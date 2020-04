Tragedia a Caserta. Morto il bimbo caduto ieri dalla finestra del quarto piano.

Tragedia a Caserta dove un bimbo di appena quattro anni di vita ha perso la vita in seguito ad una caduta dal quarto piano dello stabile in Via Roma dove abitava con i suoi genitori.

La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio. Il piccolo purtroppo non ce l’ha fatta è morto questa mattina al nosocomio di Caserta.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti del reparto Volanti e della Squadra Mobile della Questura di Caserta intervenuti sul posto, il piccolo sarebbe salito sul tavolino da disegno posizionato vicino alla finestra e si sarebbe sporto tanto da perdere l’equilibrio e cadere giù in strada.

Immediatamente soccorso il piccolo è stato assistito dai medici dell’Ospedale di Caserta che hanno provveduto ad intubarlo senza mai perdere le speranze di salvarlo nonostante fosse evidente la gravità della situazione. Il bimbo avrebbe riportato, infatti, varie fratture interne tra le quali una al cranio.

Questa notte le condizioni del piccolo sono precipitate e stamattina purtroppo è morto.

I genitori, di origine rumena, sono disperati e chiusi nell’immenso dolore.