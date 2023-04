PADEL TREND EXPO – TORNA A MILANO DAL 19 AL 21 GENNAIO 2024 CON TANTE NOVITA’

Condividi

GRANDE SUCCESSO NELLA PRIMA EDIZIONE CON OLTRE 18.000 PRESENZE IN 3 GIORNI ALL’ALLIANZ MICO FIERA MILANO CITY

OLTRE 2.000 LE PERSONE SCESE IN CAMPO TRA CLINIC E OPEN TEST DI RACCHETTE E TANTISSIMI I PERSONAGGI NOTI CHE HANNO PARTECIPATO ATTIVAMENTE ENTUSIASMANDO IL PUBBLICO PER UN’ESPERIENZA IMMERSIVA E UNICA NEL SUO GENERE

Milano, 21 aprile 2023 – Annunciata dal 19 al 21 gennaio 2024 la seconda edizione del primo grande evento in Italia dedicato interamente al padel, sport che che anche nel primo trimestre di quest’anno ha continuato la sua crescita in modo costante, potendo oggi registrare circa 3.000 club e 7.700 campi sparsi nella penisola ed oltre 1 milione di praticanti.

Quello che è successo a gennaio a Milano durante la “prima” del Padel Trend Expo è stato davvero straordinario. Una 3 giorni a ritmi battenti a due passi dal quartiere di CityLife, che ha visto un programma ricchissimo (intrattenimento, shopping, tornei e convegni) che ha coinvolto oltre 18.000 persone di cui oltre 2.000 messe in campo dagli organizzatori sui 6 campi allestiti per l’occasione nel bellissimo padiglione del MiCo, che hanno avuto la possibilità di partecipare alle numerose clinic realizzate da coach internazionali di assoluto livello quali Martin Echegaray, Marcela Ferrari, Maxi Castellote, e Gustavo Spector, oltre a poter provare le nuove collezioni di racchette, messe a disposizione dai numerosi top brand presenti in fiera.

Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel ed il patrocinio del Comune di Milano, la “fiera” a cui erano presenti oltre 100 espositori, è stata letteralmente presa d’assalto dagli appassionati che hanno potuto incontrare, vedere in azione ed addirittura giocare con campioni del mondo e pro internazionali del calibro di Martin Di Nenno, Miguel Yanguas, Gonzalo Rubio, Mati Diaz, Veronica Virseda, Jessica Castello, Luca Bergamini, Tolito Aguirre (spettacolari le sue giocate), Juan Restivo, Alvaro Montiel, e tanti altri.

Non potevano certo mancare gli ex calciatori (Candela, Di Biagio, Maini, Locatelli, Amoruso, Panucci, Adani, Toni, Fiore e Giannichedda) che capitanati da Bobo Vieri ed il suo torneo Italy Padel Tour, si sono dati battaglia davanti alle centinaia di persone che gremivano le tribune.

L’evento è stato anche una significativa vetrina per il settore b2b, generando un volume di affari nelle 3 giornate – tra contratti chiusi, trattative aperte e potenziali interessati ad approfondire successivamente – stimato in oltre 10 milioni di euro.

L’edizione che verrà avrà un respiro ancora più internazionale, proprio per rafforzare la presenza di buyers provenienti anche da alcune nuove aree, in cui il padel si sta sviluppando particolarmente quali gli Stati Uniti, il Medio Oriente, la Cina ed il Regno Unito.

“Siamo felici di annunciare che la seconda edizione del nostro evento interamente dedicato al padel è in arrivo e dopo il grande successo di quest’anno, siamo pronti a tornare con tante novità e originali sorprese. La data da segnare in agenda è dal 19 al 21 gennaio 2024 sempre al MiCo di Milano, per far vivere ancora un’altra esperienza indimenticabile a tutti gli appassionati di questo sport, che si preannuncia ancora più emozionante, ricca e divertente” – ha dichiarato Marco Jannarelli, Presidente di Next Group.

“Il numero “zero” del Padel Trend Expo è stato un evento straordinario, con tanti contenuti di grande valore, che hanno dato da subito una affermata credibilità al nostro format. Siamo convinti che, grazie al nostro impegno costante, questo evento avrà una crescita esponenziale nei prossimi anni, diventando sempre più importante a livello internazionale sociale, sportivo e dal prossimo anno anche strizzando un occhio al settore del turismo legato allo sport. Il Padel può diventare un’opportunità incredibile per promuovere il territorio e l’economia in generale, accelerando emozioni coniugate all’intrattenimento. Preparatevi per altri tre giorni imperdibili per vivere un’esperienza ancora più coinvolgente” – queste le parole di Luigi Spera, Direttore Generale di Padel Trend Expo.

La caccia da parte degli espositori per aggiudicarsi uno stand è già iniziata.