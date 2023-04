Programmi TV stasera lunedì 24 aprile 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Stasera in TV – scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi lunedì 24 aprile 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.30 – SERIE TV Il commissario Montalbano – L’odore della notte

La sparizione di un promotore finanziario e del suo aiutante fa molto parlare: tutti credono che se la spassi all’estero con i soldi dei risparmiatori o che sia stato eliminato da qualche mafioso. Ma la realtà è molto più dolorosa.

23.25 – INCHIESTA Basco Rosso – E4

La docu serie racconta il percorso di addestramento per entrare in uno dei più importanti reparti d’élite dell’Arma dei Carabinieri, gli Squadroni Eliportati Cacciatori, e ottenere così l’ambito Basco Rosso. Gli aspiranti – Cacciatori sono sottoposti a dure prove di addestramento, osservando le loro attività tra lezioni in classe e prove fisiche. Con interviste, confessionali e shooting viene approfondita la loro formazione concentrandoci sulle motivazioni, i momenti di sconforto e quelli in cui prevalgono la tenacia e la forza di volontà. Protagonisti saranno anche gli istruttori a cui è affidato il compito di formare un corpo scelto che è impiegato in una delle guerre più difficili che esistano, quella alla criminalità organizzata. – Ideato e diretto da Claudio Camarca Scritto da Claudio Camarca, Nicola Vicinanza con la collaborazione di Lamberto Ciabatti Delegato Rai Mercuzio Mencucci Con la collaborazione di Silvia Caputi A cura di Rai Approfondimento e Groenlandia, prodotto per Groenlandia da Matteo Rovere e Leonardo Giordano

23.55 – INFORMAZIONE Tg1

RAI 2 (2)

21.20 SERIE TV PRIMA TV – N.C.I.S. Los Angeles S14E14 – Vergogna

1^ Visione Rai – Sulla USS Allegiance, viene trovato impiccato un sottufficiale in attesa di andare in congedo temporaneo. Si sospetta un suicidio, visto che a bordo ne erano avvenuti altri due recentemente.

22.10 SERIE TV PRIMA TV – Blue Bloods S13E14 – Rotta di collisione

1^ Visione Rai – Rachel Witten, che ora lavora come assistente sociale, interviene per aiutare un ragazzo autistico accusato di furto e si scontra con due poliziotti che lo stanno arrestando in modo brutale.

22.57 SERIE TV – Blue Bloods S12E5 – Un’ultima chance

Eddie ospita il padre appena uscito di prigione, ma Jamie non condivide questa decisione e in casa si crea un clima teso. Danny e Baez aiutano un uomo a trovare la sorella scomparsa.

23.40 ATTUALITA’ – Il momento d’oro del turismo – Re Start

Gli italiani non rinunciano a viaggiare nonostante la crisi, l’inflazione e il caro energia e si torna finalmente al “tutto esaurito”. Eppure potremmo fare di più: cosa manca al nostro Paese per essere davvero competitivo a livello mondiale? “Restart” fa il punto sul momento d’oro del turismo ripartito con numeri straordinari con Flavio Briatore e Aldo Cazzullo, vicedirettore de Il Corriere della Sera. Si cambia pagina, poi, per parlare di clima e delle nuove tendenze del cibo che puntano alla sostenibilità, dalla siccità all’idroponico, dagli insetti alla carne sintetica; alimenti che consumano poca acqua. Protagonisti del dibattito, Ettore Prandini, presidente di Coldiretti e gli esperti Valerio Rossi Albertini (Cnr), Giorgio Calabrese, nutrizionista, Luciano Conti, Professore di Biologia applicata all’Università di Trento e la giornalista Sabrina Giannini.

RAI 3 (3)

21.20 – INCHIESTA Report – Conduce Sigfrido Ranucci

Se ci fosse una super rete elettrica europea, l’energia sarebbe conveniente, sicura e i suoi approvvigionamenti sarebbero stabili. Il dibattito si sviluppa, però, su uno solo degli ingredienti della decarbonizzazione: l’installazione di nuova capacità energetica da fonti rinnovabili. Non si parla di come far viaggiare l’energia tra i singoli Stati europei e di come accumularla. Se le rinnovabili sono energie non programmabili, mettendo insieme il vento dei paesi del nord e il sole dei paesi del sud, si potrebbe compensare questo effetto, rendendo il Vecchio continente un’unica grande centrale elettrica da fonti rinnovabili. Per far questo è necessario migliorare le infrastrutture su cui viaggia l’energia per non perdere quella prodotta in eccesso in alcuni momenti dell’anno. Le tecnologie ci sono e le materie prime non potranno essere sottratte da nessun dittatore, ci vuole solo la volontà politica. A seguire l’inchiesta sulla gestione dei beni della Curia di Napoli, tra assenza di controlli, singolari attività imprenditoriali e cospicui lasciti, gestiti senza tenere conto delle volontà testamentarie, come è accaduto per il maestoso complesso immobiliare che domina la collina di Posillipo, lasciato alla Curia purché destinato a scopi di beneficenza, istruzione ed educazione, ma messo in vendita con il nulla osta dell’Arcivescovo Emerito di Napoli Crescenzio Sepe. Infine L’Italia è nota come il paese dei mille campanili. Per la loro altezza e la posizione centrale dagli anni Duemila sono stati scelti per l’installazione di antenne telefoniche. L’ente ecclesiastico incassa un canone dalle aziende di telecomunicazioni. Questo comporterebbe l’uso del campanile per finalità commerciali e la perdita dell’esenzione fiscale dedicata agli immobili della chiesa destinati al culto. Come si sono comportate le diocesi italiane?

23.15 – DOCUMENTARIO Le Ragazze

Nuove storie raccontate da donne di diverse generazioni che ripercorrono le tappe più significative della loro vita. Sullo sfondo la storia del nostro Paese, i grandi cambiamenti sociali e di costume, le mode e la musica, dagli anni ’40 ad oggi. In questa puntata la storia di Cristina Cattaneo il medico legale più famoso d’Italia. Il laboratorio da lei diretto si è occupato dei casi più importanti di cronaca nera italiana, da Yara Gambirasio a Elisa Claps passando per Stefano Cucchi e Davide Rossi. Divisa tra la passione per le materie scientifiche e quella per le materie umanistiche, attraversa un periodo di crisi a metà del percorso che la porta in Italia a lavorare come manovale in alcuni cantieri archeologici. Dopo un master sullo studio di materiale biologico in ambito storico – archeologico a Sheffield, in Inghilterra, torna in Italia e si laurea in Medicina legale con il professor Grandi che le chiede di dar vita al laboratorio di antropologia e odontologia forense che tuttora dirige: il Labanof. Al suo racconto si intreccia quello di Luisella Costamagna giornalista, conduttrice e autrice televisiva. Appassionata di politica sin da ragazza e animata da uno spiccato spirito intellettuale e comunicativo, si è formata nei programmi di Michele Santoro a partire dalla seconda metà degli anni ’90, per poi affermarsi come conduttrice di programmi di politica, attualità e approfondimento. Nel 2004 inizia la collaborazione per il “Maurizio Costanzo Show”, dove realizza varie inchieste, tra cui quella sul mostro di Firenze e le messe nere. Proprio a causa di questi servizi riceve minacce di morte. Il battesimo come conduttrice avviene nel 2007 con “Omnibus”, programma de La7, cui ne seguono altri fino ad “Agorà” su Rai3.

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Quarta Repubblica – conduce Nicola Porro

Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

CANALE 5 (5)

21.44 – REALITY SHOW L’ isola dei famosi – Conduce Ilary Blasi

ITALIA 1 (6)

21:20 DOCUMENTARIO Freedom – Oltre il confine – S1 Ep11

Avventura, scoperta, indagine. Un viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia.

LA 7 (7)

21:15 DOCUMENTARIO Speciale Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi

22:10 FILM Mussolini ultimo atto – Drammatico 1974

Regia: Carlo Lizzani

Cast: Rod Steiger, Franco Nero, Henry Fonda, Lisa Gastoni, Lino Capolicchio, Bill Wanders, Gaetano Russo, Bruno Corazzari, Nando Poggi, Rodolfo Dal Prà, Francesco Di Federico, Tom Felleghy, Giuseppe Addobbati, Andrea Aureli, Franco Balducci, Marvin Drake, Manfred Freyberger, Franco Mazzieri, Luciano Pigozzi, Giacomo Rossi Stuart

Il film racconta l’ultimo atto della vita di Benito Mussolini. Quando cade la linea Gotica nella primavera del 1945, nel Nord Italia arrivano gli Alleati. Mussolini, ormai quasi abbandonato da tutti, lascia Milano e si dirige in Valtellina. Qui, pensa di seguire la colonna di tedeschi inviata per trasferirlo in Germania, ma il duce viene presto scaricato anche da loro. Catturato dai partigiani, sarà giustiziato il 28 aprile del 1945.

TV 8 (8)

21.30 FILM Quantum of Solace – Azione 2008

Regia: Marc Forster

Cast: Daniel Craig, Judi Dench, Olga Kurylenko, Mathieu Amalric, Giancarlo Giannini, Gemma Arterton, Jeffrey Wright, Joaquín Cosio, Jesper Christensen

Capitolo numero ventidue della saga dedicata all’agente segreto 007, interpretato per la seconda volta consecutiva da Daniel Craig. L’azione riprende lì dove si era interrotta nel film precedente: James Bond deve fare i conti con il tradimento e la morte della donna che amava. Accanto a questa vicenda del tutto personale, l’uomo ha anche un’altra missione delicata da svolgere: ottenere informazioni su Quantum, un’organizzazione terroristica talmente segreta che neanche l’MI6 sa nulla.

23.30 SERIE TV Roma di piombo – Diario di una lotta – La colonna romana

NOVE (9)

21.25 SHOW Only Fun – Comico Show – Elettra Lamborghini e i PanPers conducono il nuovo show comico di Nove, per una serata di risate e divertimento assicurato. Contro la paura c’è una sola cura: Only Fun!

23.35 DOCUMENTARIO Undressed – Due protagonisti entrano in una stanza buia e iniziano a spogliarsi a vicenda. In 30 minuti, tenteranno di capire se sono compatibili.

VENTI (20)

21.12 FILM Mission: Impossible – Protocollo Fantasma – Azione 2011

Regia: Brad Bird

Cast: Tom Cruise, Léa Seydoux, Josh Holloway, Michael Nyqvist, Ving Rhames, Paula Patton, Anil Kapoor, Vladimir Mashkov, Samuli Edelmann, Ilia Volokh, Miraj Grbic, Ivan Shvedoff, Pavel Kríz, April Stewart, Jeremy Renner, Simon Pegg

Quarto film dell’adrenalinica saga con Tom Cruise. L’agente Ethan Hunt e la sua squadra devono impedire lo scoppio di una guerra nucleare tra Russia e USA.

23.43 FILM Operazione U.N.C.L.E. – Azione 2015

Regia: Guy Ritchie

Cast: Henry Cavill, Elizabeth Debicki, Luca Calvani, Sylvester Groth, Armie Hammer, Alicia Vikander

Spy story ispirata ad una serie TV cult degli anni ’60, con il premio Oscar Alicia Vikander ed ambientata durante la Guerra Fredda. Con H. Cavill (“L’uomo d’acciaio”).

RAI 4 (21)

21.20 FILM Master Z: Ip Man Legacy – Azione 2018

Regia: Woo-ping Yuen

Cast: Jin Zhang, Dave Bautista, Michelle Yeoh, Tony Jaa

Dopo essere stato sconfitto dal maestro Ip Man, Cheung Tin Chi cerca di rifarsi una vita e insieme a suo figlio va ad Hong Kong, dove trova impiego come cameriere. Ma l’uomo sarà presto trascinato nuovamente nei guai dai membri della triade.

23.14 FILM Hansel & Gretel – Cacciatori di streghe Horror 2013

Regia: Tommy Wirkola

Cast: Jeremy Renner, Gemma Arterton, Peter Stormare

Hansel e Gretel, scampati da bambini a una terribile strega, sono cresciuti e diventati cacciatori professionisti di streghe. Il sindaco di Augusta li assolda per indagare sulle misteriose sparizioni di molti bambini. Dopo varie avventurose indagini i nostri eroi scoprono che la responsabile di tutto è la potente strega Muriel.

IRIS (22)

21.11 FILM L’uomo che vide l’infinito – Drammatico 2015

Regia: Matt Brown

Cast: Dev Patel, Jeremy Irons, Malcolm Sinclair

Per il ciclo: UNA STORIA VERA. Biopic sul genio indiano autodidatta Srinivasa Ramanujan che sgretolo’ le granitiche teorie matematiche degli scienziati di Cambridge. Con Jeremy Irons

23.13 FILM Prova a prendermi – Commedia 2002

Regia: Steven Spielberg

Cast: Leonardo DiCaprio, Nathalie Baye, Amy Adams, James Brolin, Frank John Hughes, Brian Howe, Steve Eastin, Chris Ellis, Jennifer Garner, Nancy Lenehan, Ellen Pompeo, Elizabeth Banks, Candice Azzara, Kaitlin Doubleday, Tom Hanks, Christopher Walken, Martin Sheen

Per il ciclo: UNA STORIA VERA. Steven Spielberg dirige Leonardo Di Caprio e Tom Hanks, nella vera storia di Frank Abagnale, il piu’ grande mago della truffa nella storia degli Stati Uniti

RAI 5 (23)

21.14 FILM Il ladro di cardellini – Commedia 2020

Regia: Carlo Luglio

Cast: Nando Paone, Ernesto Mahieux, Luigi De Luca

Da quando è scomparsa sua moglie, Pasquale Cardinale passa le sue giornate tra alcol e videopoker. Per ripianare i debiti di gioco, rivende al mercato clandestino i cardellini sequestrati ai bracconieri.

22.44 DOCUMENTARIO Sciarada – Il circolo delle parole: L’Atlante che non c’è – Sentieri e non solo. A Sanremo con Italo Calvino

Un viaggio nella Sanremo e nella Liguria di uno degli autori italiani più amati nel mondo: Italo Calvino.

23.40 DOCUMENTARIO The Quiet One – Vita di Bill Wyman

Membro originale della formazione dei Rolling Stones, il bassista Bill Wyman ha vissuto una vita straordinaria. La si ripercorre attraverso ore di filmati inediti, fotografie personali e un vasto archivio di cimeli accumulati negli anni dal musicista.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Appuntamento per una vendetta – Western 1969

Regia: Burt Kennedy

Cast: Robert Mitchum, Robert Walker jr, Angie Dickinson, David Carradine, Jack Kelly

Dopo aver ucciso un baro per difendersi, il giovane Billy Young viene salvato dal linciaggio dallo sceriffo Kane, in cerca dell’assassino del figlio.. – di Burt Kennedy con Robert Mitchum, Angie Dickinson, Robert Walker, Jr. 1969 USA

22.45 FILM Bravados – Western 1958

Regia: Henry King

Cast: Gregory Peck, Joan Collins, Henry Silva, Lee Van Cleef, Andrew Duggan, Herbert Rudley

Accecato dal desiderio di vendicare la moglie, violentata e uccisa da alcuni banditi, un ranchero rischia di trasformarsi in assassino. Dal romanzo omonimo di Frank O’Rourke.

RAI PREMIUM (25)

21.20 FILM Un’estate in Florida – Commedia 2016

Regia: Michael Wenning

Cast: Suzanne von Borsody, Anna Bullard, Matti Schmidt-Schaller

Henriette con i suoi due figli, Nils e Mara, va in Florida per mettere in libertà una tartaruga acquatica. I ragazzi faranno subito amicizia con Lucy, la figlia del dottor Walters che lavora con Henriette. Durante il soggiorno però le cose non vanno esattamente come Henriette aveva immaginato, Perché Nils e Mara vivranno la loro vacanza lontano dalla mamma, e lei si scoprirà innamorata di Miguel, esiliato cubano che le fa la corte.

22.45 INTRATTENIMENTO Imperfetti Sconosciuti

23.25 SERIE TV Last Cop St2 Ep 12

CIELO (26)

21.15 FILM The Impossible – Drammatico 2012

Regia: Juan Antonio Bayona

Cast: Naomi Watts, Ewan McGregor, Sönke Möhring, Tom Holland, Geraldine Chaplin

Una famiglia, in vacanza sulle spiagge della Thailandia, viene travolta da uno tsunami. Lottera’ per la sopravvivenza, scoprendo il coraggio della gente del luogo.

23.25 DOCUMENTARIO Naked SNCTM: vivi le tue fantasie – Ep. 3 – Damon Lawner ha creato ‘SNCTM’, un club delle meraviglie esclusivo nel cuore di Beverly Hills, dove i soci possono dare libero sfogo alle loro fantasie piu’ sfrenate.

TWENTY SEVEN (27)

21.07 FILM Vi presento i nostri – Commedia 2010

Regia: Paul Weitz

Cast: Robert De Niro, Ben Stiller, Owen Wilson, Blythe Danner, Dustin Hoffman, Teri Polo, Jessica Alba, Barbra Streisand, Harvey Keitel, Laura Dern, Raven-Symoné, Rob Huebel, Daisy Tahan, Colin Baiocchi, Sergio Calderon, Hash Patel, Liam Ferguson, Robert Miano, Nicole Pano, Don Kress

Terzo capitolo della saga. In occasione del compleanno dei gemellini, Jack vuole decidere chi un giorno prendera’ il suo posto nella “Famiglia”. Con B. Stiller, R. De Niro

22.55 FILM Stardust – Fantasy 2007

Regia: Matthew Vaughn

Cast: Charlie Cox, Sienna Miller, Jason Flemyng, Rupert Everett, Peter O’Toole, Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Claire Danes

Basato sull’omonimo romanzo. La fantastica avventura del giovane Tristan, che vuole conquistare la bella Victoria portandole in dono una stella. Con Robert De Niro

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Josephine, ange gardien S24 E96 Con Mimie Mathy

23.20 SERIE TV Josephine, ange gardien S20 E11 Con Mimie Mathy

LA5 (30)

21:10 FILM Un amore senza tempo – Drammatico 2007

Regia: Lajos Koltai

Cast: Vanessa Redgrave, Patrick Wilson, Hugh Dancy, Toni Collette, Claire Danes, Meryl Streep

Adattamento cinematografico del romanzo “Evening” di Susan Minot, con Vanessa Redgrave. La forza prorompente del ricordo di un amore giovanile

23:22 FILM I Circuiti Dell’Amore – Commedia 2016

Regia: David Weaver

Cast: Emily Tennant, Lochlyn Munro

Maddie torna nella sua citta’ natale per il matrimonio di sua sorella Claire. Sara’ per lei un’occasione per riconsiderare tutta la sua vita. Con T. Hynes.

REAL TIME (31)

21:20 DOCUMENTARIO Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Crescite sospette

David è tornato poiché ha uno strano bozzo che cresce sull’occhio. Alan ha una protuberanza su un bicipite ma è terrorizzato dai dottori.

22:20 DOCUMENTARIO Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Bozzo da record

Tim ha un enorme bozzo sulla schiena, che gli rende difficile lavorare e socializzare. Intanto, una madre e sua figlia condividono delle enormi protuberanze.

23:15 DOCUMENTARIO Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Avventure

Inoke ha un enorme e pericoloso bozzo sulla spalla. Delano ritorna dalla dottoressa e Reed ha centinaia di protuberanze su tutto il petto.

CINE34 (34)

21:06 FILM Fantozzi il ritorno – Commedia 1996

Regia: Neri Parenti

Cast: Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Gigi Reder, Anna Mazzamauro, Maria Cristina Maccà

In Paradiso c’e’ carenza di posti disponibili, per cui Fantozzi viene rispedito sulla Terra, dove riprendono le sue disavventure.

22:57 FILM Fantozzi 2000 – La clonazione – Commedia 1999

Regia: Domenico Saverni

Cast: Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Anna Mazzamauro, Paolo Paoloni

Il racconto del ritorno in vita del ragionier Fantozzi, clonato dalla Megaditta ed eternamente immischiato in episodi tragicomici.