EarOne Airplay: per la terza settimana consecutiva “Karma” dei The Kolors è la canzone più ascoltata in radio

EarOne Airplay: per la terza settimana consecutiva “Karma” dei The Kolors è...

Tre brani italiani nelle prime tre posizioni della classifica EarOne Airplay e otto nella top 10. Per la terza settimana consecutiva “KARMA” dei The Kolors è la canzone più ascoltata in radio. Tutte le posizioni su earone.com

Dominio italiano nella classifica EarOne Airplay di questa settimana. Ben otto brani “tricolore” occupano le prime dieci posizioni con un podio tutto italiano: “KARMA” dei The Kolors si conferma (per la terza settimana consecutiva) il brano più ascoltato in radio, secondo e terzo posto per “Non ho bisogno di te” di Noemi (+13) e “Malavita” dei Coma_Cose (+2). “Punterìa” di Shakira e Cardi B perde una posizione e scivola al quarto posto, seguita da “Luna Piena” dei Negramaro (quinto posto, +1) e da “Paprika” di Ghali (sesto posto, -2). Completano la top 10 “Femme Fatale” di Emma (settimo posto, -5), “Peyote” degli Articolo 31 feat. Fabri Fibra e Rocco Hunt (ottavo posto, +2), “Come un tuono” di Rose Villain feat. Guè (nono posto, +2) e “Lonely Dancers” di Conan Gray (decimo posto, -1).

Tutte italiane anche le tre più alte nuove entrate: “Black Nirvana” di Elodie (posizione 15), “Mezzo Rotto” di Alessandra Amoroso feat. BigMama (posizione 28) e “Sexy Shop” di Fedez e Emis Killa (posizione 29).

“Luna Piena” dei Negramaro si conferma al primo posto della classifica EarOne Airplay Radio Indipendenti. Guadagna due posizioni e sale al secondo posto “Altrove” di Ultimo, seguito da “Electric” di Darin (terzo posto, -1).

“Shut Up And Dance” di Sophie and the Giants guadagna una posizione e si porta al comando della classifica EarOne Airplay Dance. Secondo e terzo posto per “Addicted” di Zerb e The Chainsmokers feat. Ink (-1) e “Honey Boy” di Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso feat. Nile Rodgers & Shenseea (+1).

“Come un tuono” di Rose Villain feat. Guè si conferma al primo posto della classifica EarOne Airplay Urban. Nuova entrata in seconda posizione “Sexy Shop” di Fedez e Emis Killa. Terzo posto (-1) per “Alè” di Rhove e Capo Plaza.

Nessuna novità al primo posto della classifica EarOne Airplay Rock. “Eyes Closed” degli Imagine Dragons si conferma al comando e precede questa settimana “Paradiso” de La Rappresentante di Lista (secondo posto, +1) e “Living Proof” di Bon Jovi (terzo posto, -1).

“Contigo” di Karol G & Tiësto (+1) si porta al comando della classifica EarOne Airplay Latin e precede “Santa” di Rvssian, Rauw Alejandro e Ayra Starr (secondo posto, -1) e “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” di Bizarrap e Shakira (+3).

La classifica EarOne Airplay Italiani vede al primo posto “KARMA” dei The Kolors. Secondo e terzo posto per “Non ho bisogno di te” di Noemi (+8) e “Malavita” dei Coma_Cose (+1).

Tra gli internazionali guida “Puntería” di Shakira e Cardi B. Al secondo e terzo posto della classifica EarOne Airplay Internazionali troviamo “Lonely Dancers” di Conan Gray (+1) e “Illusion” di Dua Lipa (-1).

Cambia la leadership della classifica EarOne Airplay TV. Questa settimana al primo posto c’è “Non ho bisogno di te” di Noemi (+7). Si conferma al secondo posto “Luna Piena” dei Negramaro che precede “KARMA” dei The Kolors (terzo posto, +15).

Primi tre posti confermati nella classifica EarOne Airplay TV Indipendenti per “Luna Piena” dei Negramaro, “Altrove” di Ultimo e “Electric” di Darin.

Settimana #23 dal 31/05/2024 al 06/06/2024

Tutte le classifiche sono disponibili su www.earone.com