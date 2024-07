Simest e Sapa: un investimento strategico da 6 milioni di euro

Pubblicità

Condividi

Un nuovo passo verso la sostenibilità

Roma, 19 luglio 2024 – Con un investimento complessivo di 6 milioni di euro, Simest, società del Gruppo CDP per l’internazionalizzazione delle imprese, ha fornito a Sapa, leader nei componenti plastici sostenibili per il settore della mobilità, le risorse finanziarie necessarie per supportare la crescita della sua controllata olandese, Promens Zevenaar B.V.

Promens Zevenaar B.V., attiva dal 1948, è specializzata nello sviluppo e nella produzione di componenti termoplastici e rivestimenti interni per il settore Truck, con clienti quali Volvo Truck, Scania, Daimler e MAN.

Pubblicità

Consolidamento nel mercato del nord Europa

L’operazione mira a consolidare la posizione del Gruppo nel mercato del Nord Europa, seguendo una strategia di sviluppo focalizzata sulla crescita settoriale e sulla diversificazione della base clienti e del portafoglio prodotti. Questo investimento rappresenta un importante potenziamento nel comparto “Truck”.

Una collaborazione che cresce

Dal 2022, la collaborazione tra Simest e Sapa ha già visto significative partnership: un investimento di 4 milioni di euro per il potenziamento dello stabilimento di Sosnowiec in Polonia e un altro di 6 milioni di euro per l’ingresso di Sapa nella Penisola Iberica. Questi interventi hanno supportato la crescita del gruppo automotive in Spagna e Polonia.

Focus su sostenibilità e ESG

In linea con gli obiettivi del Piano Strategico 2023-2025 “ImPatto d’Impresa”, Simest e Sapa hanno definito indicatori di performance ESG per la gestione responsabile del consumo energetico e della supply chain. Il raggiungimento di questi obiettivi comporterà il riconoscimento di condizioni vantaggiose, rafforzando l’impegno verso la sostenibilità.