Online casinò Summit due giorni sul gaming e bonus casinò

Esperti del settore e imprenditori si riuniranno a Roma per parlare di gioco online e del futuro di questo settore produttivo in crescita

Sul gioco d’azzardo online l’Italia è all’avanguardia per molti aspetti, che vanno dall’offerta dei siti legali, alla regolamentazione del settore da parte dello Stato. L’online gaming, anno dopo anno mostra dati in crescita ed è uno dei comparti dell’economia che sembra non conoscere crisi. Il suo successo determina anche ingenti entrate nelle casse dello Stato, per questo un focus su di esso acquista particolare rilievo. Roma si prepara a ospitare l’Online Casino Summit Italia, un evento per gli operatori del settore che avrà luogo il 4 e il 5 maggio 2023.

Si tratta di due giornate dedicate al settore dell’online gaming, con conferenze e tavole rotonde, dedicate agli addetti del settore. Centro della discussione sarà la situazione attuale del gioco online nel nostro Paese, con particolare attenzione a quelle che saranno le tendenze del futuro e alle politiche in atto. Ad esempio in relazione alla possibilità di pagamento in criptovalute anche per i bonus casinò online, non ancora contemplata dai siti che operano in Italia, mentre già diffusa all’estero. Temi interessanti per i migliori siti di gioco online legali in Italia, recensiti anche su https://www.truffa.net.

Un settore in continua ascesa

Spesso non viene considerato, ma quello del gaming è uno dei comparti dell’economia che resiste anche nei momenti di difficoltà e fa registrare numeri positivi. Al suo interno operano aziende italiane e grandi gruppi internazionali che hanno ottenuto la licenza per operare nel nostro Paese. Non va dimenticato infatti che in Italia il gioco d’azzardo online è gestito dallo Stato e controllato attraverso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La gestione pubblica del gioco fa sì che quest’ambito sia produttivo dal punto di vista economico, ma al tempo stesso abbia al centro il giocatore e i suoi interessi.

Gli operatori e i professionisti del settore possono registrarsi alla due giorni romana, tramite il sito dell’organizzatore da Eventus International . Grazie a un fitto programma di incontri, panel di discussione, presentazioni e anche party, vi saranno tantissime occasioni di incontro e di discussione. Anche gli investitori italiani stranieri interessati a entrare nel settore o alla ricerca di partnership possono approfittare di questa occasione che mette il gioco al centro con l’obiettivo di guardare al futuro. Dall’ingresso dei siti di gioco nel Metaverso, per modalità di fruizione sempre più coinvolgenti, senza dimenticare il ruolo dell’Intelligenza Artificiale.

Tra le tematiche che saranno al centro della discussione vi sarà anche il clima politico attuale proprio sulle questioni relative al gioco, compreso il tema caldo della possibilità dell’estensione delle licenze di gaming e dei nuovi bandi per le future concessioni. Eventus International, l’ente organizzatore è esperto proprio nella creazione di eventi dedicati al settore del gaming in tutto il mondo, dall’Europa, all’Asia e all’Africa.

Si tratta di un’occasione imperdibile per gli investitori internazionali interessati a conoscere ed entrare nel nostro mercato, e per coloro che desiderano ampliare la propria quota. Ospiti dell’evento saranno circa 50 relatori di spicco del settore che proporranno un’agenda ricca di opportunità di apprendimento e di networking.

Lo stato di salute del gaming in Italia

Anche per il 2022, il gioco d’azzardo ha registrato dati positivi in Italia e così il comparto dell’online gaming. I risultati positivi, registrati nel corso dello scorso anno non sono scontati, anche perché in Italia, a partire dal 2018, con la Legge n. 96 è stato sancito il divieto di pubblicità per qualsiasi tipologia di gioco d’azzardo. Questo provvedimento mette l’Italia in prima linea verso la gestione del settore del gioco nell’ottica della protezione dei giocatori e delle fasce più vulnerabili della popolazione. Non a caso infatti viene spesso presa ad esempio ad altri Stati europei che legiferano sul tema. D’altro canto però rende più complicata la vita degli operatori online che non hanno modo per farsi conoscere.

Tra gli effetti collaterali della legge c’è stata l’evoluzione degli online bonus casinò. Infatti le offerte e le promozioni dei siti di gioco sono diventati la prima arma per farsi conoscere, non potendosi fare pubblicità online né in maniera tradizionale. Oggi i giocatori che si iscrivono ai siti di gioco legali, trovano i migliori bonus casinò online di sempre, sia per quanto riguarda le offerte di benvenuto, sia per quanto riguarda le promozioni costanti nel tempo. Dunque a qualche anno di distanza, la temuta legge di divieto di pubblicità, si è rivelata positiva per i giocatori da diversi punti di vista, uno dei quali è proprio quello dei casinò online con bonus.