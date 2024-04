“Huracāne” il nuovo album dei The Mayan Factor

Pubblicità

Condividi

Dal 24 aprile 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “Huracāne” (Overdub Recordings), il nuovo album dei The Mayan Factor.

“Huracāne” è un album che unisce l’intero viaggio musicale della band, racchiudendo anche elementi dei lavori precedenti. Il nuovo lavoro discografico include sia brani già pubblicati sia altri mai rilasciati ufficialmente. Ogni traccia è stata selezionata per inaugurare un nuovo capitolo per i The Mayan Factor.

Pubblicità

Il racconto è ricco di emozioni contrastanti, che spaziano da sensazioni di sconforto e oscurità a momenti di luce, amore e rinnovamento. La narrazione personale della band si intreccia con la percezione dell’ascoltatore, trasportandolo in un viaggio sonoro attraverso vari stati d’animo del gruppo, dai più cupi ai più luminosi e carichi di speranza.

Spiega la band a proposito del disco: «I The Mayan Factor, con Overdub Recordings sono riusciti a mettere su una grande squadra di lavoro e ripercorrere i momenti e la vita della band e della loro musica, insieme a loro abbiamo creato qualcosa di davvero speciale.

La band dopo una lunga pausa è riemersa; giorni e notti trascorse in studio per trovare i giusti momenti musicali e assemblare 9 canzoni in quello che è diventato un viaggio tra l’oscurità e la luce della band tra i momenti che hanno ferito e straziato i nostri cuori e quelli che hanno portato lacrime di gioia unendoli in un unico racconto che cattura l’ascoltatore e lo avvolge. Il nuovo album, “Huracāne”, è stato appositamente remixato, rimasterizzato e portato in vita dal team di Overdub Recordings per aprire le porte a un nuovo capitolo per i The Mayan Factor. Ci auguriamo che lo amerete tanto quanto noi! “Huracāne” sta arrivando e con esso, di nuovo la primavera. Sintonizzate i vostri cuori sul cuore dei THE MAYAN FACTOR».

TRACKLIST:

1 – Warflower

2 – To kill a priest

3 – Aim for the sky

4 – A life and a shovel

5 – Peace

6 – Gosia

7 – Hopi elders

8 – Preachers daughter

9 – Heaven and hell

Biografia

The Mayan Factor: è il trasferimento di energia. La musica determina il cambiamento e attinge alle emozioni. L’energia si connette con l’ascoltatore in un modo speciale e l’ascoltatore rimanda la sua energia ai The Mayan Factor. Ecco come funziona il circolo. Una volta che senti la musica e ti si rizzano i peli del braccio e della nuca, ti vengono i brividi, ora sei parte del Mayan Factor: siamo tutti una sola entità. Qualcosa di oscuro, qualcosa di spaventoso ma pieno di luce e speranza, lascia l’ascoltatore senza fiato e per sempre connesso.

I The Mayan Factor si sono formati nel 2003. Un mix dei migliori talenti di Baltimora con un cantante allora sconosciuto, Ray Ray. La musica veniva incanalata dall’interno e traboccava di emozioni. La loro musica affonda le radici nel rock progressive, influenzato da band come Tool, Radiohead, ma anche da brani che raccontano storie, come quelli dei Pink Floyd.

Tre album e un decennio di lavoro, con molte ricerche e ritrovamenti nel mezzo, i The Mayan Factor sono pronti per l’Europa e per il loro prossimo capitolo.

La band ha attraversato molti cambiamenti, ma l’impegno verso la musica è rimasto immutato e i membri principali continuano a suonare, scrivere nuova musica e mantenere il flusso di energia.

Il gruppo è attualmente composto da Dan Angermaier (drums), Brian Scott (guitar), Kevin Baker (bass), Charles Jacobs (percussion), Ray Schular (vocal / acoustic).

I singoli “Warflower” è “Gosia” hanno anticipato l’uscita di “Huracāne” il nuovo disco dei The Mayan Factor, pubblicato da Overdub Recordings e distribuito da Ingrooves/Universal Music Group, disponibile sulle piattaforme digitali e in formato fisico dal 24 aprile 2024.

Facebook | Instagram