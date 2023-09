Condividi

a cura del dr. Giovanni Ghirga

lunedì scorso la Food and Drug Administration (USA) ha approvato un vaccino “riformulato” contro il coronavirus, nel tentativo di fornire una maggiore protezione prima dell’abbassamento delle temperature, anche se la nazione subisce un aumento di fine estate dei casi di covid-19 e dei ricoveri.

I nuovi richiami potrebbero essere disponibili (negli USA) nelle farmacie, nelle cliniche e negli studi medici entro la fine della settimana.

Il CDC è incline ad una ampia raccomandazione che copre quasi tutte le età, rispecchiando l’approccio della FDA. Tuttavia, è possibile che alcuni del gruppo di esperti esterni dell’agenzia, il Comitato Consultivo sulle Pratiche di Immunizzazione, spinga per una raccomandazione mirata incentrata su coloro che sono a maggior rischio: i più anziani e le persone con un sistema immunitario indebolito o altre malattie.

Questo vaccino più che un richiamo, in realtà rappresenta una NUOVA formula vaccinale. La protezione contro l’infezione svanisce entro pochi mesi, ma offre uno scudo più duraturo contro le malattie gravi.

Il vaccino di nuova formulazione è monovalente, con un singolo componente progettato verso una variante omicron chiamata XBB.1.5.

I booster precedenti, i quali erano bivalenti, miravano a contrastare il ceppo originale del coronavirus e le varianti BA.4 e BA.5, tutte ormai lontane.

La variante XBB.1.5 rappresenta una piccola percentuale dei casi negli Stati Uniti, ma è strettamente correlata alle altre varianti XBB che rappresentano la maggior parte dei casi attuali. Ciò include EG.5, la variante più diffusa al momento e responsabile di oltre il 21 per cento dei casi, secondo i CDC. I test mostrano che il nuovo richiamo proteggerà da EG.5 e varianti simili. Inoltre, i nuovi dati di Pfizer e Moderna e di scienziati indipendenti suggeriscono che il richiamo proteggerà contro il BA.2.86 attentamente monitorato, una variante altamente mutata che alcuni scienziati inizialmente temevano potesse eludere le protezioni dai vaccini o dalle infezioni precedenti. Nuovi studi indicano che la variante non è così pericolosa come si temeva.

BA.2.86 “sembra essere un nothingburger”, ha detto John P. Moore, professore di microbiologia e immunologia alla Weill Cornell Medicine. “Ha mostrato un tasso di aumento molto lento, non un evento esplosivo. Se dovesse avere un impatto enorme, ormai lo sapremmo.”

Nel suo aggiornamento settimanale sui virus respiratori, il CDC ha detto venerdì che “i dati di ricerca iniziali da più laboratori sono rassicuranti e mostrano che gli anticorpi esistenti funzionano contro la nuova variante BA.2.86”. Ha osservato, inoltre, che gli attuali aumenti dei casi di covid e dei ricoveri negli Stati Uniti “non sono guidati da BA.2.86 e sono invece causati da altri virus prevalentemente circolanti”. Questi dati sono incoraggianti, ha commentato il CDC, perché il vaccino aggiornato è adattato alle varianti circolanti.

In ottobre il nuovo vaccino “ potrebbe” e dovrebbe essere disponibile anche in Italia.

The WaPo, L. McGinley and L. H. Sun. September 11, 2023.