L’intervista al cantautore Bracco di Graci per il nuovo singolo “La Vita è un click”

Abbiamo incontrato il cantautore Domenico Di Graci, in arte Bracco di Graci per parlare del suo nuovo singolo “La Vita è un click” un piccolo spaccato di vita, una rappresentazione degli eventi sempre in movimento. Il “click” rappresenta un interruttore che nel tempo di uno scatto può farti vincere o perdere, così nell’amore così nella vita.

Com’è iniziato il tuo percorso?

Il mio percorso, intendo ad un livello un po’ più professionale è iniziato nel 1991 con il Festival di Castrocaro con il brano Vivo Muoio e Vivo, prima di questo evento ho fatto decine di piccoli concorsi, una volta funzionava così.

Come potremmo definire il tuo genere?

Non so, credo di far parte di quella corrente musicale che viene definita come musica pop.

Quali sono i messaggi che hai voluto lanciare con la musica nel corso della tua carriera?

Sono sempre stato orientato al racconto della quotidianità e alla voglia di preservare la libertà, che non è mai esistita e forse non esisterà mai completamente, però credo vada sempre difesa, per non rischiare di perdere anche quella poca acquisita, il tempo che viviamo oggi sembra aver cancellato quei pochi diritti conquistati dai nostri predecessori, che oggi sicuramente non sarebbero fieri di noi.

Da poco è uscito il tuo nuovo singolo. Ti va di presentarlo ai nostri lettori?

La vita è un click ha diverse chiavi di lettura, quella a cui sono più legato è che nel tempo di un click tutto può cambiare così nell’amore così nella vita, il mondo per esempio è nelle mani di incoscienti e guerrafondai, che non mettono l’amore ed il rispetto reciproco al primo posto, ma hanno solo la tendenza al dominio, con il nucleare basterebbe un Click per distruggere tutto, secoli di storia e di bellezza.

Bracco Di Graci – La Vita è Un Click (Video Ufficiale)

Quali sono i tuoi progetti futuri?

Oggi è molto difficile fare progetti a lungo termine meglio non pensarci e vivere alla giornata!!! Cercheremo di far crescere la pagina web www.braccodigraci.it e dal gradimento della gente vedremo come muoverci. Grazie a Italia news per l’intervista e alla Red&blue con la quale collaboro.