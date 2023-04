Programmi TV stasera domenica 23 aprile 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi domenica 23 aprile 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – SERIE TV – La Sposa – St1 Ep2

Regia: Giacomo Campiotti

Cast: Serena Rossi, Giorgio Marchesi, Maurizio Donadoni, Mario Sgueglia, Anronio Nicolai, Claudia Marchiori.

Maria riesce a conquistare la fiducia di Paolino e vuole che torni a scuola. Con l`aiuto di Carla, una sua amica bracciante, convince la maestra del paese a fargli sostenere l`esame per frequentare la terza elementare. Il lavoro di Maria procede tra il noccioleto e il mercato. Vittorio si rende conto delle grandi capacità della ragazza e inizia a darle incarichi sempre più importanti. Anche con Italo le cose sembrano andare meglio. Ma la faticosa routine al casale dei Bassi viene improvvisamente spezzata..

23.45 – INFORMAZIONE – Tg1

23.50 MAGAZINE – Speciale Tg1: SPECIALE. – Settimanale del TG1 Direttrice Monica Maggioni

RAI 2 (2)

21.00 FILM PRIMA TV – Un cruciverba da morire – Giallo 2019

Regia: Don McCutcheon

Cast: Lacey Chabert, Brennan Elliott, John Kapelos

Tess Harper cura la rubrica dei cruciverba del quotidiano “The Sentinel”. Per questa sua passione, viene coinvolta nell’omicidio del proprietario di una galleria d’arte e nella scomparsa di un quadro di valore.

22.40 INFORMAZIONE SPORTIVA – La Domenica Sportiva

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana ci racconta l’attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti ci raccontano i loro successi sportivi e personali.

RAI 3 (3)

20.00 – ATTUALITA’ Che tempo che fa – condotto da Fabio Fazio

Lorenzo Jovanotti sarà ospite in esclusiva a Che Tempo Che Fa. A tre anni esatti (24 aprile 2020) dal grande successo della prima stagione, arriva su RaiPlay da lunedì 24 aprile “Aracataca. Non voglio cambiare pianeta 2”, un docutrip in 22 puntate nel quale Lorenzo Jovanotti torna ad attraversare in bicicletta il Sudamerica: una lunga pedalata di 3500 km – e 50mila metri di dislivello – dall’Ecuador alla Colombia, dalle Ande all’Amazzonia, dall’Oceano alla mitica Macondo.

23.30 – MAGAZINE Tg3 Mondo –

23.55 – MAGAZINE Meteo3

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Zona Bianca – condotto da Giuseppe Brindisi

Programma di attualita’ e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4.

CANALE 5 (5)

21.13 – INTRATTENIMENTO Guinness – lo show dei record

Gerry Scotti torna alla guida dello show dove, primatisti provenienti da ogni parte del mondo, sono pronti a sfidarsi e sfidare i propri limiti per aggiudicarsi un nuovo guinness world record.

ITALIA 1 (6)

20.23 ATTUALITA’ : Le Iene presentano: Inside

Alcune delle storie piu’ seguite e discusse del programma, raccontate con interviste, servizi e approfondimenti. Visibile in HD sul canale 506

23.55 – INFORMAZIONE SPORTIVA Pressing

Massimo Callegari e Monica Bertini conducono il programma con highlights, gol, immagini e commenti della giornata di calcio di Serie A. Visibile in HD sul canale 506

LA 7 (7)

21:15 FILM Il processo di Norimberga – Storico 2000

Regia: Yves Simoneau

Cast: Alec Baldwin, Brian Cox, Christopher Plummer, Jill Hennessy

Finita la Seconda Guerra Mondiale, 21 rappresentanti del regime nazista vennero processati per crimini contro l’umanità. Questa è il racconto del processo di Norimberga in cui l’avvocato americano Robert Jackson, ebbe un ruolo da protagonista.



TV 8 (8)

21.30 FILM Honest Thief – Thriller 2020

Regia: Mark Williams

Cast: Liam Neeson, Kate Walsh

Tom Carter, ladro meticoloso, ha rubato 9 milioni di dollari da banche di piccole città, riuscendo a mantenere segreta la sua identità. Ma dopo essersi innamorato di Annie, Tom vuole autodenunciarsi all’FBI e decide di ricominciare da capo ripulendosi dal passato criminale, per condurre una vita più onesta. Ma si ritrova poi ad essere braccato da due spietati e corrotti agenti dell’FBI intenzionati a incastrarlo per sempre. Non sarà semplice tirarsi fuori da questa intricata e pericolosa situazione..

23.30 FILM Casino Royale – Azione 2006

Regia: Martin Campbell

Cast: Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen, Judi Dench, Simon Abkarian, Caterina Murino, Jeffrey Wright, Giancarlo Giannini, Ivana Milicevic

Capitolo numero 21 della saga dedicata a 007, interpretato da Daniel Craig, per la prima volta nei panni dell’agente segreto. Il film racconta l’inizio della storia, quando Bond si è guadagnato due zeri uccidendo a Praga due traditori dell’MI6. Il nemico si chiama Le Chiffre ed è un banchiere che finanzia alcune organizzazioni terroristiche mondiali. Il confronto tra i due, stavolta, avverrà in un luogo particolare, e cioè attorno al tavolo da poker del Casino Royale, in Montenegro. I partecipanti, tra cui Bond, sono tutti uomini facoltosi che si contendono un premio milionario.

NOVE (9)

21.30 INTRATTENIMENTO Little Big Italy – Phoenix

23.05 INTRATTENIMENTO Little Big Italy – Brooklyn

VENTI (20)

21.12 FILM Operazione U.N.C.L.E. – Azione 2015

Regia: Guy Ritchie

Cast: Henry Cavill, Elizabeth Debicki, Luca Calvani, Sylvester Groth, Armie Hammer, Alicia Vikander

Spy story ispirata ad una serie TV cult degli anni ’60, con il premio Oscar Alicia Vikander ed ambientata durante la Guerra Fredda. Con H. Cavill (“L’uomo d’acciaio”).

23.22 FILM Ticker – Esplosione finale – Azione 2001

Regia: Albert Pyun

Cast: Steven Seagal, Dennis Hopper, Tom Sizemore, Jaime Pressly

Quando un pericoloso terrorista semina il panico negli Stati Uniti, un ex poliziotto viene richiamato in servizio. Con Steven Seagal e Tom Sizemore.

RAI 4 (21)

21.21 FILM Tre giorni e una vita – Drammatico 2019

Regia: Nicolas Boukhrief

Cast: Sandrine Bonnaire, Pablo Pauly, Charles Berling, Philippe Torreton

In un villaggio delle Ardenne belghe, Antoine è testimone di tre tragedie che cambieranno per sempre la sua vita: la misteriosa scomparsa di un bambino, la morte di un cane e la venuta della tempesta del secolo.

23.19 SERIE TV Chapelwaite – S1 Ep 09

IRIS (22)

21.11 FILM Storia di una ladra di libri – Drammatico 2013

Regia: Brian Percival

Cast: Sophie Nélisse, Sophie Nelisse, Nico Liersch, Joachim Paul Assböck, Ben Schnetzer, Kirsten Block, Sandra Nedeleff, Geoffrey Rush, Emily Watson

Per il ciclo: CINEMA E’ DONNA. Liesel vive con i genitori adottivi in un quartiere operaio in Germania. Testimone del nazismo, la ragazzina trova conforto nei libri che ruba per impa…

23.36 FILM Woman in Gold – Drammatico 2015

Regia: Simon Curtis

Cast: Helen Mirren, Katie Holmes, Tatiana Maslany, Daniel Bruehl, Max Irons, Charles Dance, Ryan Reynolds, Daniel Brühl

Per il ciclo: CINEMA E’ DONNA. La vera storia della lotta di una donna per ottenere dallo stato austriaco un quadro di Klimt sequestrato dai nazisti alla sua famiglia.

RAI 5 (23)

21.14 DOCUMENTARIO Di là dal fiume e tra gli alberi – S5E11

Continua ‘Messico selvaggio’, dove dal deserto alla costa, fino alla foresta pluviale, è in atto una feroce competizione tra gli animali. A seguire, Giuseppe Sansonna ci racconta, grazie alle storie raccolte, una Roma inedita: un ‘mondo di mezzo’ in cui tutto si mescola e si confonde, come in una grande illusione.

22.56 FILM Quasi nemici – L’importante è avere ragione – Commedia 2017

Regia: Yvan Attal

Cast: Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha

Neilah è una giovane ragazza che desidera diventare un avvocato di prestigio. Sulla sua strada incontra Pierre Mazard, professore e provocatore nato.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Metti la nonna in freezer – Commedia 2018

Regia: Giancarlo Fontana, Giuseppe Stasi

Cast: Fabio De Luigi, Miriam Leone, Lucia Ocone

Insieme alle sue due più care amiche, Claudia lavora come restauratrice in proprio. Hanno appena completato un grosso lavoro per la Sovrintendenza, ma la pubblica amministrazione non paga quanto dovuto. L’unica entrata certa è quindi la pensione della nonna Brigit che improvvisamente viene a mancare. Nella mente di Claudia e delle sue amiche si installa uno strano pensiero: surgelare il cadavere dell’anziana signora per continuare ad incassare la sua pensione fino a quando non avranno recuperato il credito…

22.55 FILM Piedone a Hong Kong – Avventura 1975

Regia: Steno

Cast: Bud Spencer, Enzo Cannavale, Francesco De Rosa, Day Golo, Nancy Sit, Robert Webber, Al Lettieri, Enzo Cannaval, Renato Scarpa

La polizia di Napoli, coadiuvata dal funzionario statunitense Sam Accardo del Narcotic Bureau, decide di incastrare Willy Pastrone, il “signore della droga” della città. L’operazione fallisce e il commissario Rizzo, alias “Piedone”, decide di interrogare Pastrone per l’ultima volta. Ma quando giunge a casa di lui, lo trova già morto, ucciso a suon di calci e pugni. Rizzo, ingiustamente accusato di omicidio, decide di investigare anche sull’arrivo dell’italo-americano Frank Barella, un criminale spedito in Italia perché indesiderabile; grazie alle informazioni di Barella (che in realtà si scoprirà poi un agente dell’FBI sotto copertura) e di Tom Ferramenti, Piedone comprende che c’è una talpa nella polizia, un agente corrotto che permette il traffico di droga nella città, e parte per un viaggio in Oriente deciso a smascherarlo. Giunto ad Hong Kong (dopo una tappa intermedia a Bangkok, in Thailandia, dove ha dei primi contatti grazie anche all’aiuto di un ladruncolo di Pozzuoli emigrato lì), trova un amico in Yoko, un bambino giapponese la cui madre è stata uccisa poco prima che Rizzo riuscisse a interrogarla. A suon di scazzottate ed energici ceffoni, i malavitosi non avranno vita lunga e alla fine Piedone, anche grazie all’aiuto del brigadiere Caputo, scopre che l’informatore corrotto era proprio Accardo. Arrestati tutti i colpevoli, il film si conclude spensieratamente in un’allegra spaghettata finale alla quale partecipano Rizzo, Barella, Yoko e tre simpatici marinai americani.



RAI PREMIUM (25)

21.20 SHOW Ci vuole un fiore – puntata del 21/04/23

23.45 SOAP Il paradiso delle signore – S1 Ep146

Soap Opera con Alessandro Tersigni e Vanessa Gravina.



CIELO (26)

21.20 FILM Il cacciatore di donne – Thriller 2013

Regia: Scott Walker

Cast: Nicolas Cage, Radha Mitchell, Katherine LaNasa, 50 Cent, Vanessa Hudgens, John Cusack

Un detective segue il caso di un serial killer che incatena le donne e poi le uccide. Ma una ragazza e’ riuscita a fuggire…

23.20 DOCUMENTARIO Sex Life – Ep. 4 – Attori pornografici, artisti e persone comuni raccontano le loro esperienze erotiche piu’ strane e condividono storie su come migliorare i rapporti.

TWENTY SEVEN (27)

21.07 FILM Stardust – Fantasy 2007

Regia: Matthew Vaughn

Cast: Charlie Cox, Sienna Miller, Jason Flemyng, Rupert Everett, Peter O’Toole, Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Claire Danes

Basato sull’omonimo romanzo. La fantastica avventura del giovane Tristan, che vuole conquistare la bella Victoria portandole in dono una stella. Con Robert De Niro

23.24 FILM Gambit – Commedia 2012

Regia: Michael Hoffman

Cast: Colin Firth, Stanley Tucci, Cloris Leachman, Tom Courtenay, Togo Igawa, Julian Rhind-Tutt, Pip Torrens, Anna Skellern, Kenji Watanabe, Cameron Diaz, Alan Rickman

Un curatore di mostre organizza una truffa ai danni dell’uomo piu’ ricco d’Inghilterra. Come esca, recluta una regina del rodeo texana. Con Cameron Diaz e Colin Firth.

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Ghost Whisperer St5 Ep18

22.20 SERIE TV Ghost Whisperer St5 Ep19

23.10 SERIE TV Ghost Whisperer St5 Ep20

LA5 (30)

21.10 FILM I Circuiti Dell’Amore- Commedia 2016

Regia: David Weaver

Cast: Emily Tennant, Lochlyn Munro

Maddie torna nella sua citta’ natale per il matrimonio di sua sorella Claire. Sara’ per lei un’occasione per riconsiderare tutta la sua vita. Con T. Hynes.

22.47 FILM Mai lontano da qui – Drammatico 2013

Regia: Darnell Martin

Cast: Ellen Burstyn, Mackenzie Foy, Josh Lucas

Dal romanzo di D. Baldacci “Wish You Well”. Due fratelli sono costretti a passare dalla vita agiata della metropoli a quella povera ed essenziale della campagna.

REAL TIME (31)

21:30 LIFESTYLE Ti spedisco in convento – Ep.3

Tra incontri, dubbi e antiche ferite, una delle ragazze lascia il convento.

22:45 LIFESTYLE 90 giorni per innamorarsi – L’abito

La sorella di Bilal e Shaeeda hanno visioni diverse sull’abito nuziale. Thais deve decidere se sposare Patrick o tornare a casa e Jibri spera che i genitori si facciano vivi.

CINE34 (34)

21.05 FILM Un figlio di nome Erasmus – Commedia 2020

Regia: Alberto Ferrari

Cast: Luca Bizzarri, Ricky Memphis, Paolo Kessisoglu

Commedia on the road con Luca e Paolo. 20 anni dopo l’Erasmus, quattro amici si ritrovano a Lisbona per il funerale della donna amata. Non mancheranno le sorprese.

22.58 FILM Tutto molto bello – Commedia 2014

Regia: Paolo Ruffini

Cast: Paolo Ruffini, Frank Matano, Gianluca Fubelli, Enzo Ghinazzi, Chiara Francini, Chiara Gensini, Ahmed Hafiene, Angelo Pintus, Simone Colombari, Paolo Calabresi, Nina Senicar

Due futuri padri, Paolo Ruffini e Frank Matano, in attesa della nascita dei rispettivi figli, vengono trascinati in una serie di comiche disavventure.