Sergio Pirozzi avvia la campagna elettorale da Amatrice con un appello al cambiamento

La campagna elettorale di Sergio Pirozzi per le prossime elezioni europee è partita ufficialmente ieri da Amatrice, un luogo simbolico che rappresenta la resilienza e le sfide delle aree colpite da calamità naturali. Candidato nella circoscrizione Centro per la lista “Libertà” di Cateno De Luca, Pirozzi ha scelto di iniziare il suo percorso elettorale nel cuore di una comunità che continua a lottare per la ricostruzione.

L’evento si è tenuto al cinema auditorium “Monti della Laga”, dove si è riunita la comunità locale, descritta da Pirozzi come un “mondo a parte”. L’incontro ha visto la partecipazione di importanti figure politiche regionali, tra cui Fabrizio Manfredini del Movimento Centro e Laura Castelli, presidente di Sud Chiama Nord, con la conclusione affidata a Cateno De Luca, sindaco di Taormina.

Durante il suo discorso, Pirozzi ha espresso un messaggio di rinnovamento e speranza: “Ripartire da qui, dalla realtà delle terre ancora distrutte, per vincere insieme. Nessuno se ne andrà, nonostante le difficoltà”. Ha inoltre sottolineato l’importanza di combattere per la libertà e per i diritti di chi è stato lasciato indietro dalle politiche attuali, rifiutando di cedere alle pressioni delle lobby e promettendo di dare voce ai cittadini.

La scelta di Amatrice come punto di partenza non è solo simbolica ma rappresenta anche un impegno concreto verso le aree meno fortunate, dove la comunità soffre ancora le conseguenze del terremoto. “Sono 2.700 giorni che al posto dell’istituto alberghiero c’è un buco nero,” ha ricordato Pirozzi, evidenziando la lentezza della ricostruzione e la necessità di un cambiamento radicale.

La serata si è conclusa con un ringraziamento speciale ai residenti di Accumoli, Arquata, Amatrice, nonché agli amici di Terni e Rieti, che hanno scelto di partecipare all’evento nonostante le difficoltà quotidiane.

