Operazione “Athena”: Smantellato reticolo mafioso nelle Aste Immobiliari

Un’incisiva operazione denominata “Athena” condotta dalla Procura Distrettuale Antimafia di Catania ha portato all’arresto di diciassette persone, rivelando un’inquietante infiltrazione mafiosa nelle aste giudiziarie degli immobili. I clan, con legami alla nota famiglia Santapaola-Ercolano, avevano messo a punto un sistema per manipolare le aste di vendita immobiliare a loro favore.

Durante le procedure di vendita, alcuni membri dei clan intervenivano per scoraggiare, anche attraverso l’uso della violenza, la partecipazione di altri offerenti. Questo metodo coercitivo garantiva che gli immobili venissero aggiudicati ai “clienti” delle cosche a prezzi vantaggiosi, eliminando di fatto la concorrenza leale e manipolando il mercato a proprio vantaggio.

L’operazione “Athena” ha messo in luce non solo la capacità dei clan di infiltrarsi in settori economici legali ma anche la pericolosità della loro presenza nel tessuto economico e sociale delle città coinvolte. Gli arresti effettuati rappresentano un passo importante nella lotta alla criminalità organizzata, sottolineando l’importanza della vigilanza e dell’intervento giudiziario per preservare la trasparenza e la legalità nelle transazioni immobiliari.

