Pontassieve (Firenze), morto il farmacista Antonio Tilli. Settimo farmacista vittima del Covid19

“Anche questa è una giornata di grande tristezza per la comunità dei farmacisti. Si è spento ieri, colpito dalla COVID-19, Antonio Tilli, direttore della farmacia comunale di Pontassieve (FI), il settimo collega che dobbiamo piangere dall’inizio dell’epidemia.

E’ stato definito dalla sua comunità una bellissima persona e credo che non ci siano parole migliori per rendere omaggio a chi si è dedicato, con passione e senso del dovere, alla tutela della salute delle persone che lo circondavano in questa terribile emergenza” dice il presidente della FOFI Andrea Mandelli.

“Questo tristissimo evento deve essere un monito a non rilassare le misure di contrasto del contagio, che purtroppo è ancora un pericolo presente. Ai famigliari di Antonio, agli amici e a tutti coloro che lo conoscevano e apprezzavano vanno le condoglianze del Comitato Centrale della FOFI e di tutti i farmacisti italiani”.