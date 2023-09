Landini (CGIL): I tavoli col governo sono finti

Condividi

“I tavoli di discussione con il governo finora sono stati inefficaci e privi di concretezza, poiché sembra che l’esecutivo non abbia l’intenzione di impegnarsi in veri negoziati.”

Queste parole sono state pronunciate dal leader della Cgil, Landini, durante un evento a Palermo. I sindacati sono stati convocati a Palazzo Chigi per il 22 settembre.

“Abbiamo partecipato a tavoli di discussione sulle pensioni, ma sono risultati essere solamente finti. Non c’è stata una vera discussione e non sono state allocate risorse adeguate. Anche in materia di sanità e sicurezza mancano gli investimenti necessari, con conseguenti gravi conseguenze per la popolazione. Sulle questioni fiscali, il governo ha promosso una legge delega senza avviare un reale dialogo con i sindacati,” ha dichiarato Landini.