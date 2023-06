Miss Mondo. Proclamate le Top 25 finaliste di Miss Mondo 2023.

Condividi

Sono loro le bellezze italiane che si contenderanno l’ambita fascia ed il diritto a partecipare alla finale internazionale di Miss World.

La direzione nazionale di Miss Mondo ha scelto le sue Top 25. Una selezione importante e definitiva svoltasi nello storico ed incantevole scenario delle ville storiche di Leuca. Saranno proprio loro, in rappresentanze di tutte le regioni d’Italia, a contendersi fascia, corona e diritto a rappresentare l’Italia a Miss World, nel grande show finale in programma il prossimo domenica 11 giugno 2023 – ore 21, nell’area live dell’Ecoresort le Sirenè del network turistico Caroli Hotels. Da evidenziare che le 25 finaliste sono state attentamente selezionate dopo vari passaggi in giuria e prove, svoltesi sin dal loro arrivo nella “Città Bella”. Come detto tutte le ragazze arrivano alle fasi finali, dopo diverse selezioni provinciali e regionali.

Nomi e regioni di provenienti delle Top 25

1 Paola Marsano Friuli Venezia Giulia

2 Michelle Bonati Toscana

3 Maria Antonietta Marino Veneto

4 Nicoletta Ventrice Calabria

5 Eva Bettini Lazio

6 Chiara Esposito Basilicata

7 Elena Izzo Trentino Alto Adige

8 Ilary Monsurrò Campania

9 Melissa Floris Sardegna

10 Andrea Federica De Nuccio Basilicata

11 Giada Stabile Sicilia

12 Stella Pispico Puglia

13 Gabriela Frincu Veneto

14 Alice Cosentino Sicilia

15 Rachele Brozzo Umbria

16 Cristina Yaremchuk Abruzzo

17 Odiseja Kamberaj Lombardia

18 Gaia Clinz Friuli Venezia Giulia

19 Martina Episcopo Puglia

20 Yasmiene Hassid Calabria

21 Angelica Sensidoni Umbria

22 Gaia Blandini Sicilia

23 Rugiada Guidi Emilia Romagna

24 Anna Bardi Veneto

25 Carolina Trombatore Sicilia.

Mercoledì 7 giugno ore 11 la conferenza stampa di presentazione della finale.

La presentazione alla stampa ed ai media nazionali e locali dello show finale di Miss Mondo Italia 2023, si svolgerà appunto mercoledì mattina a partire dalla ore 11 nel salone delle feste de le Sirenè a Gallipoli. All’incontro con i media interverranno il patron nazioanle del Concorso Antonio Marzano, la direttrice artistica Maria Rosaria De Simone il direttore e massimo responsabile del network turistico Caroli Hotels Attilio Caputo, i rappresentanti dei partners nazionali del Concorso, le Top 25.

Miss Mondo per il sociale.

Le Miss donano giocattoli per l’associazione “Cuore e Mani aperte”.

Nella mattinata Mis Mondo per l’ambiente. Le miss al lavoro nel parco di Punta Pizzo

Miss Mondo segue come previsto dalle linee guida del format internazionale di Miss World, che annualmente raccoglie, grazie all’attività della sua massima responsabile Julia Morley, oltre 1 miliardo di dollari per progetti di utilità socio-educativa, che poi redistribuisce sul territorio, ripropone importanti azioni concrete e d’interesse sociale. Anche per l’annuale edizione infatti, Miss Mondo ha avviato diverse iniziative. Alcune di stretta valenza territoriale, altre di carattere nazionale. La novità più importate prevedrà la consegna dei doni, in particolare giocattoli, all’associazione “Cuore e Mani aperte”. Felice e soddisfatta si è detta la direttrice artistica Maria Rosaria De Simone. “Le nostre Miss come sempre dimostrano di avere un cuore d’oro. Il loro è un gesto di bontà, spontaneo e semplice. L’obiettivo finale della raccolta ludica è regalare un sorriso a chi è meno fortunato”. Da evidenziare che le finaliste di Miss Mondo Italia hanno dimostrato di avere a cuore anche l’ambiente ed il territorio. In mattinata infatti, armate di guanti, pinze raccogli rifiuti e bustoni ecocompatibili, hanno provveduto a ripulire il grande parco pineta di Punta Pizzo da plastica, mozziconi di sigarette e rifiuti abbandonati.