Programmi TV stasera lunedì 1 maggio 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Stasera in TV – scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi lunedì 1 maggio 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

Stai cercando i programmi tv di un altro giorno? Cl icc a qui

RAI 1 (1)

21.25 – SERIE TV Il Commissario Montalbano – Gatto e cardellino

Una serie di scippi dalle modalità anomale; un fanatico che ha quasi distrutto il pronto soccorso dell’ospedale; uno stimato ginecologo scomparso. Tocca a Montalbano venire a capo delle misteriose vicende.

23.15 – INCHIESTA Vittime collaterali

Nella prima puntata Emma D’Aquino ci conduce alla scoperta degli aspetti meno conosciuti di quella che viene considerata un’emergenza nazionale: le vittime sul lavoro, le morti bianche. Ogni giorno dell’anno, in media, tre lavoratori non tornano a casa: vittime di incidenti nelle fabbriche, nei cantieri, nei campi. Famiglie distrutte, le vittime collaterali di un fenomeno che sicuramente meriterebbe maggiore attenzione. L’anno scorso, tra le vittime, tre studenti che frequentavano le aziende nell’ambito del progetto conosciuto come “scuola-lavoro”: Emma D’Aquino intervisterà i genitori di uno di questi ragazzi, Lorenzo Parelli, 18 anni, schiacciato da una lastra d’acciaio che non gli lasciato scampo. I genitori di Lorenzo ripercorreranno quella giornata fatale, l’ultimo giorno di stage di Lorenzo: la figura del tutor, la carenza di regole certe per garantire la sicurezza di chi, ancora studente, frequenta luoghi di lavoro che possono rivelarsi pericolosi.

23.55 – INFORMAZIONE Tg1

RAI 2 (2)

21.20 SERIE TV – N.C.I.S. Los Angeles S14E15 – In trappola

La detective Whiting si presenta alla porta di casa di Kensi e Deeks, chiedendo aiuto. La Polizia ha emesso per lei un avviso di ricerca e la sua teoria è che qualcuno dei suoi colleghi corrotti stia cercando d’incastrarla.

22.10 SERIE TV – Blue Bloods S13E15 – Nervi scoperti

Danny e Gates devono tenere al sicuro Rodriguez, il boss del cartello dei Zaragoza, che sta per essere processato. Frank impedisce che Jamie vada in missione sotto copertura temendo per la sua vita.

22.56 SERIE TV – Blue Bloods S12E9 – Sistema di difesa

La Polizia di New York subisce un attacco informatico. Eddie scopre che una sua collega è incinta, ma non ha avvisato il Dipartimento per non perdere la possibilità di fare il colloquio per diventare detective.

23.40 ATTUALITA’ – Re Start

Parola ai protagonisti della vita economica italiana, per spiegare con un linguaggio semplice, i temi del lavoro e della finanza, con particolare attenzione alla green economy ed alla sostenibilità ambientale.

RAI 3 (3)

20.00 – MUSICA Concerto del Primo Maggio 2023 – Seconda parte – Il Concerto del Primo Maggio promosso da CGIL, CISL e UIL torna in Piazza S. Giovanni come grande momento di aggregazione e forte segnale di speranza. La conduzione dell’evento è affidata ad Ambra Angiolini con Fabrizio Biggio. Sul palco si avvicenderanno nomi noti e meno noti del panorama musicale, attori, scrittori e intellettuali in un racconto collettivo fatto di parole e musica che vuole coinvolgere il pubblico su temi che riguardano la nostra vita sociale: il lavoro, la sicurezza, i diritti, i giovani e i temi di più stretta attualità.

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Quarta Repubblica – conduce Nicola Porro

Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

CANALE 5 (5)

21.44 – FILM PRIMA TV Storm Boy – Il Ragazzo Che Sapeva Volare – Drammatico 2019

Regia: Shawn Seet

Cast: Finn Little, Jai Courtney, Geoffrey Rush

Da un classico per ragazzi, la storia dell’amicizia tra un bambino e un pellicano. Un tocco di magia in un mondo dove l’uomo e’ in sintonia con la natura

23.49 – INFORMAZIONE Tg5

ITALIA 1 (6)

21:20 DOCUMENTARIO Freedom – Oltre il confine – S1 Ep12

Avventura, scoperta, indagine. Un viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia.

LA 7 (7)

21:15 FILM Habemus Papam – Drammatico 2011

Regia: Nanni Moretti

Cast: Michel Piccoli, Nanni Moretti, Jerzy Stuhr, Renato Scarpa, Franco Graziosi

Dopo la morte del Papa, si riunisce a Roma il conclave per eleggere il suo successore. La scelta cade sul cardinale Melville. Ma, al momento della pubblica proclamazione, il neoeletto ha un violento attacco di panico e fugge via nello sconcerto generale. La Santa Sede riesce a eludere la stampa, riferendo che il nuovo pontefice ha sentito il bisogno di raccogliersi in preghiera prima di concedersi pubblicamente, ma nel frattempo decide di rivolgersi al noto luminare psicoanalista Brezzi, interpretato da Nanni Moretti.

23:15 DOCUFILM Benedetto XVI: L’Avventura della Verità – Documentario 2014

Unico documentario autorizzato dal Vaticano su Benedetto XVI. Uno sguardo affascinante dentro la vita ed il tempo di Joseph Ratzinger.

TV 8 (8)

21.30 FILM 007 Skyfall – Azione 2012

Regia: Sam Mendes

Cast: Daniel Craig, Javier Bardem, Ralph Fiennes

Capitolo numero ventitré della saga dedicata all’agente segreto inglese. Stavolta, James Bond è a Istanbul, dove deve portare a termine un compito molto delicato: recuperare un file in cui sono elencati tutti i nomi degli agenti dell’MI6 infiltrati in varie missioni. Durante uno scontro a fuoco con un killer, 007 viene colpito e cade in una cascata. Tutti lo credono morto e la situazione precipita: M deve rispondere del suo operato davanti al governo e l’MI6 subisce un attentato. Ma Bond sta per tornare…

NOVE (9)

21.25 SHOW PRIMA TV Only Fun – Comico Show – Elettra Lamborghini e i PanPers conducono il nuovo show comico di Nove, per una serata di risate e divertimento assicurato. Contro la paura c’è una sola cura: Only Fun!

23.35 DOCUMENTARIO Undressed – Due protagonisti entrano in una stanza buia e iniziano a spogliarsi a vicenda. In 30 minuti, tenteranno di capire se sono compatibili.

VENTI (20)

21.10 FILM Mission: Impossible – Protocollo Fantasma – Azione 2015

Regia: Christopher McQuarrie

Cast: Tom Cruise, Ving Rhames, Rebecca Ferguson, Jeremy Renner, Alec Baldwin, Simon Pegg, America Olivo

Quinto film della serie. Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt dovra’ eliminare il Sindacato, un’organizzazione criminale che agisce per sovvertire la societa’ civile.

23.34 FILM L’ Uomo D’Acciaio – Azione 2013

Regia: Zack Snyder

Cast: Russell Crowe, Henry Cavill, Amy Adams, Kevin Costner

La genesi di Superman, giunto sulla Terra dal pianeta Krypton ancora neonato. Cresciuto come Clark Kent, diverra’ il famoso supereroe. Con Henry Cavill, Amy Adams

RAI 4 (21)

21.20 FILM Danny the dog – Thriller 2004

Regia: Louis Leterrier

Cast: Jet Li, Morgan Freeman, Bob Hoskins, Kerry Condon

Da quando Bart ha sottratto Danny alla strada quando aveva 4 anni, l’ha sempre trattato come un cane, addestrandolo letteralmente ad attaccare. Danny è la sua arma per eccellenza, capace al primo ordine di gettarsi su chiunque senza lasciargli il minimo scampo, ma un giorno conosce il pianista cieco Sam e sua figlia adottiva Victoria, che lo introdurranno in una realtà a lui finora sconosciuta.

22.56 FILM John Wick 3 – Parabellum – Azione 2019

Regia: Chad Stahelski

Cast: Keanu Reeves, Halle Berry, Asia Kate Dillon

La Gran Tavola degli assassini lo ha condannato a morte e sulla sua testa pende una taglia di 14 milioni di dollari. All’ex sicario John Wick, braccato dai killer, non resta che fuggire e andare a Casablanca per incontrare il Reggente e chiedere un’amnistia. Ma per riuscire nell’impresa dovrà recarsi nel deserto e promettere che tornerà ad uccidere.

IRIS (22)

21.11 FILM Zodiac – Drammatico 2015

Regia: David Fincher

Cast: Jake Gyllenhaal, Robert Downey jr, Mark Ruffalo, Robert Downey jr., Anthony Edwards

Per il ciclo: UNA STORIA VERA. La storia vera del serial killer denominato Zodiac, che negli anni ’60 e ’70 sconvolse la citta’ di San Francisco. Con Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr

RAI 5 (23)

21.14 FILM Un posto sicuro – Commedia 2020

Regia: Francesco Ghiaccio

Cast: Giorgio Colangeli, Marco D’Amore, Matilde Gioli

Eduardo e Luca sono padre e figlio. Una telefonata improvvisa li mette l’uno davanti all’altro. Intorno a loro si agita l’intera città, in cerca di riscatto alla vigilia della prima grande sentenza del processo alla fabbrica di amianto “Eternit”. Il bisogno di dar voce a chi non l’ha mai avuta daranno a Luca la forza per lottare.

22.58 DOCUMENTARIO Sciarada – Il circolo delle parole

23.57 DOCUMENTARIO When You’re Strange – a Film About The Doors – Un dettagliato documentario sui Doors, dagli esordi nei corridoi della UCLA Film School, fino alla tragica morte di Jim Morrison, avvenuta a Parigi nel 1971.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM La via del West – Western 1967

Regia: Andrew V. McLaglen

Cast: Kirk Douglas, Robert Mitchum, Sally Field, Katherine Justice, Jack Elam

Il senatore Tudlock guida una carovana dal Missouri seguendo il sentiero verso l’Oregon. Nella spedizione è affiancato dal figlio e da uno schiavo. Dal romanzo “Il sentiero del West” di A.B. Guthrie, Jr.

23.15 FILM Chato – Western 1958

Regia: Michael Winner

Cast: Charles Bronson, James Whitmore, Richard Jordan, Simon Oakland, Jack Palance, James Withmore, Richard Basehart

New Mexico, 1873. Il pellerossa Chato uccide un maresciallo governativo per autodifesa. Braccato, cerca di sviare gli inseguitori finché questi non fanno prigioniera sua moglie e la violentano. A quel punto la sua reazione sarà spietata.

RAI PREMIUM (25)

21.20 FILM Un’estate in Grecia – Commedia 2014

Regia: Jorgo Papavassiliou

Cast: Aglaia Szyszkowitz, Alexis Georgoulis, Florentine Lahme, Kostas Sommer, Adrian Frieling, Vangelis Diamantis, Jürgen Tarrach

A Rieke, impiegata nell’agenzia di viaggi di famiglia, viene rubato il pullman ad Atene. Un affascinante giovane del posto, Yannis, la aiuta ma indagando si scopre che il furto non era casuale.

22.05 INTRATTENIMENTO Imperfetti Sconosciuti

CIELO (26)

21.15 FILM L’uomo bicentenario – Fantascienza 1999

Regia: Chris Columbus

Cast: Robin Williams, Embeth Davidtz, Sam Neill, Oliver Platt, Kiersten Warren

Un dolcissimo robot scopre di avere un’anomalia: prova sentimenti e desideri umani che gli fanno anche sognare la morte.

23.40 DOCUMENTARIO Naked SNCTM: vivi le tue fantasie – Ep. 5 – Damon Lawner ha creato ‘SNCTM’, un club delle meraviglie esclusivo nel cuore di Beverly Hills, dove i soci possono dare libero sfogo alle loro fantasie piu’ sfrenate.

TWENTY SEVEN (27)

21.05 FILM Vi presento i nostri – Commedia 2011

Regia: David Dobkin

Cast: Jason Bateman, Ryan Reynolds, Leslie Mann, Alan Arkin, Mircea Monroe, TJ Hassan, Ed Ackerman, Anna Colwell, Olivia Wilde

Dopo una sbronza due amici di vecchia data si risvegliano l’uno nel corpo dell’altro. Come faranno a gestire la nuova situazione? Regia di D. Dobkin; USA 2011 VIETATO AI MINORI DI 14 ANNI

23.08 FILM La ricerca della felicità – Drammatico 2006

Regia: Gabriele Muccino

Cast: Will Smith, Thandie Newton, Jaden Smith, Cecil Williams

Gabriele Muccino dirige Will Smith in un film toccante, ispirato alla vita di Chris Gardner, tenace e geniale padre single rimasto senza lavoro.

TV 2000 (28)

20.57 Samson – La vera storia di Sansone – Fantasy 2018

Regia: Bruce Macdonald, Gabriel Sabloff

Cast: Taylor James, Billy Zane, Lindsay Wagner

A Sansone, un ebreo dalla grande forza fisica, Dio affida il compito di condurre il suo popolo in salvo dalla schiavitu’. Con Taylor James.

"Samson – La vera storia di Sansone" – Lunedì 1° maggio ore 20.55 su Tv2000 Guarda questo video su YouTube.

22.52 Tucker un uomo e il suo sogno – Drammatico/Commedia 1988

Regia: Francis Ford Coppola

Cast: Jeff Bridges, Joan Allen, Marin Landau

Preston Tucker è un geniale e visionario ingegnere automobilistico che ha progettato un veicolo rivoluzionario. Ford, General Motors e Chrysler si sentono sfidate da quest’uomo, che beneficia tuttavia del supporto di Howard Hughes.

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Josephine, ange gardien S25 E1 Con Mimie Mathy

23.20 SERIE TV Josephine, ange gardien S21 E3 Con Mimie Mathy

LA5 (30)

21:10 FILM Una ragazza speciale – Commedia 2000

Regia: Ute Wieland

Cast: Joanna Lumley, Sophie Schütt, Johannes Brandrup, Oliver Petszokat, Yolette Thomas, Johanna Lumley, Jessica Stockmann

Anna e’ una segretaria segretamente innamorata del suo capo, che pero’ neanche si accorge di lei. Ma una sera, tutto cambia. Con S. Schutt.

23:06 FILM Un’estate perfetta – Commedia 2016

Regia: Rick Bota

Cast: Lindsey Shaw, Derek Theler, Emily Rose, Lucas Bryant

Uno scrittore cerca di far capire l’importanza di una biblioteca a Rachel, perito che lavora per conto di un cliente che vuole farne un resort.

REAL TIME (31)

21:25 DOCUMENTARIO Vite al limite – Geno e Nico

Geno è stato cresciuto con grande affetto, ma ora vive con sua madre ed è ossessionato dal cibo. Lui e suo cugino intraprendono un percorso per perdere peso.

23:15 DOCUMENTARIO Vite al limite – Latonya

Latonya ha raggiunto un peso così alto che non riesce quasi a muoversi. La donna non si sforza di cambiare le sue abitudini alimentari, ma riuscirà a farlo per amore?

CINE34 (34)

21:05 FILM Anche gli angeli mangiano fagioli – Commedia 1973

Regia: Enzo Barboni

Cast: Bud Spencer, Giuliano Gemma, Robert Middleton, Bill Vanders

New York, epoca della Depressione. Due sbandati diventano “gorilla” di un boss della malavita, ma hanno il cuore troppo tenero. Con G. Gemma e B. Spencer

23:36 FILM Un piede in Paradiso – Commedia 1991

Regia: Enzo Barboni

Cast: Bud Spencer, Carol Alt, Thierry Lhermitte, Jean Sorel

Il taxista Bull rischia di perdere il lavoro, ma la fortuna gli viene in aiuto facendogli vincere una ricca lotteria: 150 milioni di dollari. Con B. Spencer e C. Alt