Misure straordinarie per l’agricoltura: cassa integrazione per il caldo eccezionale

Quarantadue gradi in Sicilia e 40 in Puglia (Bari e Foggia). Queste sono le temperature previste per il weekend, dieci gradi in più rispetto alla media stagionale. L’ondata di caldo eccezionale sta mettendo a dura prova l’intero settore agricolo.

Emendamento al Dl Agricoltura

Un nuovo emendamento al Decreto Legge Agricoltura, attualmente all’esame della Commissione, prevede il potenziamento degli ammortizzatori sociali anche per il settore agricolo. Questa misura è stata introdotta per fronteggiare le difficoltà causate dal caldo estremo, che rende impossibile lavorare in sicurezza nei campi.

Cassa integrazione per gli operai agricoli

Per gli operai agricoli a tempo indeterminato, la cassa integrazione guadagni (Cig) potrà essere richiesta in caso di sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa. Questa misura include anche riduzioni fino alla metà dell’orario contrattuale. Si tratta di un provvedimento importante per tutelare la salute dei lavoratori e garantire un sostegno economico in un momento di crisi climatica.

La necessità di misure straordinarie

L’emergenza climatica richiede interventi rapidi e adeguati. Il settore agricolo, già vulnerabile, è particolarmente esposto alle variazioni climatiche estreme. Potenziare gli ammortizzatori sociali è un passo necessario per proteggere i lavoratori e garantire la continuità delle attività agricole in condizioni di sicurezza.