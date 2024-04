Licorice Trip: “Mexicaña” è il nuovo album

Pubblicità

Condividi

Da martedì 9 aprile 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “Mexicaña” (Overdub Recordings), il nuovo album dei Licorice Trip.

“Mexicaña” il nuovo album della band pugliese dei Licorice Trip è un fiume sonoro che scorre tra due sponde di significato opposte, dalla contrapposizione di queste due sponde diverse nascono ponti che uniscono e creano molteplici spunti di interpretazione per l’ascoltatore. Alla base dell’album c’è il concetto di dualismo complementare, ogni brano pone in contrapposizione due significati, due visioni diverse ma che nel loro incontro/scontro generano una sintesi che porta l’ascoltatore stesso a dare un suo nuovo e personale significato. Il disco si pone l’obiettivo esplicito di spingere l’ascoltatore al dialogo, pratica fondamentale per l’uomo ma ormai sempre più trascurata se non dimenticata nella nostra era.

Pubblicità

Spiega la band a proposito del disco: “Abbiamo pensato a Mexicana come ad un album da godersi sedendosi con il libretto in mano e leggendo i testi, come si faceva ormai più di qualche anno fa. Sicuramente per cogliere la dualità insita in ogni brano dell’album è richiesto un ascolto attivo ma siamo contenti di poter dire che Mexicana è anche un LP dal sound forte e diretto, che punta come un montante di un peso massimo alle viscere dell’ascoltatore. Insomma, scegliete voi dove volete essere colpiti primi, se alle viscere o al cervello”.

TRACKLIST:

1 – Mardy Fish

2 – Glitch

3 – Mexicana

4 – Cairo

5 – One way or another

6 – Sagawa

7 – Doorknob Girl

8 – Sidney

9 – Hills Abduction

Biografia

I Licorice Trip nascono da un incontro/scontro fortuito di quattro viaggiatori, Domenico Vescia (chitarra e Voce), Salvatore Giorgio (chitarra), Gabriele Caruolo (basso) e Angelo Dell’Olio (batteria). I quattro provenienti dal cuore pulsante della Puglia costiera sono accumunati da un’unica passione, quella del sound proveniente dal deserto californiano.

Quello dei Licorice Trip è un viaggio che parte da un luogo ben definito ma non rimane fermo all’ombra di un Joshua Tree nel deserto di Sonora, si snoda attraverso praterie sonore ricche di contaminazioni: dalla piovosa Seattle, avventurandosi per le tortuose vie del prog, sino ad approdare ai lidi più riflessivi e introspettivi del post rock moderno. Questo viaggio è fitto di atmosfere e sensazioni differenti, ricco di tante storie diverse fatte di serial killer, rapimenti alieni, di donne che leccano i pomelli delle porte come atto sessuale, di battaglie perse, vinte o ancora in corso, storie di spiriti guida dispersi nel tempo e poi ritrovati nel momento giusto. I Licorice Trip sono un insieme di narrazioni che si intrecciano fra loro pur rimanendo entità distinte. Suoni liquidi, caldi, alle volte inquieti altre volte suadenti e accoglienti saranno il vostro mezzo di trasporto per questo viaggio musicale. Non c’è limite al numero di passeggeri, i Licorice Trip vi aspettano a bordo!

“Mexicaña” è il nuovo album dei Licorice Trip, pubblicato da Overdub Recordings e distribuito da Ingrooves/Universal Music Group, disponibile sulle piattaforme digitali e in formato fisico dal 9 aprile 2024.

Facebook | Instagram