Columbia Threadneedle Inv. Preview meeting BCE

A cura di Roman Gaiser, Head of Fixed Income and High Yield EMEA di Columbia Threadneedle Investments.

12.09.2023

Riteniamo che la Banca Centrale Europea opterà per un ulteriore aumento dei tassi di interesse di 25 punti base nella riunione di questo giovedì (14 settembre 2023), mantenendo ancora valide le prospettive di un possibile ulteriore inasprimento, almeno fino a quando non ci saranno prove convincenti che l’inflazione tornerà al target del 2%. Attualmente è presente un evidente rallentamento dell’economia, ma permangono anche le preoccupazioni per l’inflazione core e i relativi effetti secondari, tra cui, ad esempio, l’inflazione salariale.

Il mercato è molto propenso a prezzare la fine del ciclo di rialzi, valutando una probabilità del 60% che la banca centrale lasci i tassi invariati e una probabilità del 40% di un aumento dei tassi di 25 punti base, secondo i dati Refinitiv. Tuttavia, l’inflazione nell’Eurozona è ancora nettamente al di sopra dell’obiettivo del 2% della BCE, con l’inflazione nominale annua invariata al 5,3% in agosto e l’inflazione di fondo che è scesa allo stesso livello, secondo i dati provvisori. Per questi motivi, crediamo siano necessarie ulteriori prove che assicurino l’effettivo superamento del picco dell’inflazione.

Pertanto, è ancora prematuro parlare di tagli dei tassi. Riteniamo che il secondo trimestre del 2024 sarà il momento giusto per prezzare i tagli dei tassi, non dando per scontato che li vedremo, in quanto serviranno prima ulteriori prove che anche l’inflazione core, e non solo l’inflazione complessiva, stia realmente scendendo.

Dall’altra parte, la prospettiva di un taglio dei tassi di interesse da parte della BCE rende gli asset a reddito fisso particolarmente attrattivi per gli investitori. Quest’ultimi, infatti, continuano ad essere piuttosto propensi a investire nell’obbligazionario e, in particolare, in attività societarie investment-grade, il che, a sua volta, supporta sia il mercato del credito che quello dei titoli di Stato.