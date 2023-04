Earth Day: La Rifiuthlon di AICS al Villaggio per la Terra

Condividi

Bimbi a caccia di rifiuti, al Galoppatoio di Villa Borghese a Roma, dal 21 al 25 aprile

Bambini a caccia di rifiuti accompagnati dallo slogan ambientale più attuale che mai: “Comincio io!”.

Le maratone a premi di caccia ai rifiuti chiamate “Rifiuthlon”, marchio registrato da AICS, sbarcano al Villaggio per la terra, in occasione delle celebrazioni italiane dell’Earth Day, dal 21 al 25 aprile a Villa Borghese a Roma.

L’Associazione italiana cultura sport, tra i primi enti di promozione sportiva e sociale del Paese, partecipa così alla maratona #OnePleopleOnePlanet, per spiegare come lo sport sia il luogo ideale per insegnare ai più piccoli il rispetto ambientale e la cultura del riciclo.

Il gazebo di AiCS sarà a fianco di quello della postazione di RDS, al Galoppatoio di Villa Borghese. Tanti gli eventi organizzati dai volontari della sezione Ambiente: due Rifiuthlon al giorno, alle 10 e alle 15 dal 21 al 25 aprile ma AICS Ambiente è pronta ad aumentare la frequenza nel caso di richieste in tal senso.

«Mettiamo da sempre i bambini al centro della nostra attività – spiega il coordinatore di AiCS Ambiente Andrea Nesi – perché è da loro che serve partire per avere domani adulti più

consapevoli riguardo la “questione” ambientale. La gara a premi di raccolta rifiuti non è, infatti, una attività di pulizia, ma una vera azione di educazione civica che insegna ai più giovani quanto sia importante che loro siano un esempio positivo per grandi e piccini. Accrescere la coscienza critica divertendosi, come si fa nello sport, è la giusta chiave di lettura. I nostri giovani atleti diventano così sentinelle del territorio e ambasciatori del rispetto della terra, la nostra casa più bella …. e unica».