Colosseo.

L’iniziativa, coordinata dall’archeologa Roberta Alteri, permetterà per la prima volta ai visitatori del PArCo di accedere agli ambienti delle tabernae appartenenti al complesso della Domus Tiberiana che, per l’occasione, sono stati oggetto di un importante lavoro di riqualificazione e sistemazione.

Il progetto espositivo, basato su un criterio tematico e cronologico, intende ricostruire i diversi contesti dei preziosi manufatti appartenenti alla collezione storica dell’Antiquario, riferibili a diversi e fondamentali contesti dell’area e immagazzinati in occasione della realizzazione del Nuovo Museo del Foro Romano nel 2021, pur senza rientrare a fare parte dell’allestimento. Proprio per fornire ai visitatori un quadro del contesto storico culturale del complesso, le visite guidate, curate dal personale interno del PArCo, proseguiranno al Museo del Foro Romano, situato al piano terra del Chiostro di Santa Maria Nova, con un percorso espositivo che valorizza soprattutto i contesti scavati dall’archeologo e architetto Giacomo Boni.

Per ciascun venerdì sono disponibili tre turni di visita – 15:30; 16:30; 17:30 – fino a esaurimento posti (8 posti per turno), per una durata di un’ora e mezza circa. L’accesso è libero previo acquisto di uno dei biglietti di ingresso al Parco archeologico del Colosseo e per i possessori della Membership Card. La prenotazione può essere effettuata al link: https://www.eventbrite.it/e/615513947787