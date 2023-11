Prezzi dei montascale: cosa considerare per un investimento valido

La libertà è senza dubbio il nostro bene più prezioso: ma come fare a tutelarla? Con il trascorrere dell’età, l’insorgere di patologie e difficoltà motorie poter continuare a muoversi senza il supporto esterno è il desiderio di molti. Se in famiglia hai anziani o persone con patologie degenerative, ti sarai reso conto di quanto non vogliano pesare su di te o altri membri. Ecco perché potresti aiutarli, acquistando un montascale. Lo sappiamo, molto probabilmente sei spaventato dai costi ma in realtà i prezzi dei montascale non sono per forza così proibitivi… anzi! Ci sono anche bonus e agevolazioni fiscali che possono aiutarti.

Ma da cosa dipendono i prezzi dei montascale? Cosa c’è da considerare per un investimento valido? Gli aspetti che possono influire sono tanti.

Per capire quale sia la soluzione più idonea è possibile richiedere un preventivo per montascale su misura: gli esperti valuteranno la tua casa, le necessità e quindi sapranno fornirti una o più soluzioni ad hoc.

Da cosa dipende il prezzo di un montascale?

L’acquisto di un montascale può significare un notevole miglioramento nella qualità della vita di persone con mobilità ridotta, permettendo loro di muoversi liberamente tra i diversi piani della propria abitazione. Sappiamo però che l’investimento necessario per l’installazione di un dispositivo di questo tipo può variare considerevolmente, rendendo la scelta non sempre immediata.

Quando si parla di montascale, non si fa riferimento a un prodotto unico e standardizzato, ma a una vasta gamma di soluzioni personalizzabili: vari elementi influiscono sul costo finale, tra cui la tipologia, la sua configurazione, i materiali impiegati, le funzioni aggiuntive e i servizi inclusi nell’installazione.

Tipologie . Le due principali categorie sono i montascale a poltroncina, adatti per scale dritte o a curva, e i montascale a piattaforma, progettati per accogliere una sedia a rotelle. I modelli a poltroncina sono la soluzione più comune per le abitazioni private; il loro prezzo di partenza può essere relativamente accessibile, ma aumenta se la scala presenta curve, pendenze variabili o richiede interventi personalizzati.

. Le due principali categorie sono i montascale a poltroncina, adatti per scale dritte o a curva, e i montascale a piattaforma, progettati per accogliere una sedia a rotelle. I modelli a poltroncina sono la soluzione più comune per le abitazioni private; il loro prezzo di partenza può essere relativamente accessibile, ma aumenta se la scala presenta curve, pendenze variabili o richiede interventi personalizzati. Caratteristiche dell’abitazione . Le specificità della propria abitazione giocano un ruolo determinante nei costi di un montascale: la lunghezza della scala, la presenza di piani intermedi, la larghezza dei gradini e la presenza di curve sono tutti fattori che possono incidere sui costi.

. Le specificità della propria abitazione giocano un ruolo determinante nei costi di un montascale: la lunghezza della scala, la presenza di piani intermedi, la larghezza dei gradini e la presenza di curve sono tutti fattori che possono incidere sui costi. Servizi aggiuntivi. A volte include non solo il costo dell’apparecchio ma anche quello dei servizi aggiuntivi come la visita e la valutazione pre-installazione, l’installazione stessa, e talvolta, un pacchetto di manutenzione post-vendita.

Risparmiare sui montascale: ecco come fare

Niente paura però, sono previsti sconti e agevolazioni fiscali che possono essere d’aiuto. Investire in un montascale è una decisione significativa che può migliorare sensibilmente l’autonomia e la qualità della vita, come abbiamo visto i costi possono essere determinati da diversi aspetti ma come fare per risparmiare?

Una prima opzione è quella di optare per un montascale usato: spesso si possono trovare di seconda mano, sono le stesse aziende che possono fornirli e quindi hanno un costo di partenza più basso. La seconda opzione è informarsi sulle detrazioni fiscali e le possibilità a disposizione grazie ai fondi italiani ed europei.