Nuove indicazioni OMS per la stagione influenzale 2024-2025

Milano, 9 aprile 2024 – L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha recentemente definito la composizione del vaccino antinfluenzale per l’autunno 2024, segnando un passo fondamentale per la prevenzione della stagione influenzale. La decisione, basata sui dati della Rete mondiale di sorveglianza dell’influenza, permetterà alle aziende farmaceutiche di iniziare lo sviluppo dei vaccini che saranno disponibili da autunno.

Il Prof. Fabrizio Pregliasco, noto esperto e Direttore scientifico dell’Osservatorio Influenza, sottolinea l’importanza di questa anticipazione per assicurare vaccini efficaci e sicuri. Con tecnologie ormai consolidate, la sfida rimane quella di adattare la composizione del vaccino ai virus in circolazione per massimizzarne l’efficacia.

Quest’anno, la composizione vaccinale comprende tre ceppi virali: due di tipo A e uno di tipo B, con l’esclusione del ceppo B/Yamagata, non più in circolazione da marzo 2020. Questa decisione, suggerita dall’Ema, mira a “alleggerire” il vaccino e ottimizzarne l’effetto protettivo.

Nonostante le previsioni di una stagione meno aggressiva, grazie alla stabilità dei virus influenzali e alla possibile protezione residua nella popolazione, il Prof. Pregliasco invita a non abbassare la guardia. Il successo nella lotta contro l’influenza dipende non solo dalla composizione del vaccino ma anche da fattori esterni come le condizioni meteorologiche e ambientali.

Il richiamo vaccinale resta fondamentale, soprattutto per i soggetti a rischio e gli anziani, per garantire una protezione ottimale. L’Osservatorio Influenza invita la comunità a condividere queste informazioni vitali e a partecipare attivamente alla campagna vaccinale autunnale.

