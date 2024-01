L’Iran bombarda obiettivi in Iraq e Siria citando minacce alla sicurezza

Nelle prime ore di martedì, l’Iran ha lanciato un attacco missilistico in Iraq e Siria, colpendo obiettivi che, secondo il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), comprendevano centri di spionaggio israeliani e basi legate all’ISIS.

Almeno otto esplosioni sono state segnalate a Erbil, capitale della regione semi-autonoma curda dell’Iraq, causando la morte di quattro persone e il ferimento di altre sei. Il governo iracheno ha condannato l’aggressione, definendola una violazione della sovranità nazionale e un pericolo per la sicurezza del suo popolo.

Secondo l’IRGC, i missili balistici avevano come obiettivo la distruzione di centri di spionaggio e raduni di gruppi terroristici anti-iraniani. Questa azione è stata giustificata come un atto difensivo contro minacce alla sicurezza nazionale e un’operazione contro il terrorismo. Il governo iracheno ha espresso la possibilità di portare il caso al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, mentre l’IRGC ha affermato di aver preso di mira la sede del Mossad israeliano a Erbil, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa iraniana IRNA.

Masrour Barzani, primo ministro della regione curda, ha condannato l’attacco, definendolo un “crimine contro il popolo curdo”. Tuttavia, il portavoce del Ministero degli Affari Esteri iraniano, Nasser Kanaani, ha dichiarato che l’Iran rispetta la sovranità e l’integrità territoriale degli altri paesi, ma sta esercitando il suo “diritto legittimo e legale di contrastare le minacce alla sicurezza nazionale”.

Tra le vittime civili dell’attacco, vi è il multimilionario curdo Peshraw Dizayee e diversi membri della sua famiglia, morti quando almeno un razzo ha colpito la loro casa. Dizayee, vicino al clan Barzani al potere, era noto per i suoi investimenti in importanti progetti immobiliari nella regione curda.

La situazione in Medio Oriente rimane tesa, con il timore di un’escalation regionale a seguito dell’offensiva militare continua di Israele nella Striscia di Gaza. Sina Azodi, professore alla George Washington University, sottolinea che sebbene questi attacchi siano significativi, non segnalano necessariamente un’escalation regionale. “Finché il conflitto a Gaza

continua, vedremo azioni,” ha detto Azodi a Al Jazeera. La preoccupazione principale è che uno di questi attacchi possa causare vittime statunitensi, spingendo così gli Stati Uniti a una risposta che potrebbe portare a un’escalation indesiderata.

Nel frattempo, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, tramite il portavoce Matthew Miller, ha descritto gli attacchi missilistici come “sconsiderati”, affermando che minano la stabilità dell’Iraq. Ha espresso sostegno agli sforzi del Governo dell’Iraq e del Governo Regionale del Kurdistan per soddisfare le aspirazioni del popolo iracheno.

Gli attacchi non hanno avuto impatti sulle strutture statunitensi in zona e non ci sono state vittime statunitensi, secondo quanto riferito da funzionari USA a Reuters e The Associated Press. Un ufficiale della difesa USA ha descritto i missili come “imprecisi”.

Questi eventi si inseriscono in un contesto di timori crescenti per un’escalation regionale a seguito delle offensive militari di Israele nella Striscia di Gaza. Dallo scoppio della guerra a Gaza in ottobre, le forze USA e alleate hanno subito numerosi attacchi in Iraq e Siria, per i quali l’amministrazione del presidente Joe Biden ha incolpato gruppi armati affiliati all’Iran.

In una dichiarazione separata, l’IRGC ha affermato di aver lanciato attacchi missilistici anche contro i “responsabili di operazioni terroristiche nella Repubblica Islamica, in particolare contro l’ISIL”, in Siria. Questi attacchi sono stati descritti come risposta agli “atroci atti terroristici” recentemente subiti dall’Iran.

Ali Hashem di Al Jazeera ha riferito che questo rappresenta un cambio di strategia da parte dell’Iran, che fino ad ora aveva cercato di distanziarsi da qualsiasi tensione nella regione. Tuttavia, gli ultimi eventi indicano un’escalation nuova e significativa. La situazione rimane complessa, con molteplici attori coinvolti e interessi incrociati in una regione già estremamente volatile.