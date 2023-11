TAVOLA ROTONDA DEI SINDACI PER IL RILANCIO TURISTICO ED ECONOMICO DELLE MARCHE

Condividi

DOMENICA 12 NOVEMBRE IN OCCASIONE DEL XXXV PALIO DEI COMUNI

SINDACI, POLITICI E ESPERTI SI UNISCONO PER DISCUTERE IL FUTURO DELLE MARCHE E DEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA

INTERVERRÀ GUIDO CASTELLI, COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RIPARAZIONE E RICOSTRUZIONE SISMA 2016

Domenica 12 novembre 2023, ore 12 – Ippodromo San Paolo, Marche

MONTEGIORGIO – In occasione del Palio, domenica 12 novembre, alle ore 12, presso l’ippodromo San Paolo, si terrà una tavola rotonda straordinaria che riunirà sindaci provenienti da tutta la Regione Marche per discutere il rilancio turistico ed economico dell’area, con un particolare focus sui territori interni colpiti dal cratere sismico. L’evento vedrà la partecipazione del senatore Guido Castelli, Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione del sisma del 2016, insieme ad altre importanti personalità politiche a livello nazionale, regionale e provinciale.” (Per maggiori info tel.: 0734 511964 – 338 9578901)

Questo incontro di alto profilo è stato organizzato con l’intento di promuovere la collaborazione tra i sindaci delle città e dei comuni delle Marche, al fine di sviluppare strategie condivise per il rilancio turistico ed economico della regione. Inoltre, l’attenzione speciale verrà data ai territori interni che hanno subito gli effetti del sisma del 2016, cercando soluzioni sostenibili per la loro rinascita.

«Il Palio dei Comuni è una realtà che preserva le nostre tradizioni e valorizza il senso di comunità. – dichiara Guido Castelli, Commissario Straordinario alla Riparazione e Ricostruzione sisma 2016 – Si tratta anche di un’occasione di promozione territoriale e di coesione sociale e culturale, che ci ricorda quanto sia importante guardare al futuro tenendo ben salde le proprie radici. Amatrice, Arquata, Camerino, Belmonte Piceno, Montappone, Montefalcone Appennino e naturalmente Montegiorgio hanno aderito a questa edizione e sono certo porteranno alta la bandiera dell’Appennino centrale colpito dal sisma, mostrandoci ancora una volta la forza d’animo che li ha guidati in questi difficili anni. Auguro a tutti un Palio ricco di entusiasmo e di partecipazione: che possa essere un momento di condivisione e riscoperta del nostro bellissimo territorio, che abbiamo il dovere di tutelare e valorizzare».

Oltre al senatore Guido Castelli, Commissario Straordinario del Governo, numerosi altri importanti politici e rappresentanti delle istituzioni regionali, nazionali e provinciali parteciperanno all’evento, portando la loro esperienza e le loro prospettive per affrontare le sfide della regione Marche.

Durante la tavola rotonda, i partecipanti discuteranno argomenti chiave riguardanti il rilancio turistico ed economico delle Marche, tra cui l’infrastruttura, la promozione turistica, lo sviluppo sostenibile e la ripresa economica delle aree colpite dal terremoto. Saranno presentate idee e soluzioni innovative per affrontare queste sfide cruciali.

Questo incontro non solo simboleggia l’importanza di un approccio sinergico alla ricostruzione e al rilancio delle Marche, ma offre anche una preziosa opportunità per i cittadini e i residenti della regione di partecipare attivamente alla costruzione di un futuro migliore per tutti.

L’evento si preannuncia come una tappa significativa nella ricerca di soluzioni concrete per il benessere e la prosperità delle Marche, con la speranza che le sinergie generate tra i sindaci, i politici e gli esperti possano gettare le basi per una rinascita duratura della regione.