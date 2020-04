India. Nascono Corona e Covid. Questo il nome dato dai genitori ai gemellini

In tempo di coronavirus due genitori di Mumbai avrebbero deciso di chiamare i propri figli gemelli appena nati “Corona” e “Covid”.

A dare la notizia è Sky News che cita l’emittente indiana NDTV, secondo la quale, Preeti e Vinay Verma, una coppia che vive nello Stato di Chhattisgarh hanno deciso di lasciare una traccia indelebile di quanto sta accadendo in India e nel mondo per l’emergenza da coronavirus COVID-19, chiamando i propri figli gemelli nati il 27 marzo scorso come la pandemia in corso.

Secondo la mamma l’idea non sarebbe in realtà venuta a loro ma ai medici dell’ospedale che scherzosamente avrebbero utilizzato questi nomi visto il parto avvenuto in pieno periodo di “lockdown” e non senza difficoltà, ma l’idea ai genitori sarebbe talmente piaciuta che i nomi poi sarebbero stati effettivamente registrati come tali.

“Quando anche il personale dell’ospedale ha cominciato a chiamarli Corona e Covid abbiamo deciso di chiamarli come la pandemia” – ha dichiarato la mamma.

Secondo i dati della John Hopkins University, in India attualmente ci sarebbero 3588 casi confermati di contagio da Covid19 dei quali 229 sarebbero ricoverati in ospedale e solo 99 di loro sarebbero deceduti.