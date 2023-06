Il gioco e la sua evoluzione digitale in continua crescita

Condividi

Da che l’umanità ha memoria, il gioco ha fatto parte delle nostre vite.

Prima rudimentale, con quello di cui si disponeva in natura, poi sempre più complesso, con giochi realizzati per i bambini ma anche giochi da tavolo per gli adulti.

Da quando poi la scienza ha dimostrato che alcuni tipi di giochi possono essere anche educativi e utili per la nostra mente, ci siamo sentiti tutti ancora più legittimati a passare del tempo in questo modo, favorendo l’evolversi e lo sviluppo di moltissimi giochi non solo divertenti ma anche funzionali.

Con l’arrivo della digitalizzazione, i giochi hanno subito la principale trasformazione, moltiplicandosi e trasformandosi in virtuali, con infinite varianti tra cui scegliere per non annoiarsi mai.

Dal primo Solitario sui primi computer alle app di gioco per smartphone, da Pacman, diffuso nelle sale giochi dal Giappone in tutto il mondo, per diventare uno dei simboli del gaming più conosciuti di sempre, fino ai videogiochi in Realtà Virtuale: cambiamenti epocali in un lasso di tempo piuttosto breve, hanno modificato, stravolto e creato un mondo ludico sempre più variegato alla portata di tutti.

E chi l’avrebbe mai detto che anche giochi così tradizionali come il bingo sarebbero diventati digitali, riscuotendo un gran successo?

Probabilmente era possibile immaginarlo osservando gli incredibili risultati raggiunti negli ultimi anni dal gioco d’azzardo a distanza: quelli più scelti sono quelli con i migliori bonus casinò, per i quali si può consultare questo sito, che prevedono la possibilità di spendere dei soldi offerti ai nuovi giocatori come incentivo o come premi per le somme giocate.

Sui casinò online è possibile giocare a poker, alle roulette in tutte le varianti, ai giochi di carte come il baccarat, alle slot machine, ai dadi o alle scommesse (cavalli, sport, eventi di vario genere).

Di pari passo con il gioco legale a distanza, si è evoluto in modo sorprendente anche il settore dei videogiochi che oggi, solo in Italia, conta un giro d’affari di ben 2,2 miliardi di euro e 14,2 milioni di giocatori attivi (IIDEA, l’Associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia, dati del 2022).

Dal report dell’Associazione emerge che i gamers non sono soltanto adolescenti nerd ma persone di tutte le età: l’età media infatti è 29,8 anni con l’80,9% dei giocatori che ha più di 18 anni.

Questo interesse così diffuso spiega come mai il comparto dei giochi online in tutte le sue forme non faccia che crescere costantemente ogni anno.

L’incremento del comparto è anche favorito dall’accettazione sociale del fenomeno: il videogame non è più visto come una nicchia dedicata ai bambini e ai fanatici del settore, ma è considerato alla stregua di qualunque altro passatempo come la musica, il cinema e le serie TV.

Tra i tanti vantaggi della digitalizzazione del gioco troviamo la possibilità di giocare 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana, senza limiti, per ammazzare i tempi morti mentre si è in coda alle Poste, ma anche sul treno andando al lavoro.

Inoltre, i dati prevedono che la crescita sarà ancora più vertiginosa nei prossimi anni: secondo il Rapporto “Il gioco pubblico alla sfida dell’innovazione. L’evoluzione dell’industria e il potenziale della trasformazione digitale” curato dal team dell’Istituto per la Competitività (I­Com), in Europa entro il 2025 una giocata su 3 sarà effettuata online.

Il report è stato presentato in occasione di un dibattito promosso insieme all’ International Game Technology (IGT), leader mondiale nel settore del gioco regolamentato, con l’obiettivo di approfondire l’impatto che la tecnologia e l’innovazione digitale generano sui comportamenti dei consumatori.

È infatti molto importante monitorare l’influenza che il gioco online ha sulle persone, in particolare sui giovani che possono esserne condizionati, non sempre positivamente.

La sovraesposizione ai videogiochi sembra un problema piuttosto diffuso tra i giovani gamers: 1 su 3 trascorre più di 3 ore al giorno davanti allo schermo, più di 1 su 4 utilizza il gioco come antidoto per combattere la rabbia e per 3 su 10 rappresenta un incentivo a raggiungere degli obiettivi.

Questo è il risultato di una ricerca presentata dall’Associazione nazionale Di.Te. (Dipendenze tecnologiche) assieme a Skuola.net, in occasione della Giornata Nazionale sulle Dipendenze tecnologiche e il Cyberbullismo.

Mentre un utilizzo sano e controllato dei videogiochi può avere risvolti positivi, un abuso può essere il segnale o la conseguenza di problemi di socialità delle nuove generazioni.

Sembra che i giovani adulti impieghino tutte quelle ore attaccati ai videogioco per autoisolarsi al fine di evitare la socialità, preferendo quella mediata dal videogame, attraverso cui possono anche costruirsi un’immagine più simile a quella che vorrebbero avere.