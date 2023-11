DALLA CAMPANIA A TORINO – CINQUE PANIFICI A “UNA MOLE DI PANETTONI” 2023

Condividi

SELEZIONATI TRA I MIGLIORI MAESTRI LIEVITISTI ITALIANI

Dai panifici alle pasticcerie, con cinque eccellenze locali, fra i 35 maestri lievitisti scelti e panifici in concorso, la Campania è la seconda regione più rappresentata alla 12esima edizione di Una Mole di Panettoni, in programma il 25 e 26 novembre a Torino.

Dalla provincia di Avellino, all’ombra della Mole, la Perrino Pregiata Pasticceria dei fratelli Damiano e Lorenzo Perrino di Grottaminarda, porterà in concorso “gli straordinari prodotti dei nostri maestri pasticcieri Lago Marzia e Luigi Vitiello, realizzati grazie a ricette gelosamente custodite e tramandate di generazione in generazione” spiegano i fratelli Damiano e Lorenzo Perrino. Dalla provincia di Caserta partecipa invece la Pasticceria Vanily di Carinaro, “una nuova e fresca realtà che può contare sull’esperienza del maestro lievitista Luigi Conte, nel 2019 premiato per il Migliore panettone al mondo”. Da Benevento, in particolare da Airola, la pasticceria Princess, aperta dal 1970, è in concorso con il giovane maestro lievitista Nino Crispo. Mentre, dalla provincia di Salerno, Punto Freddo a Scafati, fino al 1995 gelateria, gareggerà sotto la guida del maestro lievitista Luigi Fusco. Infine, dalla città di Napoli, prenderà parte all’evento dedicato al popolare dolce natalizio, Nicola Obliato. Il maestro lievitista, nato autodidatta, sfiderà nella categoria del panettone creativo e del panettone tradizionale gli altri 35 colleghi con le ricette della napoletana Obliato Pastry Boutique.

“UNA MOLE DI PANETTONI“, dal 25 al 26 novembre 2023, è un evento dall’arte e i protagonisti dell’arte della panificazione e dei grandi lievitati. Ciascuno di essi gareggia con ingredienti e procedure esclusivamente artigianali, espressione della loro creatività e dei loro territori di provenienza. Le loro creazioni esalteranno l’estro, la cura e la meticolosità di ogni dettaglio produttivo. Organizzata da Dettagli Eventi, “UNA MOLE DI PANETTONI” è una delle manifestazioni che aprirà anche nel 2023 il carosello di eventi italiani legati al popolare dolce natalizio.