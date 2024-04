Operazione di Polizia a Roma: cinque arresti per droga, armi e tentato omicidio

Pubblicità

Un’importante operazione di polizia ha portato all’arresto di cinque persone a Roma, con accuse che spaziano dal traffico di droga al possesso illegale di armi e tentato omicidio. Le autorità hanno eseguito tre arresti in carcere e due agli arresti domiciliari, mirando a smantellare una rete criminale attiva nel quartiere Laurentino 38.

Tra gli arrestati figurano due fratelli, sospettati di essere i protagonisti di una sparatoria avvenuta nel settembre scorso, legata a dispute nel contesto di attività di spaccio. L’operazione di polizia ha incluso tredici perquisizioni domiciliari, durante le quali sono stati sequestrati stupefacenti, diverse armi, 27.000 euro in contanti e tre orologi di lusso.

Questi interventi rientrano in un più ampio sforzo delle forze dell’ordine per contrastare il crimine organizzato e garantire la sicurezza nel capoluogo, in particolare nelle aree più a rischio come il Laurentino 38. Le indagini continuano per chiarire tutti i dettagli delle attività criminali e per verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone.

