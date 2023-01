Confronto tra il fatturato e la crescita del gaming in Italia e il resto del globo

Pubblicità

L’attuale quadro legislativo per il gioco d’azzardo nazionale consente all’industria dell’iGaming di crescere con una certa costanza con un conseguente ottimo fatturato. Tra scommesse sportive casinò e videogiochi, gli italiani spaziano a 360 gradi sui vari siti regolati dall’ente di stato ADM e su quelli stranieri in gergo definiti non AAMS.

Questa impennata verso l’alto pone il paese italiano ai primissimi posti a livello globale, anche se in testa c’è sempre il Nord America, specialmente il Canada. Tuttavia, se si somma il fatturato in euro del mondo gaming nazionale e quello di altri paesi d’Europa, si annullano quasi del tutto le distanze con i suddetti paesi che primeggiano nel settore.

Qual è la quota di giocate online Italiana?

(Statistiche fornite da Nomisma )

Nonostante le dimensioni dell’industria nazionale dei giochi d’azzardo siano ancora contenute, soltanto nell’anno 2022 il giro d’affari ha superato i 2,2 miliardi di euro. Una quota stimabile in circa il 22% rispetto al 2021.

Questa percentuale è, tra l'altro, aumentata costantemente di un paio di numeri anche nel biennio successivo ed è quindi destinata ad allargarsi nel 2023.

Gli esperti di statistica e di economia prevedono che nell’anno appena iniziato si sfonderà il muro di € 3 miliardi grazie anche alla forte espansione degli eSports, che sono ormai sempre più presenti sia sui siti AAMS che stranieri.

Regioni settentrionali

Analizziamo l’industria delle scommesse sportive casinò online del nostro paese e dividiamola in due aree geografiche: settentrionale e meridionale. Ne escono fuori dei numeri ben precisi che fanno capire a fondo come le rispettive popolazioni di giocatori hanno l’abitudine di giocare.

Nel settentrione, infatti, il possesso e l'uso di dispositivi mobile e web è maggiore tra la popolazione rispetto al meridione. La Lombardia nello specifico è la regione in cui si registra la quota maggiore di account aperti sui migliori siti di casinò e che si vanno aggiungere alle tante strutture fisiche presenti sul territorio.

Premesso ciò, va detto che questa tendenza registrata nell’anno 2022, ha messo in evidenza che nei confronti del 2021 c’è stato un incremento di ben il 36,53%, per cui si stima che per l’anno appena iniziato la crescita sarà ancora costante.

Regioni meridionali

La tendenza a giocare d’azzardo nei casinò online secondo recenti dati ISTAT ha messo in evidenza che, nonostante il divario di alfabetizzazione informatica tra il settentrione e il meridione, la distanza si sta accorciando.

In Campania, ad esempio, nell'anno 2022 sono stati aperti più di 2 milioni e 500 mila conti mentre in Lombardia soltanto un milione e 556 mila. Circa il 38% in meno.

Ma attenzione, va aggiunto che la Campania ha subito il sorpasso anche dalla Sicilia di ben 280 mila conti. Analizzando questi dati, si prevede che anche per l’anno 2023 i numeri saranno da capogiro. Per l’industria di scommesse sportive, casinò online e poker si tratterà di un record che la avvicinerà ai paesi extraeuropei. Ma nel contempo la farà primeggiare tra quelli dell’Unione Europea.

Qual è la quota di giocate online in altri paesi sviluppati?

A livello globale, ci sono circa 2,7 miliardi di gamer. Come tutti possono immaginare, l’Asia è il continente con il maggior numero di appassionati; infatti, si tratta di circa 1,5 miliardi particolarmente attivi in alcune sezioni del gioco d’azzardo come ad esempio, le scommesse sul calcio . A seguire ci sono l’Europa con 386 milioni, il Medio Oriente con 377, l’Africa con 266 e le Americhe con 210. Se tuttavia si analizzano vari paesi singolarmente, si nota che sono i paesi sotto elencati a primeggiare in modo particolare.

Stati Uniti d’America

Nel 2022, c’erano circa 201,7 milioni di appassionati di gambling negli Stati Uniti (le donne rappresentano attualmente il 45%) e la crescita annuale, secondo autorevoli fonti statistiche, dovrebbe rimanere stabile fino al 2025 grazie anche all’online poker che è molto diffuso nel paese.

Canada

L’industria canadese è composta da 32.300 dipendenti in 937 aziende. Nell’anno 2022, il gaming ha inoltre generato un fatturato di circa 3,4 miliardi di dollari, con una crescita del 20% dal 2021. Stando a recenti notizie, il trend dovrebbe essere costante anche per il prossimo triennio con nuove cifre da capogiro.

Regno Unito

Il Regno Unito è la più grande industria europea nel campo del gambling e la sesta a livello globale. Nel 2022, il settore valeva 7,16 miliardi di sterline (9,81 miliardi di dollari), con un aumento del 2% a confronto con quello precedente. Le stime per quello in corso e i due successivi, dovrebbero quindi confermare questa tendenza al rialzo.

Prospettive di crescita dei giochi online nel 2023

Dopo aver analizzato a fondo i dati relativi all’andamento del games online, non c’è motivo di pensare che anche il 2023 non sarà un anno lento per questi prodotti. Anzi, il boom del gioco d’azzardo nel mondo continuerà sicuramente.

Questo grazie anche a nuovi casinò e software che si sono già proposti e che aumenteranno in maniera esponenziale con il trascorrere dei mesi. Alcuni sono semplici, mentre altri potenzialmente monumentali e che faranno breccia sugli utenti appassionati che amano giocare sui casinò online. Questi ultimi possono quindi prepararsi per ciò che verrà, nei prossimi 12 mesi e negli anni a seguire.

Pensieri finali

Il gaming a distanza proposto dai casinò nazionali e da quelli non AAMS nell’anno 2023 e in quelli successivi, sarà in costante crescita e raggiungerà numeri impensabili fino al quinquennio scorso. Tale previsione si basa su dati forniti dal Rapporto Digitale stilato nel 2022, che ha messo in evidenza la presenza di oltre 75 milioni di dispositivi mobili attivi a fronte di poco più di 60 milioni di residenti.

In questo panorama, c’è una grande capacità informatica nello sviluppare nuove tecnologie per siti di casinò e scommesse sportive. Per questo tantissimi altri utenti di tutti i tipi saranno invogliati a passare il loro tempo libero a giocare online, rendendo l’industria ancora più florida.