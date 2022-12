Musica. Cos’è Eudemonia? Chiediamolo ad Hera

Condividi

“Eudemonia” è un brano composto a quattro mani da Hera e dal produttore Marco Canigiula. Il singolo anticipa l’uscita del secondo EP prevista per la primavera 2023, un progetto discografico che fonde la musica con i quattro elementi naturali. Nel caso di “Eudemonia” l’acqua è la protagonista indiscussa del processo creativo: il risultato è un mix equilibrato tra sound design, voci e testo.

La nostra intervista ad Hera. Buona lettura!

Com’è iniziato il tuo percorso?

Ho iniziato a studiare da piccolina il pianoforte, ma ancor prima avevo scoperto l’amore per il canto. Non dimenticherò mai la mia prima esibizione live in un teatro, cantai Hedonism degli Skunk Anansie, ero nel pieno dell’adolescenza e avevo tanta di quella adrenalina in circolo che rimasi sveglia tutta la notte! Da quel momento in poi non mi sono più fermata, ho cantato in giro per l’Italia e all’estero, finché nel 2016 ho scelto di abbracciare il mio personale progetto artistico. Ad oggi ho prodotto due EP di cover (“Inside me”, “My Christmas gift”) e un primo EP di brani originali “Mandala”, ma sono nel pieno di un nuovo entusiasmante processo creativo.

Come potremmo definire il tuo genere?

Direi un “non genere”, non mi piacciono le categorie. Nella mia musica c’è tanta sperimentazione sonora, quindi se dovessi scegliere opterei per “sperimentale”.

Che messaggio vorresti lanciare con la tua musica?

Bellissima domanda… attraverso la mia musica vorrei sottolineare quanto è importante imparare a conoscere noi stessi e amare chi siamo senza filtri, né condizionamenti.

Da poco è uscito il tuo nuovo singolo. Ti va di presentarlo ai nostri lettori?

Volentieri! Eudemonia racconta della felicità intesa come viaggio, un atto di coraggio fatto di piccoli gesti quotidiani, un caffè con un’amica, il buongiorno della tua famiglia, una giornata di sole in pieno inverno, in fondo non siamo altro che la somma di piccole cose. Così ho voluto legare una parte testuale molto descrittiva a sonorità decise con una timbrica avvolgente e dinamica. L’intera traccia è accompagnata dal suono costante di una goccia d’acqua che cade, proprio perché nella vita tutto fluisce, anche nei momenti di difficoltà.

Quali sono i tuoi progetti futuri?

La realizzazione di un EP che uscirà in primavera ed ha come leitmotiv la natura, difatti ogni traccia è legata ad uno dei quattro elementi naturali. Dopodiché mi concentrerò sull’attività concertistica, torno ai live, voglio suonare e girare l’Italia con la mia musica. Per cui se vi va di restare aggiornati sulle prossime novità, sottoscrivete i miei canali social, trovate tutto su www.herasinger.com!