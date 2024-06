Un'opportunità di valorizzazione per la Sicilia occidentale

Trapani verso il riconoscimento UNESCO come città creativa per la gastronomia (foto)

Trapani, 28 giugno 2024 – Ha preso ufficialmente il via il percorso di candidatura della provincia di Trapani al network UNESCO delle città creative per la gastronomia. Questo rappresenta un’opportunità straordinaria per valorizzare l’area della Sicilia occidentale, i suoi prodotti unici e le professionalità presenti.

Un progetto condiviso per un futuro migliore

Nelle ultime settimane, il Distretto Turistico della Sicilia Occidentale ha organizzato incontri di presentazione per condividere il progetto di candidatura con rappresentanti istituzionali, associazioni di settore e operatori turistici. Il progetto ha suscitato grande interesse e partecipazione, promettendo di migliorare le prospettive in vari ambiti, non solo enogastronomici, ma anche sociali, culturali e occupazionali.

Unione di forze per una visibilità internazionale

Comuni, Polo Universitario, Asp, Camera di Commercio, Libero Consorzio Comunale di Trapani e molti soggetti privati hanno manifestato il loro supporto all’iniziativa. Questa rappresenta un’importante opportunità di visibilità internazionale e di rilancio per la provincia.

Un percorso ambizioso verso il 2025

Il percorso di candidatura prevede diverse tappe che si concluderanno nel maggio del 2025, quando il dossier verrà presentato alla Commissione nazionale italiana UNESCO. Attualmente, in Italia, solo Parma, Alba e Bergamo fanno parte delle città creative per la gastronomia del network UNESCO.

Un progetto di visione e sviluppo sostenibile

“L’obiettivo è ambizioso, ne siamo consapevoli. Vogliamo unire tutto il grande patrimonio culturale enogastronomico della nostra terra e valorizzarlo con un progetto di visione in base ai valori che UNESCO persegue e che possiamo ritrovare nell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,” ha commentato Rosalia D’Alì, presidente del Distretto della Sicilia Occidentale.

Il supporto degli amministratori locali

Gli amministratori comunali che hanno aderito al progetto riconoscono l’importanza di questa tappa per la crescita della provincia. Con il riconoscimento UNESCO, Trapani potrà fare un significativo passo avanti in termini di visibilità e credibilità a livello nazionale e internazionale.

La guida di esperti nel processo di candidatura

A coordinare il progetto di candidatura sarà Cristiano Casa di PA Studio, che ha seguito la candidatura di Parma a città creativa della gastronomia UNESCO nel 2015, collaborando alla nascita del Distretto della Città Creative della Gastronomia italiane.

Il percorso di candidatura di Trapani a città creativa per la gastronomia UNESCO rappresenta un’opportunità unica per valorizzare il patrimonio enogastronomico della Sicilia occidentale, unendo le forze di istituzioni, associazioni e privati per un obiettivo comune di sviluppo e visibilità internazionale.