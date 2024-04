Il Milan supera il Lecce con un netto 3-0: ora si pensa alla Roma in Europa

Pubblicità

La squadra del Milan non lascia scampo al Lecce, imponendosi con un solido 3-0 in casa, e volge ora lo sguardo alla prossima importante sfida europea contro la Roma. Il match si è rivelato sin dai primi minuti a favore dei rossoneri, con Pulisic che al 9′ ha lasciato senza parole Falcone grazie a un preciso sinistro dal limite dell’area. Il vantaggio si è rafforzato ulteriormente al 20′, quando Giroud ha trasformato un corner in un pericoloso colpo di testa, siglando il 2-0 e di fatto chiudendo la partita, complice anche l’espulsione di Krstovic che ha lasciato il Lecce in dieci poco prima dell’intervallo.

Nella seconda metà, il Milan ha gestito il vantaggio con autorità, riuscendo a incrementarlo con un gol di Leao al 57′, chiudendo la partita su un confortante 3-0. Questa vittoria permette al Milan di approcciare con fiducia la prossima sfida europea, un confronto diretto che promette scintille contro la Roma.

