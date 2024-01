Mirae Asset – Mercati emergenti: venti favorevoli e contrari nel 2024 in Asia (ex Japan)

A cura di Joohee An, Chief Investment Officer, Mirae Asset Global Investments, asset manager rappresentato in Italia da Amchor IS

I venti contrari affrontati quest’anno sono destinati a diventare venti favorevoli nel 2024 per l’Asia (ex Japan), in particolare per quanto riguarda la forza del dollaro USA e i differenziali di rendimento. Molte valute asiatiche si sono deprezzate rispetto al dollaro USA, mentre i rendimenti statunitensi sono rimasti elevati in un contesto di inflazione. La traiettoria del dollaro e dei rendimenti rimane incerta; tuttavia, verso la fine del 2023 sono stati osservati timidi segnali di inversione.

La performance macroeconomica della Cina rappresenta un’altra dinamica che potrebbe rappresentare un vento di coda o un potenziale vento contrario. Nel 2023, le divergenze nell’attività economica tra Stati Uniti, Europa e altri mercati emergenti, in particolare la Cina, sono state pronunciate. Ciò ha contribuito alla significativa variazione di performance tra mercati emergenti e sviluppati, aggravata dalla forza del mercato statunitense. Nei prossimi mesi, quando l’attenzione si sposterà gradualmente dai rendimenti, i mercati asiatici potrebbero diventare più interessanti per gli investitori globali.

La stabilizzazione della Cina

Finora le aspettative sono state più volte deluse ma, a partire dal terzo trimestre, abbiamo iniziato a vedere alcuni segnali di stabilizzazione in Cina. Il passaggio del governo a politiche più proattive, segnato da un aumento del deficit di bilancio a fine ottobre, ha sorpreso il mercato. Secondo il nostro scenario di base, prevediamo una lenta e graduale stabilizzazione della Cina nel corso del prossimo anno. Anche se ci saranno alcuni alti e bassi su base mensile, dovrebbe esserci meno “paura” per i rischi macro-sistemici.



Pertanto, nel 2024 dovremo aspettarci delle fluttuazioni, in quanto non si prevede che la ripresa sia né regolare né robusta. Tuttavia, almeno abbiamo iniziato a vedere alcuni segnali di stabilizzazione economica, in parte dovuti alla proattività del governo cinese nel sostenere il settore immobiliare. Anche se la ripresa richiederà del tempo, è importante notare che lo scenario non sarà come quello del crollo di Lehman Brothers, anche se alcuni hanno espresso notevoli preoccupazioni. Ciò è dovuto in gran parte al fatto che la maggior parte delle banche all’interno del sistema finanziario cinese sono imprese statali (SOE), il che riduce intrinsecamente la probabilità di rischio sistemico.

Nel settore immobiliare, le preoccupazioni dei consumatori si sono concentrate sulla sospensione dei progetti immobiliari. Tuttavia, il governo sta facendo molto per aiutare gli sviluppatori a riprendere e completare i progetti esistenti. Per quanto riguarda il settore delle costruzioni, in autunno abbiamo assistito a numeri incoraggianti, ma la volatilità è tornata a farsi sentire. Poiché il settore immobiliare continua a mostrare debolezza, il governo ha continuato ad allentare le restrizioni, come le regole per l’acquisto di case nelle città più importanti. A seguito dei cambiamenti politici proattivi avviati l’estate e l’autunno scorsi, ci aspettiamo di vedere ulteriori segnali di stabilizzazione nel prossimo anno. Tuttavia, se il ritmo di stabilizzazione dovesse risultare più lento del previsto, l’anno prossimo potrebbe rappresentare un significativo vento contrario.

Le elezioni statunitensi come ulteriore fattore di oscillazione

Oltre al settore immobiliare cinese, le relazioni tra Stati Uniti e Cina rimarranno un’altra fonte di rischio nel 2024, che ha influenzato il sentiment degli investitori in passato. Un numero sempre maggiore di aziende internazionali sta adottando la strategia “Cina+1” per spostare parte delle proprie attività produttive in altri Paesi accessibili ma economicamente vantaggiosi all’interno dei mercati emergenti e di frontiera. Ciò ha comportato una riduzione degli investimenti diretti esteri e ha influito sulle spese in conto capitale di queste aziende. Queste mosse hanno iniziato a ripercuotersi sul mercato del lavoro cinese, segnalando che le tensioni USA-Cina stanno estendendo la loro influenza dal sentimento degli investitori agli effetti tangibili sull’economia reale.

Con le elezioni americane all’orizzonte l’anno prossimo, è difficile prevedere un’attenuazione o un miglioramento dei rischi geopolitici tra i due Paesi. Tuttavia, è possibile che gli Stati Uniti adottino un approccio più pragmatico nei confronti della più grande economia asiatica per conquistare voti negli Stati in bilico. Tali Stati potrebbero beneficiare economicamente dell’importazione di prodotti agricoli da parte della Cina, ad esempio. D’altro canto, il discorso elettorale potrebbe avere un impatto negativo sul sentimento degli investitori nei confronti della Cina se i toni dei candidati si fanno più aggressivi.



Opportunità in Asia (ex Giappone)

In Cina, la nostra strategia d’investimento privilegia un approccio bottom-up, puntando su opportunità specifiche piuttosto che sul mercato più ampio. Le nostre aspettative per l’indice cinese sono moderate a causa della situazione del settore bancario che deve essere affrontata e di alcune questioni macro che devono essere risolte. Tuttavia, siamo ottimisti nei confronti di alcune società cinesi che stanno vivendo cicli di aggiornamento degli utili e che scambiano a valutazioni quasi storicamente basse. Un esempio è rappresentato dal settore online che, dopo un significativo de-rating dovuto alle restrizioni normative e alle politiche Zero-Covid, presenta un valore emergente. Queste società continuano a registrare una crescita robusta, beneficiando delle nuove tendenze dell’intelligenza artificiale, dei servizi cloud, dei giochi online, ecc.

Le nostre previsioni rimangono positive per l’India e l’Indonesia, che stanno beneficiando di un ciclo virtuoso alimentato da una nuova domanda di investimenti. La domanda chiave per il 2024 riguarda la velocità e la forza della stabilizzazione del mercato cinese. Finora l’indice cinese è stato sottoposto a pressioni macroeconomiche più che ai fondamentali delle aziende. La destabilizzazione dei mercati cinesi o l’indebolimento dei dati macro potrebbero avvantaggiare l’India o l’Indonesia, che hanno già sovraperformato negli ultimi tre anni. Entrambi i Paesi stanno vivendo un ciclo costruttivo di crescita, trainato dagli investimenti e dai progressi nelle infrastrutture e nello sviluppo del sistema bancario. In India, in particolare, prevediamo che la crescita del PIL si modererà nei prossimi trimestri a causa del calo della produzione agricola e del rallentamento della spesa fiscale. Tuttavia, dovrebbero persistere fondamentali sani, tra cui una solida domanda dei consumatori, lo slancio degli investimenti da parte del governo per le infrastrutture e dell’industria manifatturiera e la stabilizzazione dell’inflazione, che secondo noi, sosterranno gli utili societari e la sovra-performance del mercato indiano rispetto ad altri mercati regionali.

Le imminenti elezioni in India e Indonesia del prossimo anno non sembrano introdurre rischi significativi a breve termine, data la continua attenzione globale per la Cina, che rappresenta un’ampia fetta del mercato asiatico. In India è probabile che il Bharatiya Janata Party (BJP) del primo ministro Modi vinca nuovamente, mentre in Indonesia sembra che tutti i candidati siano propensi a mantenere la direzione politica del presidente Jokowi. Infine, ci piacciono ancora alcuni nomi del settore tecnologico in Corea e Taiwan, che possono beneficiare della ripresa del ciclo della domanda di prodotti tecnologici di consumo e degli investimenti nell’intelligenza artificiale negli Stati Uniti, e che hanno un potenziale di revisione al rialzo degli utili.