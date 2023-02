Programmi TV stasera martedì 21 febbraio 2023. Programmi TV e film in prima serata

Pubblicità

Scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi martedì 21 febbraio 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – SERIE TV Che Dio ci aiuti – S7E11 – La gara della vita

Azzurra “avvicina” Sara e Emiliano: sarebbe la famiglia giusta per Elia. Cate ama Giuseppe, ma non è facile. Ettore presenta i suoi genitori a Ludovica. Suor Costanza ha paura per un evento

22.30 – SERIE TV Che Dio ci aiuti – S7E12 – Il meglio per te

Azzurra, con l’occhio vigile di Suor Teresa, “insiste”: avvicinare Emiliano e Sara. Ettore evita Ludovica; Cate fa la sostenuta con Giuseppe. La famiglia di Emiliano crea caos nel convento.

23.30 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

23.45 – INFORMAZIONE Tg1

23.50 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

RAI 2 (2)

21.20 ATTUALITA’ – Belve – Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia in cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca.

23.15 SHOW – Stasera c’è Cattelan su Rai2 – Nuova settimana per Alessandro Cattelan con “Stasera c’è Cattelan”. Ospiti di questa sera il vincitore di Sanremo 2023 Marco Mengoni e la fashion stylist Anna Dello Russo.

RAI 3 (3)

21.20 – ATTUALITA’ #cartabianca condotto da Bianca Berlinguer

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Fuori dal coro – conduce Mario Giordano

CANALE 5 (5)

20.48 – CALCIO Eintracht – Napoli – Ottavi di finale – Andata Champion League

In diretta dal Deutsche Bank Park la squadra di Oliver Glasner affronta i partenopei guidati da Luciano Spalletti.

22.58 – CALCIO Champions Live – Highlights, gol, interviste e commenti della serata di Champions League.

ITALIA 1 (6)

21:16 ATTUALITA’ Le Iene –

Servizi di cronaca e attualita’, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Di Martedì – conduce Giovanni Floris

TV 8 (8)

21.30 FILM Amore, romanticismo e cioccolato – Commedia 2019 con Lacey Chabert, Will Kemp

Emma viene lasciata dal fidanzato poco prima di una romantica fuga in Belgio per San Valentino. Convinta a partire da sola, viene presentata al famoso cioccolatiere Luc Simon, che la coinvolge nella creazione del cioccolato più romantico della nazione per il prossimo matrimonio reale belga, e tra i due nasce l’amore.

23.15 FILM La nostra storia – Commedia 2019 con Maggie Lawson, Sam Page, Marco Grazzini

Proprietaria di una piccola libreria di provincia, Jamie Vaughn scopre che la sua attività e altre in difficoltà rischiano la chiusura a causa di un piano di sviluppo immobiliare messo a punto da una società di Portland, guidata dall’architetto ed ex fiamma Sawyer O’Dell.

NOVE (9)

21.25 FILM Hanna Azione /Thriller 2011 con Saoirse Ronan, Cate Blanchett ed Eric Bana.

Una sedicenne affronta il mondo da sola per la prima volta e si ritrova a dover combattere per la vita. Un action thriller intessuto di mistero ed elementi fiabeschi, girato tra Europa e Marocco. Hanna è un’adolescente diversa da tutti gli altri. Suo padre, ex agente della CIA, l’ha cresciuta in condizioni estreme nella foresta finlandese, addestrandola alla difesa personale e alla sopravvivenza, facendone una spietata assassina. Quando il padre la manda a compiere la sua prima missione, Hanna viene catturata dai servizi segreti manovrati da una donna senza scrupoli. Riesce a fuggire ma, mentre si avvicina al suo ultimo bersaglio, deve fronteggiare incredibili rivelazioni sulla propria esistenza.

23.35 FILM Non-Stop Thriller – Azione 2014 con Liam Neeson e Julianne Moore

Bill Marks (Liam Neeson) è uno “sky marshal”, un agente in borghese che si occupa della sicurezza dei voli intercontinentali. Su un volo New York-Londra, viene ricattato da uno psicopatico che minaccia di uccidere un passeggero ogni 20 minuti: Marks deve scovare il criminale nel più breve tempo possibile, prima che si scateni il panico a bordo. Inizia una corsa contro il tempo, nella quale ogni passeggero può essere il carnefice o la prossima vittima.Mostra meno

VENTI (20)

21.12 FILM Mission: Impossible – [Azione] – Primo capitolo della saga cult con Tom Cruise. Ethan Hunt deve recuperare una lista su un floppy disk, che rivela le identita’ dei piu’ agguerriti agenti segreti. Regia di B. De Palma

23.27 FILM Terminator 2: Il giorno del giudizio – [Fantascienza] – Secondo capitolo della saga e vincitore di 4 premi Oscar. Sarah e suo figlio sono minacciati da un nuovo Terminator, ma qualcuno accorre in loro aiuto. Regia di J. Cameron

RAI 4 (21)

21.20 FILM Hannibal Lecter – Le origini del male – Thriller 2007 con Gaspard Ulliel, Rhys Ifans, Gong Li, Dominic West

Il giovane Hannibal cresce in un orfanotrofio in Lituania dopo che i nazisti hanno ucciso i suoi genitori. Riuscito a fuggire dall’istituto, raggiunge Parigi, dove trova rifugio presso la villa di Lady Murasaki, vedova di suo zio. La donna aiuta Hannibal ad elaborare i traumi e lo avvia verso le sue passioni.

23.20 MAGAZINE Wonderland – Uomo di cultura e di televisione, Angelo Guglielmi è al centro della nuova puntata di “Wonderland”. Il magazine di Rai Cultura, attraverso rari materiali d’archivio, ricorda – a pochi mesi dalla scomparsa – uno dei fondatori del collettivo “Gruppo 63”, che proprio quest’anno festeggia il suo sessantesimo anniversario.

23.57 FILM The Woman – Horror 2011 con Pollyanna McIntosh, Brandon Gerald Fuller, Lauren Ashley Carter

Chris Cleek, importante avvocato sull’onda del successo, durante una battuta di caccia, si imbatte in una donna dagli atteggiamenti particolarmente selvaggi. Si tratta in realtà dell’ultima superstite di una tribù di cannibali. Decide di portarla a casa con l’intenzione di trasformarla in una persona normale. Dopo averla incatenata, l’uomo la sevizia e la tortura ripetutamente per addomesticarla.

IRIS (22)

21.10 FILM Forsaken – Il fuoco della giustizia – [Drammatico] – Per il ciclo: C’ERA UNA VOLTA IL WESTERN. Un pistolero dal passato torbido torna in citta’ per ricucire il rapporto con il padre. Ma la comunita’ e’ sottomessa a una banda locale.

22.56 FILM L’arma della gloria -[Western] – Per il ciclo: C’ERA UNA VOLTA IL WESTERN. Un pistolero pentito torna al proprio paese natale e lo trova oppresso dalla prepotenza di un disonesto mandriano.

RAI 5 (23)

21.15 FILM Franklyn Fantasy 2008 con Eva Green, Ryan Phillippe, Sam Riley

Un vigilante è sulle tracce del leader di una setta, Peter è alla ricerca di suo figlio, Milo ritrova un amore perduto, Emilia è una performer suicida. I loro destini si incontreranno.

22.50 DOCUMENTARIO Rock Legends: Talking Heads

I membri dei Talking Heads si sono incontrati alla Rhode Island School of Design; forse anche per questo hanno il grande merito di aver portato l’art pop nel mainstream. La band muove i primi passi sullo sfondo di una New York molto diversa dalla meta turistica di oggi.

23.14 DOCUMENTARIO Rock Legends: Aretha Franklin

L’indiscussa e incontestabile regina del soul inizia a cantare da giovanissima nel coro gospel della chiesa di suo padre, un rinomato pastore battista. Negli anni, grazie alla celebrità del padre, prenderà le prime lezioni di canto da Dinah Washington e di pianoforte da James Cleveland.

23.37 DOCUMENTARIO When You’strange – A film about the Doors

Dettagliato documentario sui Doors dagli esordi nei corridoi della UCLA Film School fino alla tragica morte di Jim Morrison avvenuta a Parigi nel 1971.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Quando l’amore si spezza – Drammatico 2016 con Morris Chestnut, Regina Hall, Romany Malco

John e Laura Taylor vogliono disperatamente un bambino. Dopo aver esaurito tutte le altre opzioni, assumono Anna, una donna apparentemente perfetta per far loro da madre surrogata che si inserisce nel ménage della coppia distruggendolo.

23.00 FILM Suburra – un film di Stefano Sollima, dai produttori di Romanzo Criminale e Gomorra – La Serie, con Pierfrancesco Favino, Elio Germano, Claudio Amendola, Alessandro Borghi, Greta Scarano, Giulia Elettra Gorietti.



RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Last Cop St1 ep1 – Il risveglio

22.05 SERIE TV Last Cop St1 ep2 – La morte di Babbo Natale

23.00 SERIE TV Last Cop St1 ep3 – Corso di sopravvivenza

23.00 FILM Ottilie Von Faber-Castell – Una donna coraggiosa – biografico 2019 con Kristin Suckow, Martin Wuttke, Johannes Zirner

CIELO (26)

21.15 FILM Don Jon – Commedia con Joseph Gordon-Levitt, Scarlett Johansson, Julianne Moore, Brie Larson, Tony Danza, Lindsey Broad, Rob Brown, Italia Ricci, Nichola Fynn, Jeremy Luke

Jon, un moderno dongiovanni dipendente dai video porno, deve mettere in discussione tutte le sue credenze quando incontra l’idealista Barbara e poi Esther, una donna piu’ grande.

23.00 FILM Molto Amate – Drammatico 2015 con Loubna Abidar, Halima Karaouane, Asmaa Lazrak

Quattro prostitute di Marrakech cercano di supportarsi a vicenda e di affrontare le umiliazioni in una societa’ sospesa tra vecchi e nuovi valori.

TWENTY SEVEN (27)

21.05 FILM Qualcosa di personale – [Commedia] – Candidatura all’Oscar per la miglior canzone per questa intensa prova di R. Redford e M. Pfeiffer. Un’aspirante giornalista si innamora del suo mentore. Regia di J. Avnet

23.21 FILM Beethoven – [Commedia 1992] – Primo capitolo della fortunatissima saga. Beethoven, un cucciolo di San Bernardo, stravolge la vita di una famiglia combinando un sacco di guai. Regia di B. Levant

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Miss Marple S3 E2

23.20 SERIE TV Miss Marple S3 E1

LA5 (30)

21:15 SHOW Grande Fratello VIP – Alfonso Signorini conduce la nuova edizione del padre di tutti i reality: Grande Fratello Vip. Con lui in studio le due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

REAL TIME (31)

21:20 REALITY Primo Appuntamento – Ep.7

Andrea si definisce un ‘camaleonte’ sempre pronto a cambiare. Stasera però, per conquistare Kim, dovrà farle capire chi è veramente. Fabrizio ed Edwige vogliono rimettersi in gioco.

22:15 REALITY Primo Appuntamento – Ep.6

La prima single ad entrare è Jenny, in cerca di un principe azzurro. Poi sarà la volta di Rita e di Franco, due single uniti dalla stessa passione per lo yoga e la meditazione.

CINE34 (34)

21:05 FILM Ti amo in tutte le lingue del mondo [Commedia 2005] – Divertente commedia degli equivoci con L. Pieraccioni, G. Panariello e M. Ceccherini. Un professore riceve messaggi d’amore in tutte le lingue. Regia di L. Pieraccioni

23:00 MAGAZINE Segreti di cinema – Cine34 -Rubrica di approfondimento. Il critico Tatti Sanguineti racconta storie, aneddoti e curiosita’ dei film in programmazione.

23:14 FILM Gli eroi del West – [Western] – Due banditi si sostituiscono agli eredi di una miniera, che il sindaco ha fatto eliminare per impadronirsi delle loro ricchezze. Con Walter Chiari e Raimondo Vianello. Regia di Steno

Byoblu (262)

21:30 FILM I figli del deserto – Samuel Beckett, J.D. Salinger, René Magritte, Harold Pinter, Kurt Vonnegut e, fra gli attori, Jerry Lewis, Peter Sellers, John Cleese di Monty Pithon e Alec Guinness, oltre al mimo Marcel Marceau, ne furono influenzati; Lou Costello, del duo comico Abbott e Costello (Gianni e Pinotto) ne disse «Sono stati il duo comico più divertente di tutti i tempi». Sono Stan Laurel e Oliver Hardy, in inglese Stan & Ollie, in italiano Stanlio e Ollio. Che cosa li rese tanto speciali? Erano ottimi attori, con una carriera alle spalle prima di mettersi in coppia e con esperienze anche di sceneggiatura e regia, quindi controllavano bene tempi cinematografici e comici. Non si dividevano, come spesso accade nelle coppie comiche, in uno che faceva ridere e un altro serio, ma si scambiavano costantemente questi ruoli. Avevano ottime voci, il che permise loro di adattarsi bene al sonoro. E si volevano bene, erano amici e si vedeva, a differenza di altre coppie tenute insieme solo da ragioni commerciali ma i cui membri si detestano.

23:00 ATTUALITA’ Piazza libertà di Armando Manocchia – Dalla disabilità come dimensione della diversità umana alla verità sulle dimissioni di Papa Ratzinger. Due temi differenti, uniti da un filo sottile e sempre di grande attualità. Ne parliamo in questa nuova puntata di “Piazza Libertà”.